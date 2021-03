झोपेच्या आधी कोमट दुधात 1 चमचा बडीशेप प्या, हे आहेत फायदे

पुणे : प्रत्येक घरात बडीशेप गोड चव आणि सुगंधामुळे सामान्यत: माउथ फ्रेशनर म्हणून वापरली जाते. हे विविध प्रकारचे पदार्थ आणि औषध म्हणून खाल्ले जाते. एका जातीची बडीशेप असलेले फायबर आणि पुष्कळ पोषक द्रव्ये पोटासाठी खूप चांगली मानली जातात. परंतु बडीशेप दुधाबरोबर घेतल्यास आरोग्यासाठी आपल्याला इतर अनेक फायदे मिळतात. ते फायदे जाणून घेऊयात. बडीशेपचा दूध बनविणे खूप सोपे आहे. एक ग्लास दुधात एक चमचा बडीशेप घाला आणि चांगले उकळा. मग ते प्या. बडीशेप खाण्याचे आरोग्य फायदे. पोटाशी संबंधित समस्यांच्या उपचार करण्यासाठी फायदेशीर

बडीशेपमध्ये असलेल्या तेलामुळे ते अपचन, सूज येणे आणि बद्धकोष्ठतेच्या समस्येवर तोडगा मिळविण्यास मदत करते, म्हणून बडीशेप दूध पोटातील आजार बरे करण्यासाठी खूप प्रभावी मानली जाते. बडीशेपमध्ये असलेल्या एस्ट्रॅगल आणि इनिथोलमुळे हे पोटाचे आजार आणि जठरांसाठी एक प्रभावी औषध मानले जाते. मसालेदार पदार्थांमुळे होणारी जळजळ कमी करण्यासाठी बडीशेप प्रभावीपणे कार्य करते. वजन कंट्रोल करण्यासाठी प्रभावी

बडीशेप खाण्याने तुम्हाला जास्त वेळ भूक लागत नाही. हे शरीराची चयापचय वाढविण्यात मदत करते आणि विश्रांती घेताना कॅलरी देखील बर्न करते. बडीशेप खाल्ल्याने भूक नियंत्रणात राहते. जर तुम्ही वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करीत असाल तर दररोज एक चमचा बडीशेप खा. एका अभ्यासानुसार, दुपारच्या जेवणापूर्वी बडीशेप दुधाचे सेवन करणे महिलांना कॅलरी कमी करण्यासाठी खूप फायदेशीर ठरते. मुरुम बरे करण्यास प्रभावी

बडीशेपमध्ये असलेले आवश्यक तेल आणि फायबर सारख्या पोषक तत्त्वे शरीरातून विष काढून टाकण्यास मदत करतात, जे रक्तातील शुद्धिकरणासाठी देखील उपयुक्त आहेत. एनसीबीआयच्या एका संशोधनानुसार बडीशेपची बॅक्टेरियाच्या वाढीस प्रतिबंध करणारा पदार्थ गुणधर्म चेहर्‍यावरील मुरुम बरे करण्यास मदत करतात. हे स्वच्छ आणि गुळगुळीत त्वचा प्रदान करते आणि शरीरास रक्त स्वच्छ करण्यास मदत करते. डोळ्याना प्रकाश देण्यास मदत करते

जर तुम्ही डोळे कमकुवत किंवा अंधुक दिसण्यासारख्या समस्यांसह संघर्ष करीत असाल तर मूठभर बडीशेप तुमच्यासाठी वरदान ठरू शकते. बडीशेपमध्ये व्हिटॅमिन-ए असते, जे डोळ्यांसाठी दृष्टीस उपयुक्त आहे. मोतीबिंदू सुधारण्यासाठी पूर्वी बडीशेप घेण्याची शिफारस केली जात होती. बडीशेप नियमित सेवन केल्याने डोळे चमकतात. दररोज 5 ते 6 ग्रॅम बडीशेप खाल्ल्याने लिव्हर आणि दृष्टी सुधारू शकते. आजरांशी लढण्यास मदत करते

बडीशेपमध्ये पॉलिफेनॉल अँटीऑक्सिडंट्समध्ये चेकोर्मिनिक एसिड, क्लोरोजेनिक एसिड, क्वेरेसेटिन आणि एपिजेनिन सारख्या संयुगे असतात ज्याचा आरोग्यावर चांगला परिणाम होतो. एका अभ्यासानुसार, जे लोक अँटीऑक्सिडंट्सयुक्त आहार घेतात ते लठ्ठपणा, कर्करोग, न्यूरो प्रॉब्लम्सआणि टाइप -2 मधुमेहा (डायब‍िटीज ) पासून बचाव करण्यास मदत मिळते. हृदयाचे आरोग्य सुधारते

बडीशेपमध्ये आढळणारे फायबर, पोटॅशियम आणि मॅग्नेशियम हृदयरोगाचा धोका कमी करतात. बडीशेप शरीराच्या कोलेस्टेरॉलची पातळी कमी करण्यासाठी खूप प्रभावी आहे. हिमोग्लोबिनची पातळी कायम ठेवा

बडीशेपमध्ये हाय फायबर आणि मॅग्नेशियम शरीरात आवश्यक हिमोग्लोबिनची पातळी कायम राखण्यासाठी उपयुक्त असतात आणि अशक्तपणाशी लढण्यास मदत करतात. चेहऱ्यावर चमक आणते

बडीशेप नियमितपणे सेवन केल्याने शरीरास झिंक, कॅल्शियम आणि सेलेनियमसारखे मिनरल्स मिळतात जे हार्मोन्स आणि ऑक्सिजन संतुलन राखण्यास मदत करतात. त्याचा कूलिंग इफेक्ट चेहऱ्यावरही चमक आणतो. खोकला दूर करेल

बडीशेप भाजून त्यात साखर मिक्स करून खाल्ल्याने आवाज साफ होतो. हे बरेच दिवस खोकल्यापासून होणारा त्रास देखील दूर करते. याशिवाय बडीशेप तुमची याददाश्तही तीव्र करते. अस्थमाची लक्षणे कमी करण्यात फायदेशीर

बडीशेप दुधामध्ये फायटोन्यूट्रिएंट्स श्वसन रोग आणि दम्याचा प्रतिकार करण्यास आणि त्यांची लक्षणे कमी करण्यास मदत करतात. जर तुमच्या पौष्टिकतेत वाढ होण्यासाठी तुम्ही बडीशेप दुधाचे सेवन करण्यास सुरु करायला हवे. तुम्ही बडीशेप दुधात उकळवून पिण्यासाठी सुरवात करा आणि बरेच आरोग्य फायदे मिळवा.

