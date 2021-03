बबल बाथमुळे शरीराला मिळतील पाच फायदे

अहमदनगर : आपण काही गोष्टी नव्याने ऐकलेल्या असू शकतात. बुलबुला स्नान (बबल बाथ) ऐकलंय का. आतापर्यंत चित्रपटातील हिरो किंवा हिरोईनच्या बबल बाथ पाहिले असतील. टबमध्ये बसून होरोईन अंघोळ करीत असताना जाहितरातीत पाहिली असेल. हे बबल बाथ शरीराच्या अनेक व्याधी घालवते. आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर आहे. बबल बाथचे फायदे

बबल बाथमध्ये पाण्याचे बुडबुडे अंगावर घेतल्याने मन शांती मिळते. या बुडबड्याने गुदगुल्या होतात. मेंटल हेल्थसाठीही बबल स्नान उपयोगाचे असते. बबल स्नानाने त्वचेविषयीचे आजार दूर पळतात.

बबल बाथसाठी सॉक अँड सील मेथेडविषयी जाणून घ्या. या मॅथेडमधून गुणगुण्या पाण्याचा वापर करा. सोबत एक चांगला क्लींजर करा. न्हाल्यानंतर शरीर मॉश्चराइज करा. बबल बाथमुळे ऑक्सिजन लेवल ठीक राहते.

Web Title: marathi news health news bubble bath has five benefits for the body