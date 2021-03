तुम्हालाही आहे ‘ईयर वैक्स ब्लॉकेज’ची समस्या; वाचा याचे लक्षण आणि उपचार

नागपूर : आपण आंघोळ करतो, कामानिमित्त घराबाहेर पडतो. दिवसभर रस्त्याने फिरत असतो. यामुळे आपल्या कानात चांगलाच मैल जमा होत असतो. यामुळे कान दुखीचा त्रास होत असतो. सतत कान खाजवणे, अचानक कानात दुखून येणे, काही तरी अडकल्यासारखे वाटणे आदी समस्या उद्भवत असतात. त्यामुळे योग्य प्रकारे कान साफ करणे गरजेचे आहे. कानातील मळाला बरेच लोक ईयर वैक्स म्हणतात. कानात मळ होणे ही एक सामान्य क्रिया आहे. परंतु, कानात मळ जास्त तयार झाल्यास कानदुखीचा त्रास सुरू होतो. यामुळे मोठा त्रास होतो. म्हणून योग्यप्रकारे कान साफ करणे गरजेचे आहे. चला तर जाणून घेऊया याच्याबद्द्ल... काय आहे ईयर वैक्स ब्लॉकेजची समस्या कानातील वैक्सला आरोग्य तज्ञ सेरूमेन म्हणतात. इअर वॅक्सिंग हे शरीराचे एक महत्त्वपूर्ण कार्य आहे. ईयर वैकच्या मदतीने कानात असलेली घाण साफ करू शकता. परंतु, कानात जास्त प्रमाणात वैक्स जमा झाल्यास धोका निर्माण होऊ शकतो. यामुळे ऐकण्याची क्षमता कमकुवत होऊ शकते. तसेच काही लोक कॉटन स्वीबचा वापर करतात. यामुळे वैक्स आतमध्ये चालला जातो. यामुळे ब्लॉक होतो. कानात अडथळा निर्माण झाल्यामुळे मुलांना स्पीच थेरपीची समस्या उद्भवू शकते. मुख्य कारण बहुतेक लोकांच्या कानामध्ये नवीन वैक्स तयार होतो. यामुळे जून वैक्स बाहेर निघायला सुरुवात होते. मात्र, तुमच्यासोबत अस होत नसेल तर हे ईयर वैक्स ब्लॉकेजचे कारण असू शकते. तुम्ही त्याला कानातून बाहेर काढण्याच्या प्रयत्न केला तर ते बाहेर न निघता आणखी आत जाते. वयोवृद्ध वैक्स होणे वृद्धांना सुद्धा याचा त्रास होऊ शकतो. यामुळे वृद्धांची ऐकण्याची क्षमता कमकुवत होते. श्रवण क्षमता वाढविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या उपकरणांमुळे वृद्धांमध्ये ईयर वैक्स ब्लॉकेजची समस्या दिसू लागली आहे. मुलांमध्ये वैक्स होणे मुलांनाही याचा त्रास होऊ शकतो. तुमचा मुलगा वारंवार कान पकडत आहे किंवा खाजवत असेल तर त्याला लवकरात लवकर डॉक्टरांकडे नेले पाहीजे. ईयर वैक्स ब्लॉकेजचा उपचार घरी स्वत: वैक्स काढू नका. यामुळे ऐकण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो. घरीच ईयर वैक्स काढायचा असेल तर कॉटन स्वॅब घ्या. याच्या मदतीने तुम्ही कानाच्या बाहेरील भागाची घाण स्वच्छ करा. कानाच्या आत कोणताही तीक्ष्ण बिंदू वापरू नका. कानातील वैक्सला बाहेर आणण्यासाठी बदाम किंवा तीळ तेल गरम करून कानात घाला. यामुळे वैक्स नरम होईल आणि बाहेर पडू लागेल. यामुळे आपण सहज कान साफ करू शकता. ईयर वैक्स ब्लॉकेजचे लक्षण नेहमी कानाच्या आत काहीतरी असल्यासारख वाटणे

नेहमी कानात वेदना असू सुरू असणे.

कानात काहीतरी वाजत असल्याचा आवाज ऐकण्यासाठी.

प्रभावित कानातून कमी ऐकू येणे

कफाची समस्या

चक्कर येणे (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)

Web Title: Nagpur news You also have the problem of ear wax blockage Read its symptoms and treatment