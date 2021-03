नाईट शिफ्टला काम करणा-यांना विशिष्ट कर्करोगाचा धोका; संशोधनातून उघड

सातारा : दिवस काम करण्यासाठी असताे आणि रात्र विश्रांतीसाठी , निसर्गाने दिवस आणि रात्रीचे चक्र तयार केले आहे जेणेकरुन दिवसभर काम केल्यावर एखादी व्यक्ती रात्र विश्रांती घेईल. परंतु पैशांच्या गरजेमुळे लोकांना रात्रंदिवस काम करण्यास भाग पाडले जात आहे. ज्याचा परिणाम कर्करोगासारख्या जीवघेण्या आजारांच्या रूपात येत आहे. एका नवीन अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणा-या लोकांना विशिष्ट प्रकारच्या कर्करोगाचा धोका जास्त असतो. वॉशिंग्टन स्टेट युनिव्हर्सिटी हेल्थ सायन्सेसच्या नवीन संशोधनात असे दिसून आले आहे की कर्करोगाशी संबंधित जीन्स रात्री काम करणा-या लोकांमध्ये सक्रिय असतात. अभ्यासामध्ये, संशोधकांनी दिवस आणि रात्रीच्या पाळीत काम करणा-या निरोगी लोकांचा समावेश केला ज्याने असे स्पष्ट केले की रात्रीच्या पाळी 24 तासांच्या नैसर्गिक लयवर परिणाम करतात आणि विशिष्ट कर्करोगाशी संबंधित जीन्स सक्रिय करतात. अभ्यासानुसार रात्री काम करणा-या लोकांचा डीएनए खराब होण्याचा धोका जास्त असतो. अभ्यासात कर्करोग हाेताे असे आढळून आले संशोधकांना अभ्यासात असे आढळले आहे की रात्रीच्या शिफ्टमध्ये काम करणा-या लोकांमध्ये कर्करोगाचा आजार अधिक आढळला आहे. तथापि, रात्रीच्या शिफ्टच्या कामामुळे कर्करोगाचा धोका का वाढतो हे अद्याप अभ्यासात स्पष्ट झालेले नाही. आपल्या शरीरावर एक नैसर्गिक जैविक घड्याळ आहे जे दिवसा आणि रात्र 24 तास कार्य करते अशा प्रणालीने सुसज्ज आहे. दिवसा किंवा रात्री त्याच्या क्रियाकलाप पातळीत फरक असतो. संशोधकांचा असा विचार होता की त्या लयमध्ये फेरबदल केल्यास कर्करोगाचा धोका वाढतो. संशोधन उघडकीस आले हा अभ्यास मान्य करण्यासाठी संशोधकांनी वेगवेगळ्या शिफ्टमध्ये काम करणार्‍या 14 जणांचा अभ्यास केला. अभ्यासामध्ये सामील झालेल्या 50 टक्के लोकांनी 3 दिवसाची नाईट शिफ्ट वेळापत्रक पूर्ण केले, तर उर्वरित लोकांना 3 दिवसाच्या शिफ्टचा भाग बनविले. शिफ्ट पूर्ण झाल्यानंतर सर्व सहभागींना 24 तास जागृत ठेवले होते. याव्यतिरिक्त, सतत प्रदीपन आणि खोलीच्या तपमानाचे निरीक्षण केल्यावर दर 3 तासांनी रक्ताचे नमुने घेण्यात आले. रक्ताच्या नमुन्यात लाल रक्तपेशींच्या तपासणीमुळे असे दिसून आले की कर्करोगाशी संबंधित जनुकांची लय रात्रीच्या शिफ्टमध्ये असलेल्या लोकांमध्ये भिन्न होती. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

