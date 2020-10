कॅन्सरग्रस्त व्यक्तींना करावा लागतोय त्वचा आणि केसांच्या समस्येचा सामना

मुंबई: गेल्या काही वर्षांमध्ये कर्करोगाच्या उपचारांमध्ये बरीच प्रगती झाली आहे. मात्र कर्करोगाच्या उपचार पध्दतींमुळे मात्र अनेकांना त्वचा आणि केसांच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. कर्करोगाच्या पेशी नष्ट करणारे उपचार हे त्वचेच्या पेशी आणि केसांवर विपरीत परिणाम करतात. यामध्ये प्रत्येक रुग्णाला कर्करोगाच्या उपचाराचे समान दुष्परिणाम जाणवत नाहीत तर आजाराची तीव्रता ही कर्करोगाचा प्रकार, आनुवंशिकता, उपचारांचा टप्पा आणि शरीरातील अंतर्भूत चयापचय यासारख्या विविध घटकांवर हे अवलंबून असते. कर्करोगाच्या रूग्णांमध्ये त्वचेचा रंग, कोरडेपणा, मुरुम, सूर्यप्रकाशाची संवेदनशीलता, खाज सुटणे, घसा, पीलींग, एलर्जी, हायपरपिग्मेन्टेशन, अलोपिसीया (केस गळणे), केसांची कोरडी आणि खाज येणारी त्वचा केस अकाली पांढरे होणे या दृष्टीने अनेकदा दिसतात. कर्करोगाच्या रूग्णांना बरे होण्यासाठी त्वचेची आणि केसांची निगा राखणे अधिक आवश्यक आहे आणि कर्करोगाच्या उपचारांपूर्वी तसेच उपचारा दरम्यान आणि नंतर त्वचेची आणि केसांची निगा राखण्याबाबत त्यांनी अत्यंत सावधगिरी बाळगली पाहिजे. डॉ रिंकी कपूर, द एस्थेटिक क्लिनिक्सच्या त्वचारोग सल्लागार आणि कॉस्मेटिक त्वचारोग तज्ज्ञ यांनी सांगितले की, त्वचा आणि केसांची निगा राखण्यासाठी विशेष काळजी घेणे गरजेचे असून यासाठी पहिली पायरी म्हणजे आपल्या संवेदनशील त्वचेसाठी आपल्या दैनंदिन मॉइस्चरायझिंग रूटीन कायम ठेवणे. सौम्य, हायड्रेटिंग आणि हायपोलेर्जेनिक उत्पादने वापरली पाहिजेत. अधिक वाचा- ठाण्यातील क्वारंटाईन सेंटरमधील जेवणाचे बिल नियमानुसार, भाजपच्या आरोपावर पालिकेचं उत्तर हे उपाय करणे गरजेचे सुगंधीत, अल्कोहोलयुक्त, प्रीझर्वेटीव्ह, इसेंशिअल ऑईल यासारखी उत्पादने वापरू नका कारण त्यात एलर्जी आहे आणि यामुळे त्वचेची जळजळ होऊ शकते.

अधिक काळ गरम पाण्याने आंघोळ करणे टाळा. कारण, त्यांनी त्वचेची आवश्यक आर्द्रता कमी होते.

आपल्या लॉन्ड्री डिटर्जंटला सौम्य आणि सुगंध मुक्त वर स्विच करा.

शॉवरिंगच्या 10 मिनिटांत हायड्रेटिंग मॉइश्चरायझर लावा.

प्रत्येक वेळी आपण आपले हात किंवा शरीर धुवा आणि अंथरुणावर जाण्यापूर्वी आपली त्वचा नेहमीच मॉइश्चराइझ करा.

अमोनियम लेक्टेट असलेली मलई ओलावा वाढवते आणि कोरड्या आणि फिकट त्वचेसाठी योग्य आहे.

कर्करोगाच्या रुग्णांना सूर्यापासून संरक्षण करणे अत्यंत आवश्यक आहे. बाहेर जाताना नेहमीच एक चांगले एसपीएफ असलेले सनस्क्रीन लावा आणि सनस्क्रीनमध्ये झिंक ऑक्साईड, टायटॅनियम डायऑक्साइड किंवा एव्होबेन्झोन असावे. बाहेर जाण्यापूर्वी टोपी, हातमोजे, संरक्षणात्मक चष्मा घाला. दर दोन तासांनी पुन्हा सनस्क्रीन लावा.

स्क्रब, एएचए, रेटिनॉल आणि ग्लाइकोलिक एसिड वापरणे थांबवा.

गंभीर मुरुमांवर उपचार करण्यासाठी तोंडावाटे घेण्यात येणारी प्रतिजैविक किंवा सौम्य एंटीकॅसिन क्रीम वापरा. ओटीसी क्रीम खरेदी करू नका ज्यात बेंझॉयल पेरोक्साईड किंवा सॅलिसिक एसिड यांचा समावेश असेल ते त्वचा कोरडी करतात.

कर्करोगाचा उपचार थांबल्यानंतरही त्वचेची योग्य काळजी घ्या आवश्यक असल्यास तज्ञ डॉक्टरांना भेट द्या.

