Video : ...तर होणार नाही म्युकोरमायकोसिस

सध्या देशावर कोरोनासोबतच म्युकोरमायकोसिसचंदेखील (Mucormycosis ) संकट आहे. कोरोनावर मात केलेल्या अनेक रुग्णांना म्युकोरमायकोसिस झाल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे सध्या सर्वत्र चिंतेचं वातावरण आहे. म्युकोरमायकोसिसच्या (Mucormycosis ) लक्षणांकडे वेळीच लक्ष न दिल्यास तो जीवावरही बेतू शकतो. त्यामुळे म्युकोरमायकोसिसची कोणतीही लक्षण आढळल्यास त्वरीत डॉक्टरांचा सल्ला घेणं गरजेचं आहे. तसंच जर कोरोनातून बरे झाल्यानंतर काही प्राथमिक काळजी घेतली तर म्युकोरमायकोसिस होणारच नाही. म्हणूनच अपोलो स्पेक्ट्रा रूग्णालयाचे डॉ. अलकेश ओस्वाल यांनी सकाळ ऑनलाइनशी बोलतांना म्युकोरमायकोसिस (Mucormycosis ) होऊ नये यासाठी कोणती खबरदारी घ्यावी हे सांगितलं आहे. (Precautions To Be Taken To Avoid Mucormycosis )

दरम्यान, गेल्या काही दिवसांपासून कोरोनाग्रस्तांसोबतच म्युकोरमायकोसिस रुग्णांच्या संख्येतही वाढ होतांना दिसत आहे. त्यामुळे सध्या सर्वत्र भीतीचं वातावरण आहे. परंतु, या आजाराच्या लक्षणांकडे वेळीच लक्ष दिलं तर या आजारावर मातही करता येऊ शकते.