Face Swelling : सकाळी तुमचा चेहरा सुजलेला दिसतोय? मग, त्याची कारणे आणि उपाय जाणून घ्या एका क्लिकवर..

सातारा : How To Reduce Swelling In Face : बर्‍याच वेळा सकाळी उठल्यावर आपला चेहरा सुजतो. चेहऱ्यावर सूज येण्याची अनेक कारणे असू शकतात. रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल चालवण्याची आणि दूरदर्शन पाहण्याची सवय काही लोकांना असते. त्यामुळे त्यांची झोप पूर्ण होत नसल्याने चेहऱ्यावर सूज येते. दरम्यान, चेहऱ्यावर होणारी सूज दोन ते तीन तास कायम राहते, ज्यामुळे काही वेळा चेहरा देखील खराब दिसतो आणि या कारणास्तव आम्ही बर्‍याचदा आपल्या कामास उशीर करतो. तथापि, चेहऱ्यावर सूज येणे हा काही आजार नाही, परंतु बर्‍याच रोगांमुळे चेहऱ्यावर सूज येते. चेहऱ्यावर सूज पाहून बरेच लोक चिंताग्रस्त होतात, परंतु अस्वस्थ होत नाहीत. आपण घरी सोप्या पद्धतीने ही सूज कमी करू शकता. परंतु सर्वप्रथम हे माहित असणे आवश्यक आहे, की ही सूज का येते?, तर मग चला, आपल्या चेहर्‍यावर सूज का येते आणि त्यासाठी कोणते उपाय आहेत, ते जाणून घेऊयात..



शरीरातील हार्मोनल बदलांमुळे चेहऱ्यावर सूज येणे ही समस्या असू शकते. पीरियड्स दरम्यान शरीरात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वाढतो, ज्यामुळे पीएमएसच्या लक्षणांसह चेहरा कोमेजलेला दिसू शकतो. रात्री साखरेचे सेवन : प्रत्येकालाच गोड पदार्थ आवडतो, परंतु आपणास हे माहित आहे? रात्री जास्त गोड पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. रात्री जास्त गोड किंवा मीठ खाल्ल्याने चेहऱ्यावर सूजेची समस्या देखील उद्भवू शकते.



प्रत्येकालाच गोड पदार्थ आवडतो, परंतु आपणास हे माहित आहे? रात्री जास्त गोड पदार्थ खाणे आरोग्यासाठी हानिकारक आहे. रात्री जास्त गोड किंवा मीठ खाल्ल्याने चेहऱ्यावर सूजेची समस्या देखील उद्भवू शकते. मूत्रपिंडाची कारणे : किडनी हा आपल्या शरीराचा सर्वात महत्वाचा भाग आहे. किडनी आपल्या शरीरातून विष काढून टाकते. जर शरीराची घाण बाहेर येऊ शकली नाही, तर हे विष शरीरातच गोळा केले जातात. ज्यामुळे सकाळी चेहऱ्यावर सूज येऊ शकते. मुलांचा ताप कमी करण्यासाठी करा हिंगाचा वापर; होतात आश्चर्यकारक फायदे चेहऱ्यावरील सूज दूर करण्याचे सुलभ मार्ग : 1. मीठ : मीठ आरोग्यासाठी फायदेशीर मानले जाते, परंतु आहारात मीठ जास्त सेवन केल्याने आपल्या चेहऱ्यावर सूज येते. मीठामुळे शरीरात पाणी टिकते, ज्यामुळे चेहऱ्यावर सूज निर्माण होते. 2. फायबर : जर तुम्हीसुद्धा सकाळी चेहऱ्यावर सूज येण्याच्या समस्येने त्रस्त असाल, तर तुम्ही तुमच्या आहारात फायबर समृद्ध आहाराचा समावेश करावा. आहारात पपईचा समावेश करून आपण चेहऱ्यावरील सूज कमी करू शकता. कारण, पपईमध्ये फायबर तसेच व्हिटॅमिन सी, बीटा-कॅरोटीन आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे त्वचेत पाणी गोठण्यापासून रोखू शकतात. 3. मसाज : मॉइश्चरायझर किंवा तेलाचा वापर करून चेहऱ्यावर मालिश करा. यामुळे चेहऱ्याची सूज कमी होऊ शकतो. तसेच चेहऱ्यावर बोटांनी मसाज केल्याने सूज कमी होऊ शकते. डिसक्लेमर : वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

