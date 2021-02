तुमचा चेहरा सकाळी उठल्यावर सूजलेला दिसताे? जाणून घ्या सूज दूर करण्याचे उपाय

सातारा : चेह-यावर सूज आल्याने बरेच लोक त्रस्त असतात आणि बर्‍याचदा सकाळी उठल्यावर चेह-यावर सूज येते. अंथरुणावरुन उठल्यावर त्वचेवर सूज काय आहे? आणि असे वारंवार का हाेते? चेहर्‍यावर कोठेही सूज येऊ शकते परंतु हाेठ, गाल आणि पापण्यांकजे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सूज मानेपर्यंत देखील वाढू शकते. सकाळी उठल्यावर चेह-यावरची सूज दोन ते तीन तास राहिली तर कधीकधी चेहरा देखील खराब दिसतो. जर आपल्यालाही चेह-यावर सूज येण्याचे कारण माहित नसेल तर हे बर्‍याच रोगांमुळे होते आणि काही आगामी समस्यांचे लक्षण देखील असू शकतात. सकाळी चेह-यावर सूज येण्याच्या काही कारणांबद्दल जाणून घ्या… मूत्रपिंडामुळे (किडनी) प्रत्येकाला माहित आहे की मूत्रपिंड आपल्या शरीरातून विष काढून टाकते. जर शरीराची घाण बाहेर येत नसेल तर या विषारी पदार्थांमुळे शरीरात जळजळ होऊ शकते. म्हणूनच सकाळी चेह-यावर सूज दिसून येते. अशा परिस्थितीत मूत्रपिंडाचे कार्य अधिक चांगले ठेवणे महत्वाचे आहे. रात्री साखर आणि मीठ जास्त प्रमाणात घ्या आपला आहार त्वचेवर आणि संपूर्ण शरीरावर देखील परिणाम करतो. खराब खाण्यापिण्यामुळेही चेह-यावर सूज येऊ शकते. रात्रीच्या जेवणात तुम्ही जास्त गोड किंवा मीठ खाल्ल्यास तुमच्या चेह-यावरील पेशी पाणी गोळा करते, ज्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर चेहरा सुजलेला दिसतो. यासाठी आपण हायड्रेटेड राहण्याची शिफारस केली जाते. तुमची त्वचा जळजळतीय?; हे उपाय करुन पहा, निश्चित आराम मिळेल! हार्मोनल बदल हार्मोन्समधील बदलांमुळे शरीरातील बर्‍याच परिस्थिती देखील उद्भवू शकतात. पीरियड्स दरम्यान, शरीरात प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन वाढतो ज्यामुळे पीएमएसच्या लक्षणांसह चेहरा सूजलेला दिसू शकतो. पीरियड्स दरम्यान स्त्रियांमध्ये सूज येणे उद्भवते. हे चेह-यावर सूज येण्याचे कारण देखील असू शकते. चेह-यावरील सूज अशी करा कमी दररोज व्यायाम करा आपल्या शरीरासाठी व्यायाम करणे खूप महत्वाचे आहे. चेह-यावर येणारी सूज टाळण्यासाठी वर्कआउट्स देखील आवश्यक आहेत. कार्डियो आणि वजन प्रशिक्षण आपल्याला रक्त परिसंचरण आणि छिद्र उघडण्यासाठी मदत करते. व्यायाम करताना आपला आहार निरोगी ठेवणे देखील महत्त्वाचे आहे. मालिश सकाळी, आपण चेह-यावरील सूज दूर करण्यासाठी मालिश करू शकता. मसाजसाठी आपण मॉइश्चरायझर किंवा तेल वापरू शकता. आपल्या संपूर्ण चेह-यावर बोटाने हलके मसाज करा. फायबरचे सेवन वाढवा आपल्या आहारातील फायबर वाढवून, आपण चेह-यावरील सूजपासून मुक्त होऊ शकता. पपईचे सेवन केल्याने शरीर पातळ होते, तसेच त्यात व्हिटॅमिन सी, बीटा-कॅरोटीन आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात, ज्यामुळे त्वचेत पाणी गोठण्यापासून रोखता येते. मीठ कमी खा चेह-यावरील सूज कमी करण्याचा एक मार्ग म्हणजे मीठाचे सेवन कमी करणे. जर चेह-यावरची सूज येत असेल तर मिठ खाणे कमी करावे. कार्बोनेटेड पेय पिणे टाळा आणि पॅकेज केलेल्या उत्पादनांमध्ये सोडियम सामग्रीची पातळी नेहमीच तपासा. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

Web Title: satara marathi news how to reduce face swelling the face seems swollen as soon as it wakes up in the morning learn causes and effective ways to remove facial swelling