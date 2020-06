शरीराबरोबर मनाचा व्यायामही गरजेचा 

वेलनेस माझ्यासाठी लाइफ स्टाईल आहे. शरीराबरोबरच मनानंही फिट राहणं गरजेचं आहे. अभिनय वा मॉडेलिंग क्षेत्रातील लोकांनीच फिटनेस जपला पाहिजे असं नव्हे. प्रत्येकानंच आपलं शरीर स्वच्छ, तंदुरुस्त व फिट ठेवणं गरजेचं आहे. आपल्या शरीरामध्ये आपला आत्मा राहतो, त्यामुळं प्रत्येकानंच आपलं शरीर घरासारखं स्वच्छ, सुंदर, आनंदी ठेवलं पाहिजे. मी सकाळी सात वाजता फंक्‍शनल ट्रेनिंग, योगा व वेट ट्रेनिंगवर लक्ष देते. ईशा फाउंडेशनची सूर्यक्रिया करते. सद्‍गुरू मेडिटेशनचे गुरू आहेत. आपण करीत असलेला व्यायाम मन व शरीरासाठी महत्त्वाचा आहे. योगासनांचा मला खूप फायदा होतो. त्यातून मला आनंद आणि ऊर्जाही मिळते. शरीराबरोबरच मनाचाही व्यायाम गरजेचा आहे. त्यामुळं मी इनर इंजिनिअरिंग व विपश्‍यनाही करते. प्रत्येकानं स्वतःला मानसिकदृष्ट्या फिट, सुखी ठेवण्यासाठी सुख वा दुःखात भगवान गौतम बुद्ध म्हणतात त्याचप्रमाणे ‘इट विल पास’ असंच राहावं. परिस्थितीनुसार स्वतःला बदलावं. त्यामुळं आपल्याला चांगल्या पद्धतीनं परिस्थिती हाताळता येते. मी मार्शल आर्ट व सेल्फ डिफेन्सही शिकले आहे. त्याचा मला सौंदर्यस्पर्धा व मॉडेलिंगमध्ये उपयोग होतो. मी सकाळी उठल्यावर कोरफड आणि आवळ्याचा रस पिते. त्यानंतर दोन-तीन अंडी, सफरचंद खाते. बुलेट कॉफी पिते. अकरा वाजता कच्च्या पालेभाज्यांचा रस घेते. सकाळच्या जेवणात पालक, वरण, फुलका खाते. दुपारी तीन-चारच्या दरम्यान ताक पिते. संध्याकाळी सात वाजता फक्त भाजी खाते. भात किंवा पोळी खात नाही. तुम्ही जे खाता, तेच तुम्ही बनता, असं सद्‍गुरू म्हणतात. त्यानुसार मी हेल्दी राहण्यासाठी आहार घेते. मला कोणत्याही प्रोजेक्‍टसाठी वजन कमी वा जास्त करण्याची वेळ आली नाही. सध्या मी ‘झी फाइव्ह’ची वेबसीरिज करते आहे. यापूर्वी मी ‘मिसेस युनायटेड नेशन्स’ या २०१८ मध्ये अमेरिकेत झालेल्या सौंदर्य स्पर्धेत विजेती ठरले. मी ‘कजरी’ साडीची जाहिरातही केली आहे.

Web Title: Shradha Kakkad Exercise of the mind is necessary along with the body