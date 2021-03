पाठदुखीचा असह्य त्रास; पाठदुखीपासून मुक्त होण्यासाठी सोप्या टिप्स 

नाशिक : पाठदुखीची समस्या सामान्य आहे. कारण आपल्या शरीराच्या महत्वांच्या भागांपैकी एक म्हणजे पाठीचा कणा (हाड) आहे. पाठदुखीची अनेक कारणे असू शकतात परंतु सहसा आपल्या दिनचर्याच्या काही वाईट सवयींमुळे पाठीत दुखू शकते. पाठदुखीचा उपचार पद्धतींनी केला जाऊ शकतो. पाठदुखी म्हणजे खालच्या बाजूला पाठ दुखणे, पाठीवर ताण येणे किंवा बसतांना अस्वस्थ वाटणे. पाठदुखीमुळे अनेक वेळा पाठीचा कणा आणि स्नायू दुखतात. पाठदुखी होण्यात मानसिक ताणाचाही समावेश असू शकतो, ही महत्वाची बाब जाणून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. पाठदुखीची आणि ताणाची कारणे

- एकाच पोझ मध्ये खूप वेळ बसल्यामुळे किंवा ताण -बऱ्याचदा मानसिक ताणामुळे पाठदुखी सुरू होते. सर्वसाधारणपणे आढळणारी खालच्या बाजूची पाठदुखी ही २० ते ४० या वयोगटात आढळते. हे दुखणे पाठ, खालची बाजू किंवा मांड्या ह्या ठिकाणी होते. अशा प्रकारचे दुखणे बरे व्हायला ४ ते ५ आठवडे लागतात. अशा ठिकाणी जखम झाली तर त्यावरचा अतीताण जायला १२ ते ३६ तास लागतात. पाठदुखीपासून मुक्त होण्यासाठी हे प्रभावी उपाय 1 झोपेची स्थिती

आपण कोणत्या स्थितीत झोपता हे सर्वात महत्वाचे आहे. कारण बहुतेक लोकांना चुकीच्या स्थितीमुळेच पाठीचा त्रास होतो. नेहमी आपल्या कमरेवर किंवा बाजूला झोपा. आपल्या पोटावर कधीही झोपू नका. 2 कंबरेची मालिश करा

जेव्हा पाठीचा त्रास तीव्र होतो तेव्हा मालिश बराच आराम देऊ शकते. जर तुमच्या कंबरमध्ये सतत वेदना होत असतील तर कंबरला नियमितपणे मालिश केल्यासही फायदा होऊ शकतो. यामुळे रक्त प्रवाह मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकतो आणि स्नायूंना आराम मिळतो. 3. व्यायाम सोडू नका

जर आपण योग आणि व्यायाम केले तर पाठदुखीपासून तुम्हाला बराच आराम मिळू शकेल. स्वत: ला सुरुवातीपासूनच सक्रिय ठेवणे कधीही पाठदुखीच्या समस्येस त्रास देत नाही. योग आणि व्यायामामुळे तुमचे शरीर लवचिक होते. 4. जास्त काळ एकाच जागी बसू नका

आपण बराच वेळ एखाद्या ठिकाणी बसून असाल तर तुमच्या पाठदुखीला सुरूवात होईल. जर तुमचे काम बसून असेल तर आपण त्या दरम्यान थोडा ब्रेक घेत काम करा. 5. कंबर दाबून घ्या

पाठदुखीपासून आराम मिळविण्यासाठी, जर आपण दररोज आपल्या कंबरच्या बाधित भागावर प्रभावित कॉम्प्रेस केले तर आपल्याला लवकरच लाभ मिळू शकेल. उष्णतेमुळे कमरेचे स्नायू आराम मिळतात आणि पाठदुखीच्या समस्येस आराम मिळतो. (ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)

