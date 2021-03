तोंडाच्या फोडांनी त्रस्त आहात? तर हे घरगुती उपाय करून मिळवा आराम

नागपूर : तोंडात फोड येणे ही एक शारीरिक अवस्था आहे. यामुळे तोंडात हलके दुखते आणि हलकी सूज आणि वेदना उद्भवते. तोंडाच्या आतील त्वचेला इजा झाल्यामुळे हे होते. कारण, ही त्वचा अत्यंत नाजूक आणि संवेदनशील असते. सामान्यतः तोंडात किंवा तोंडावाटे अल्सर होणे वेगवेगळ्या वयोगटातील लोकांमध्ये. वारंवार होणाऱ्या तोंडातील फोडींच्या कारणांचा शोध घेण्यासाठी रक्त तपासणी केली जाऊ शकते. सामान्यतः अल्सरचा उपचार करण्यापूर्वी डॉक्टर औषधोपचार करतील. मात्र, असे अनेक घरगुती उपाय आहेत, जे तोंडाच्या अल्सरला बरे करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात. चला तर जाणून घेऊय याबद्दल... जिंक, व्हिटॅमिन बी आणि लोहयुक्त पदार्थांचे सेवन वाढवा जिंक, लोह किंवा व्हिटॅमिन बी सारख्या पोषक तत्त्वांचा अभाव तोंडाच्या फोडांची शक्यता वाढवू शकतो. व्हिटॅमिन बी साठी पालक आणि ब्रोकोली सारख्या हिरव्या पालेभाज्या, चणा आणि लोहयुक्त फळे, डाळी आणि आयरनयुक्त फळ घ्या. ॲपल सायडर व्हिनेगर सफरचंद सायडर व्हिनेगरची तीव्र चव आणि अम्लीय पद्धत एक आदर्श स्रोत वाटू शकत नाही. परंतु, तोंडाच्या अल्सर दूर करण्यासाठी हा एक घरगुती उपाय असू शकतो. अर्धा कप पाण्यात एक चमचा सफरचंद सायडर व्हिनेगर मिसळा. यामुळे काही दिवसात अल्सर कमी होईल. खोबरेल तेल पौष्टिक तेल अल्सरसाठी उपयुक्त ठरू शकते. नारळ तेलाचे दाहक-विरोधी गुणधर्म अल्सरची अस्वस्थता कमी करण्यास मदत करतात. कारण, यामुळे दाह कमी होऊ शकतो. नारळाच्या तेलात कापसाचा तुकडा बुडवून ते अल्सरवर लावा. मिठाचे पाणी पाण्यात थोडं मीठ टाकून गराडे करा. पाण्याचा सुखद परिणाम आणि मिठामुळे अल्सर दूर होण्यास मदत होईल. लसूण लसुणामध्ये बॅक्टेरियाविरोधी आणि अँटी-मायक्रोबियल गुणधर्म आहेत. हा अल्सर दूर करण्यासाठी एक लोकप्रिय उपाय आहे. लसूण घ्या आणि ते अल्सरवर एक किंवा दोन मिनिटे चोळा. काही दिवस पुनरावृत्ती करा यामुळे तुमचा अल्सर निघू शकेल. टूथपेस्ट टूथपेस्ट अँटी-मायक्रोबियल गुणधर्मांनी परिपूर्ण आहे. याद्वारे अल्सरच्या मागे असलेल्या संसर्गास नष्ट करण्यास मदत होते. काही टूथपेस्टमध्ये थंड करणारे गुण असतात. याद्वारे अल्सरमुळे होणारी अस्वस्थता कमी करण्यास मदत होते. काही काळ टूथपेस्ट अल्सरवर लावा आणि मग तोंड चोळा. यामुळे नक्की आराम मिळेल. मध मधातील अँटी-बॅक्टेरियाचे गुणधर्म अल्सरपासून त्वरित पुनर्प्राप्तीसाठी मदत करतात. जेव्हा आपण अल्सरवर मध लावता तेव्हा ते ओलावा प्रदान करते. यामुळे ते कोरडे होण्यास मदत करते. (टीप - वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.)

