उन्हाचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत चालला आहे. वाढत्या उन्हात त्वचेची काळजी घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. उन्हामुळे त्वचेशी संबंधित विविध समस्या निर्माण होतात. खास करून नाजूक त्वचा असलेल्यांसाठी उन्हाळा खूपच त्रासदायक असतो. अनेकांचा चेहरा उन्हाने लाल होतो. अनेकदा सनबर्न किंना एलर्जीमुळे देखील हा लालपणा येतो. Summer Skin care tips save your face from sun burn and heat

चेहऱा लाल होवून बऱ्याचदा जळजळ होते. यावेळी नेमकं काय करावं हे सुचत नाही. जळजळ अधिक झाल्यास चेहरा साबणाने Soap किंवा फेसवॉशने धुण्याची इच्छा देखील होत नाही. अशात चेहऱ्याचा लालसरपणा आणि जळजळ कमी करण्यासाठी काही घरगुती उपाय फायदेशीर ठरू शकतात. या उपायांमुळे उन्हाळ्यात त्वचेसंबंधित Skin निर्माण होणाऱ्या समस्या कमी होण्यास मदत होईल.

गुलाबजल- उन्हाळ्यात त्वचेसाठी गुलाबजलाचा वापर केल्यास चेहऱ्यावरील लालसरपणा कमी होईल. गुलाबजल लावल्याने त्वचेला थंडावा मिळेल. त्यासोबतच सनबर्नमुळे त्वचेवर होणारा परिणाम रोखण्यासही मदत होईल. त्वचेवरील लालसरपणा कमी करण्यासाठी गुलाबजलमध्ये काकडीचा रस मिसळून तो चेहऱ्याला १० मिनिटं लावून ठेवावा. त्यानंतर स्वच्छ पाण्याने तोंड धुवावं.

एलोवेरा जेल- एलोवेरा म्हणजेच कोरफडमध्ये अनेक औषधी गुणधर्म आहेत. यात अँटी-इफ्लेमेटरी आणि हिलींग गुण असतात. त्यामुळे चेहऱ्यावरील रॅशेस आणि रेडनेस कमी करण्यासाठी एलोवेरा जेल उपुकत्त आहे. तसचं त्वचेसंबंधीत इतर समस्यां दूर करण्यासाठी कोरफड गुणकारी आहे. उन्हाळ्यात दिवसातून किमान दोन वेळा चेहऱ्याला एलोवेरा जेल किंवा कोरफडीचा गर अर्धा तास लावावा. त्यानंतर गार पाण्याने चेहरा धुवा. यामुळे बराच आराम मिळेल.

बर्फ- न्हामुळे चेहरा लाल होत असेल तर तुम्ही आराम मिळण्यासाठी बर्फाचा उपयोग करू शकता. यासाठी एका सुती कापडात बर्फ घ्या आणि चेहऱ्यावर किं

मध- त्वचेसंबंधित समस्या दूर करण्यासाठी गेल्या अनेक वर्षांपासून मधाचा वापर केला जातोय. मधामध्ये असलेल्या अँटी-इफ्लेमेटरी गुणांमुळे त्वचेवरील लालपणा आणि सूज कमी होण्यास मदत होते. तसंच त्वचेवरील रॅश आणि खाज कमी करण्यासाठी देखील मधाचा वापर उपयुक्त ठरतो. चेहऱ्यावरील लालसरपणा कमी करण्यासाठी प्रभावित भागात थोडं मध लावा त्यानंतर १५-२० मिनिटांनी चेहरा धुवा. तुम्ही दिवसातून २ ते ३ वेळा चेहऱ्याला मध लावू शकता.

नारळाचे तेल- नारळाच्या तेलामध्ये अँटी-फंगल आणि अँटी- इफ्लेमेटरी गुण असतात. त्यामुळे त्वचेवरील ऍलर्जी आणि रेडनेस दूर करण्यासाठी नारळाचं तेल मदत करत. उन्हामुळे चेहऱ्यावर लाल चट्टे आले असतील तर या चट्ट्यांवर नारळाचं तेल लावावं. त्यानंतर अर्धा तासाने चेहरा धुवावा.

सनस्क्रिन लावणं विसरू नका- उन्हाळ्यात घराबाहेर पडताना सनस्क्रिन लावणं विसरू नका. सनस्क्रिनमुळे युवी किरणांपासून त्वचेच रक्षण होण्यास मदत होते. यामुळे सनबर्न किंवा त्वचा काळवंडण्याचा धोका कमी होतो.

चंदन- चंदन हे अत्यंत थंड असतं. यासाठीच उन्हाळ्यात त्वचेची होणारी जळजळ कमी करण्यासाठी चंदनाचा लेप उपयुक्त ठरतो. यामुळे त्वचेला थंडावा मिळतो. तसचं चेहऱ्यावरील पिंपल्स कमी होण्यास मदत होते. चंदनाचा लेप चेहऱ्यावर लावून १५ मिनिटे ठेवावा. त्यानंतर चेहरा स्वच्छ पाण्याना धुवावा.

मुलतानी माती- गरमीच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्याला दिवसातून एकदा तरी मुलतानी मातीचा लेप लावावा. यामुळे चेहऱ्यावरील मुरूम कमी होण्यास मदत होईल तसचं त्वचा देखील उजळेल. मुलतानी माती अतिशय थंड असते. त्यामुळे चेहऱ्यावरील रेडनेस आणि आग कमी करण्यासाठी ती उपयोगी ठरते. तसचं मुलतानी मातीच्या फेसपॅकमुळे चेहऱ्यावर ग्लो टिकून राहतो.

दही- उन्हाळ्यात आपण थंड लस्सी किंवा ताक पिऊन पोट गार ठेवण्याचा प्रयत्न करतो. त्याच प्रमाणे चेहऱ्यासाठी देखील दह्याचा वापर फायदेशीर ठरू शकतो. दह्यामुळे त्वचा सॉफ्ट होते आणि चेहऱ्यावर ग्लो येतो. चेहऱ्यावर थंड दही लावल्यास आराम मिळतो आणि त्वचेचा रंग उजळण्यास मदत होते.

तेलकट आणि तिखट पदार्थ टाळा- उन्हाळ्यात तेलकट तिखट आणि मसालेदार पदार्थांचं सेवन केल्याने चेहऱ्यावर खाज, जळजळ आणि रेडनेसची समस्या निर्माण होवू शकते. त्यामुळे असे पदार्थ खाणं टाळा. त्याचसोबत दिवसातून किमान ८ ग्लास पाणी पिणं गरजेचं आहे. यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

अशा प्रकारे उन्हाळ्यात चेहऱ्यावरील रेडनेस किंवा जळजळ कमी करण्यासाठी काही घगुती उपाय फायदेशीर ठरतील. तसचं उन्हाळ्यात बाहेरून आल्यावर चेहरा गार पाण्याने नक्की धुवा.