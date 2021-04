घाबरल्याने का येताे जास्त घाम? घाम थांबविण्यासाठी जाणून घ्या साेप्या टिप्स

तुम्हाला ठाऊक आहे का की तुम्ही अफाटपणे घाम गाळला? जेव्हा आपण अस्वस्थ किंवा चिंताग्रस्त होता तेव्हा आपला श्वास वेगवान होतो, रक्ताचा प्रवाह वाढू लागतो ज्यामुळे आपण जास्त घाम येणे सुरू करता. हे फक्त उन्हाळ्यातच होऊ शकत नाही परंतु थंड हिवाळ्यात देखील होऊ शकते ताण, घाम, मसालेदार आहार, जंक फूड, मद्यपान, सिगारेट पिणे, कॅफिनचा जास्त वापर यासारख्या तणावामुळे घाम येणे ही अनेक कारणे आहेत. तुम्हाला या सर्व गोष्टी टाळाव्या लागतील. जरी आपण चिंताग्रस्त किंवा अजिबात तणावग्रस्त असलात तरीही घाम येणे देखील आवश्यक आहे. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आपण दररोज व्यायाम करणे, ध्यान करणे, पुरेसे पाणी घेणे इत्यादी काही सोप्या टिप्स अवलंबल्या पाहिजेत. अधिक माहितीसाठी आम्ही केर इन्स्टिट्यूट ऑफ लाइफ सायन्सेस, लखनऊच्या एमडी डॉ. यादव यादव यांच्याशी बोललो. आपण चिंताग्रस्त असता तेव्हा घाम का येतो? जेव्हा आपण एखाद्या गोष्टीबद्दल अस्वस्थ असता तेव्हा तणाव संप्रेरक शरीरात सक्रिय होतात. यामुळे शरीराचे तापमान वाढते आणि हृदय गती वाढते. जेव्हा चिंताग्रस्त होण्याची चिन्हे मेंदूत पोहोचतात तेव्हा हे हायपोथालेमसद्वारे घाम ग्रंथीस सूचित करते की शरीराला थंड करण्यासाठी थोडा घाम येणे आवश्यक आहे. भावनिक सिग्नल घामामध्ये बदलतात आणि घाम येणे सुरू हाेते. तणावामुळे शरीराचे तापमान वाढते आणि घाम येणे आपल्या शरीराचे तापमान कमी करते. बर्‍याच लोकांना कपाळावर, पायावर, तळहातावर, तळांवर घाम येतो, कारण इथे जास्त स्वॅटग्लॅंड्स आहेत. ही समस्या टाळण्यासाठी आपण काही सोप्या चरणांचे अनुसरण करू शकता. चिंता कमी करण्यासाठी व्यायाम आपण चिंताग्रस्तपणा, तणाव इत्यादी टाळण्यासाठी व्यायाम केला पाहिजे. ताणतणाव दूर करण्याचा हा सर्वात प्रभावी मार्ग आहे. दैनंदिन जीवनात बर्‍याच परिस्थिती असतात जेव्हा खूपच ताणतणाव असतो, जर दररोज असे घडले तर आपले आरोग्य आणखी बिघडू शकते, व्यायाम करणे हेच टाळण्याचा सोपा मार्ग आहे. चिंता कमी करण्यासाठी पाणी प्या चिंताग्रस्तपणा टाळण्यासाठी आपल्याला शरीराचे तापमान राखले पाहिजे, शरीराचे तापमान राखण्यासाठी आपण पाणी प्यावे. सतत पाणी पिण्याने शरीराचे तापमान टिकून राहते आणि घाबरुन घाम यासारखे त्रास तुम्हाला होणार नाही. घामाच्या रूपात शरीरातून उर्जा येते, म्हणून पाणी पिणे चालू ठेवा. ध्यान केल्याने चिंता कमी होऊ शकते जेव्हा आपण चिंताग्रस्त होता, हृदयाचा ठोका वाढतो, ज्यामुळे आपल्याला त्रास होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी, ध्यान करा. असे केल्याने तुम्हाला आराम मिळेल. एक दीर्घ श्वास घ्या. काही सेकंद धरून ठेवा आणि नंतर सोडा. यामुळे मानसिक ताण कमी होईल आणि मन शांत होईल. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. एप्रिल फूल एक आठवण

