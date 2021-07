तुम्हालाही 'Motion Sickness'चा त्रास जाणवतोय का? वाचा लक्षणं अन् उपाय

By

नागपूर : मोशन सिकनेस (motion sickness) या आजाराने अनेकजण ग्रस्त असतात. मात्र, हा काही गंभीर आजार नाही. मात्र, ज्या व्यक्तीस समस्या आहे त्या व्यक्तीला प्रवास करताना किंवा कोणत्याही प्रकारची हालचाल करताना अस्वस्थ वाटू शकते. मोशन सिकनेस फक्त कार, विमान, बस किंवा ट्रेनने प्रवास करताना होत नाही, तर टीव्ही पाहताना, जलद गतीने फिरणारी चित्रे पाहताना, स्विंग करताना किंवा समुद्राच्या लाटा पाहतानाही ही समस्या उद्भवू शकते. परंतु, ही समस्या टाळण्यासाठी आपण काही घरगुती औषधांची (treatment of motion sickness) मदत घेऊ शकता. हे उपाय सोपे तसेच प्रभावी आहेत. (symtomps and treatment of motion sickness)

या आजारपणाची लक्षणे -

अचानक अस्वस्थता.

काहीही खाण्याची इच्छा नसणे.

मळमळ वाटणे

तोंडात जास्त लाळ उत्पादन.

तीव्र डोकेदुखी

अचानक घाम येणे.

सतत उलट्या होणे.

घरगुती उपचार -

कच्चे आले किंवा आल्याचे तेल -

हालचाल आजारपणामुळे आपल्याला मळमळ किंवा उलट्या झाल्यास , आल्याचा एक छोटा तुकडा ( आल्याचे फायदे जाणून घ्या ) आणि प्रवास सुरू होताच तो आपल्या तोंडात ठेवा आणि चघळत राहा. याव्यतिरिक्त एका कापसामध्ये आल्याच्या तेलाचे थेंब २ थेंब आपल्या हातात धरा आणि जेव्हा तुम्हाला मळमळ वाटेल तेव्हा त्याचा वास घ्यावा.

पुदीना वापरा -

प्रवासात तुम्ही मुठभर पुदीनाची पाने पाण्याच्या बाटलीत ठेवा. त्यानंतर प्रवासात या पाण्याचे सेवन करा. असे केल्याने तुमच्या तोंडात जास्त लाळ तयार होणार नाही. तसेच तुम्हाला चक्कर येणार नाही. पुदीनाला एका रुमालमध्ये देखील बांधून ठेवू शकता. प्रवासादरम्यान, त्याचा वास घेत राहा त्याचा खूप फायदा होईल.

लिंबू जवळ ठेवा -

लिंबाचा रस व्हिटॅमिन-सी समृद्ध आहे. जर आपल्याला उलट्या किंवा मळमळ होत असेल तर एक लिंबाचा अर्धा भाग कापून त्याचा रस प्या. यातून तुम्हाला खूप आराम मिळेल. पाण्यात लिंबाचा रस आणि काळे मीठ टाकून आपण पिऊ शकता. यामुळे, जर आपण सतत उलट्या करीत असाल तर ते थांबेल.

पाणी प्या -

बरेच लोक प्रवास करताना पाणी पिऊ शकत नाहीत. परंतु, आम्ही आपल्याला सांगतो की शरीराच्या हालचालीमुळे, हायड्रेशन कमी होते. त्यामुळे प्रवासात पाणी किंवा लिंबाचा रस पिणे गरजेचे आहे. आपण शरीराला हायड्रेट ठेवल्यास चक्कर येणार नाही आणि उलट्यांचा त्रास होणार नाही.

या गोष्टी लक्षात ठेवा -

रिकाम्या पोटी किंवा जास्त अन्न खाल्यानंतर कधीही प्रवास करू नका.

टीव्ही पाहताना मोशन सिकनेस असल्यास खोलीत अंधारात टीव्ही पाहू नका.

कार किंवा बसमध्ये खिडकीजवळ बसण्याऐवजी मध्यभागी बसा.

(ही बातमी संशोधकांनी केलेल्या वैद्यकीय संशोधनावर तसेच तज्ज्ञांच्या मतांवर आधारित आहे. या मतांशी 'सकाळ ऑनलाइन'चा कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे कोणतेही वैद्यकीय उपचार करण्यापूर्वी आरोग्यतज्ज्ञ आणि डॉक्टरांशी योग्य तो सल्लामसलत करणे आवश्यक आहे.)