मासिक पाळीच्या वेदनेत 'हे' दहा उपाय ठरतील उपयोगी

अकोला: मासिक पाळीचे दिवस कोणत्याही स्त्रीसाठी एखाद्या भीतीदायक स्वप्नासारखेच असतात. यादरम्यान पोटदुखी आणि थकवा तुम्हाला अंथरूण धरायला भाग पाडतात. यावेळी स्त्रीया शक्यतो वेदनेपासून सुटका मिळवण्यासाठी पेनकिलर घेतात. पण हे पेनकिलर घेण्यापेक्षा काही घरगुती उपाय तुम्हाला वेदनेपासून दूर ठेवतील. पाळीच्या त्या दिवसात पोटाखालच्या भागात आणि कंबरेत दुखणं सामान्य बाब आहे. या वेदनेचं कारण प्रोस्टेग्लेंडाइन नावाचा हार्मोन आहे जो गर्भाशयाजवळून निघतो. हा हार्मोन प्रसुतीदरम्यानही सक्रिय असतो. यामुळे गर्भाशयाची लायनिंग बाहेर निघते. सोबतच गर्भाशयात रक्ताची कमतरता निर्माण होते ज्यामुळे स्नायुंमध्ये खुप वेदना होतात. पण मासिक पाळीच्या त्या दिवसातील वेदना या काही घरगुती उपायांनी दूर ठेवता येतात. 1. लोह

पाळीमध्ये लोहाची कमतरता उद्भवू शकते ज्यामुळे नंतर अशक्तपणा येऊ शकतो. मासिक पाळीच्या स्त्रियांमध्ये लोहाची कमतरता सामान्य समस्या आहे. मात्र, आपल्या आहारात बीन्स, डार्क चॉकलेट, पालेभाज्या, काजू, सूर्यफूल बियाणे आणि टोफू सारख्या निरोगी लोहयुक्त पदार्थांचा समावेश करुन ती आपण भरून काढू शकतो. 2. मॅग्नेशियम

मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे झोपेची समस्या, डोकेदुखी सुधारण्यास मदत करते. तसेच मासिक पाळीची लक्षणे कमी करण्यास देखील प्रभावी आहे. यातील पौष्टिक तत्व गर्भाशयाच्या स्नायूंना आराम देतात. मॅग्नेशियमच्या कमतरतेमुळे स्त्रिया मासिक पाळी दरम्यान चॉकलेट खाण्याचे प्रमाणही वाढवतात. परंतु, आराम मिळविण्यासाठी आपल्या आहारात काजू, सोयाबीन, पालक, बदाम, एवोकॅडो, केळी आणि सोयाबीनचे सेवन करू शकता. 3. फायबर

डोकेदुखी व्यतिरिक्त सूज येणे हे मासिक पाळीचे आणखी एक सामान्य लक्षण आहे. हे आपणास अस्वस्थ करते आणि अधीर बनवते. ही स्थिती टाळण्यासाठी, आपल्या आतड्यांमधील हालचालींमध्ये नियमितपणा सुनिश्चित करण्यासाठी या काळात भरपूर फायबरचे सेवन करा. यासाठी सफरचंद, सोयाबीन, रताळी हे मोठ्या प्रमाणात फायबर असणारे पदार्थ आहेत. 4. व्हिटॅमिन बी

अंडी, सीफूड, शेंगदाणे यासारखे व्हिटॅमिन बीचे चांगले स्रोत आहेत. जी आपण रक्तस्त्राव असताना आपल्या आहारात समाविष्ट केले पाहिजे. व्हिटॅमिन बीचे पुरेसे सेवन केल्यास मासिक पाळीची सर्व लक्षणे जसे की स्नायू दुखणे, थकवा यावर मात करू शकता. 5. कॅल्शियम

या काळात कॅल्शियमचे सेवन वाढविणे विसरू नका. रक्तस्त्राव झाल्यास आपल्या आहारात दुध, दही, बदाम, ब्रोकोली आणि पालेभाज्या यासारख्या दुग्धजन्य पदार्थ खाण्याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुमची हाडे निरोगी राहण्यास मदत होते. संपादन- अर्चना बनगे

Web Title: ten remedies will be useful in menstrual cramps tips health marathi news