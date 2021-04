झोपेचे हे 9 मार्ग आपले आरोग्य ठणठणीत ठेवतील

दिवसभर काम करून रात्री सर्वांना झोप येते. डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, चांगली झोप घेणे आरोग्यासाठी खूप महत्वाचे आहे. असेही म्हटले जाते की एखाद्या व्यक्तीस 7 ते 9 तासांची झोप आवश्यक असते. आपल्याला माहिती आहे काय की संपूर्ण आणि चांगल्या झोपेने झोपताना योग्य स्थितीत असणे फार महत्वाचे आहे. आज आम्ही आपल्याला झोपेच्या काही स्थानांबद्दल सांगत आहोत ज्याचा अवलंब केल्याने आपल्याला केवळ चांगली झोप येणार नाही तर आपल्या बर्‍याच आरोग्यविषयक समस्यांवरही मात केली जाईल. पाठदुखीच्या तक्रारी अतिशय सामान्य आहेत आणि या समस्येच्या झोपेच्या वेळी आपल्याकडे योग्य स्थिती असल्यास आपल्याला या समस्येमध्ये बराच आराम मिळेल. तसे, ज्या प्रकारे आपल्याला आरामदायक झोप मिळते त्या मार्गाने आपण मागच्या पेनमध्ये झोपी जाऊ शकता, परंतु जर आपण आपल्या पाठीवर झोपलात तर आपल्याला खूप आराम मिळेल. जेव्हा आपण आपल्या पाठीवर झोपाल तेव्हा आपल्या गुडघ्याखाली एक उशी आणि पाठीच्या वक्रावर एक उशी ठेवा. यामुळे तुम्हाला खूप विश्रांती मिळेल. जर आपल्याला खांदा दुखीची समस्या असेल तर आपल्याला आपली झोपेची जागा किंचित बदलण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी, ज्या बाजूला आपल्याला वेदना होत नाही त्या बाजूस वळण घ्या, आपले पाय किंचित वाकून घ्या आणि आपले गुडघे दरम्यान उशी ठेवा. आपण हे करू शकत असल्यास, आपण आपल्या छातीजवळ उशी देखील ठेवू शकता. हे आपल्याला वेदनांमध्ये आराम देईल. सायनसची ही एक गंभीर समस्या आहे. यापैकी बहुतेक समस्या फक्त झोपेच्या वेळीच उद्भवतात. आपणासही ही समस्या असल्यास, डोके वर ठेवण्यासाठी आपण आपल्या डोक्याखाली जाड उशी ठेवावी. वास्तविक, झोपेच्या वेळी सायनसमध्ये श्लेष्मा गोळा होतो. जर आपले डोके वर असेल तर आपण झोपताना योग्य श्वास घेण्यास सक्षम असाल. बर्‍याच लोकांना डोकेदुखी खूप असते. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे त्यांची झोपेची चुकीची पद्धत. परंतु आपण झोपताना आपल्या स्थितीची काळजी घेतल्यास ही समस्या दूर होऊ शकते. जर आपल्यालाही ही समस्या उद्भवली असेल तर आपले डोके कमीतकमी हालत असताना आपल्याला झोपायचा प्रयत्न करावा लागेल. यासाठी आपण सरळ झोपून आपल्या डोक्यावर दोन किंवा तीन उशा घाला, जेणेकरून आपले डोके हलू नये. प्रत्येक महिलेस दर महिन्याला अनेक कालावधीतून जावे लागते. या समस्येच्या दरम्यान पाय आणि पाठदुखीचा त्रास सामान्य आहे. ही अस्वस्थता टाळण्यासाठी आपण आपल्या गुडघ्यापर्यंत उशी ठेवू शकता आणि झोपू शकता. हे आपल्या पाठ आणि पाय दुखणे आराम करेल. जर आपल्याला उच्च रक्तदाब समस्या असेल तर आपण योग्य स्थितीत झोपल्याने बरे होऊ शकता. यासाठी आपल्या पाठीवर झोपण्याऐवजी ताेंडावर झोपावे लागेल. यामुळे आपला रक्तदाब कमी होतो. जरी आपल्यास पोटाची समस्या उद्भवली असेल तरीही आपल्याला आपली झोपेची जागा बदलण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी, आपण डावे वळण घ्यावे आणि पायांच्या थोडा वाकून झोपावे. वास्तविक, डावीकडील झोप ही सुधारात्मक प्रणाली राहते. जर आपल्याला घसा खवखवला असेल तर झोपताना आपण आपल्या पाठीखाली तसेच आपल्या पायाखाली उशी घेऊन झोपावे. आपण उशा लागू न केल्यास आपण टॉवेल्स रोल करू शकता. जर आपल्याला छातीत जळजळ होण्याची समस्या असेल तर आपल्याला झोपेच्या वेळी खूप त्रास होईल, परंतु जर आपण आपल्या झोपेच्या स्थितीत थोडा बदल केला तर आपण या समस्येपासून मुक्त होऊ शकता. यासाठी, आपण डावीकडे वळावे आणि सरळ स्थितीत झोपावे. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. टोमॅटोचे गाव म्हणून कोपर्डे हवेलीची बनू लागली ओळख Indian Air Force Jobs : दहावी पास आहात! भारतीय वायुसेनेत 1500 जागांची बंपर भरती

