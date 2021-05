पाेटाची चरबी कमी करण्यासह सडपातळ कंबरेसाठी करा पाच व्यायाम प्रकार

सर्वजण घरात बंदिस्त आहोत, म्हणून घरी काही सोपे व्यायाम करून आपण आपले वजन (weight) काळजीपूर्वक घेणे महत्वाचे आहे. या व्यतिरिक्त, आपल्या सर्वांना सपाट पाेट (tummy) मिळवायची आहे आणि एक सडपातळ कमरेने (slimmer waist) फिट व्हायचे आहे.

विशेषत: जर आपण कामामध्ये खूप व्यस्त असाल आणि आपल्या व्यस्त वेळापत्रकातून वर्कआउटसाठी वेळ काढू शकत नसाल तर येथे काही सोप्या व्यायाम आहेत ज्यांचा आपण प्रयत्न करू शकता. प्रश्न उद्भवतो की आपल्याकडे या सर्वांसाठी पुरेसा वेळ नसेल तर आपण काय कराल? येथे असे 5 व्यायाम आहेत जे आपल्याला तंदुरुस्त शरीर मिळविण्यात मदत करतील. (weight loss belly fat exercise 5 effective and easy workouts to get flat tummy and slimmer waist)

वार्म अप: दोरीच्या उड्या : 30 सेकंद

आपण व्यायाम सुरू करण्यापूर्वी आपल्या शरीराला उबदार करण्याचा उत्तम मार्ग म्हणजे दोरीने उडी मारणे. हे एक प्राचीन आणि द्रुत कार्डिओ म्हणून ओळखले जाते जे सक्रिय होण्यास मदत करते. 30 सेकंद असे केल्यावर, आपण उर्वरित व्यायाम करू शकता. उबदारपणा हा कोणत्याही व्यायामाचा सर्वात महत्वाचा भाग असतो, जर तो योग्य प्रकारे केला नाही तर तो आपल्या शरीराची दिनचर्या खराब करू शकतो.

गुडघे आणि कोपरांसह प्लेनक व्यायाम: 30 सेकंद

हा व्यायाम केल्याने तुमचे पाेट, ग्लूट्स, काेपरे आणि खांदे मजबूत होतात. यासाठी तुम्हाला फक्त 30 सेकंद द्यायचे आहेत. आपण हा व्यायाम सहज करू शकता.

साइड प्लँक ओव्हिलिक क्रंच: 40 सेकंद

साइड फळीच्या आडवा क्रंचद्वारे आपण तिरकस भागात चरबी बर्न करू शकता. आपल्याला हे फक्त 40 सेकंदांसाठी करावे लागेल.

Warrior Balance Excercise : 60 सेकंद

पाेट

छाती

खांदा

हॅमस्ट्रिंग

यामध्ये आपण 60 सेकंद राहू शकता. तुम्हाला सुरुवातीस समस्या येऊ शकतात परंतु हळूहळू सवय होईल.

रशियन पिळणे: 2 मिनिटे

या व्यायामामुळे कोर, तिरकस आणि पाठीच्या स्नायू उत्तेजित होतात. या व्यायामामध्ये आपल्याला आपले दोन्ही पाय जमिनीवर स्थिर ठेवावेत आणि छाती डावीकडे व उजवीकडे हलवावी लागेल.

डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.

