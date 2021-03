वजन कमी करण्यासाठी उन्हाळ्यात घ्या काकडीचा आहार

सातारा : तुम्ही कठोर वर्कआउट करण्यास कंटाळले आहात? निरोगी आहार योजनेत स्विच करणे बदलासाठी फायदेशीर ठरू शकते. ही 7 दिवस काकडीची आहार योजना आहे. जंक पदार्थ खाल्ल्यानंतर हे शरीरासाठी एक परिपूर्ण डिटोक्स आहे. वजन कमी करण्यासाठी अनेक प्रकारचे आहार आहेत, परंतु उन्हाळ्यात हा काकडी आहार आपल्यासाठी सर्वोत्कृष्ट ठरू शकतो. वजन कमी करण्यासाठी काकडी आहार: सध्या सोशल मीडियाचे जग आहे आणि लोक तंदुरुस्तीची लक्ष्ये आणि निकाल त्वरित शेअर करतात. म्हणून, आम्ही येथे तुमच्यासाठी काकडी आहार योजना आणली आहे. वजन कमी करण्यासाठी आरोग्यदायी योजना जी कोणत्याही हानीशिवाय वजन कमी करण्यास मदत करते. तथापि, आपल्याला काही आरोग्य समस्या असल्यास, ही योजना किंवा इतर कोणत्याही वजन कमी योजनेचा अवलंब करण्यापूर्वी नेहमीच आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. वजन कमी करण्यासाठी, काकडी अनेक प्रकारे आहारात समाविष्ट केल्या जाऊ शकतात. सर्वात चांगली गोष्ट म्हणजे काकडीमध्ये कॅलरींचे प्रमाण खूप कमी असते. यासह, त्यांच्यात चरबी देखील खूप कमी आहे. यामध्ये उच्च फोलेट मूल्याव्यतिरिक्त जीवनसत्त्वे अ, बी आणि के सारख्या आवश्यक पोषक तत्त्वांचा समावेश आहे ज्यामुळे आपली रोजची पोषकद्रव्ये नष्ट होणार नाहीत याची खात्री होते. आपल्या आहारातील बर्‍याच घटकांना काकड्यांसह पुनर्स्थित केल्यामुळे आपण थोडे कार्ब स्त्रोत (बटाटे, ब्रेड सारख्या) साठी मार्ग तयार करू शकता ज्यामुळे चरबी जाण्यासाठी आपल्याला आवश्यक ऊर्जा मिळेल. काकडीचे आरोग्यदायी फायदे उष्मांकात अत्यंत कमी. आपले शरीर स्वच्छ करते. चयापचय उत्तेजित करते. आतडे आणि पाचक प्रणाली शुद्ध करते. जास्त पाणी काढून टाकते. काकडीसह 7-दिवसाचे वजन कमी आहार योजना कशी तयार करावी न्याहारी: 2 उकडलेले अंडी आणि काकडी कोशिंबीरची एक प्लेट घ्या.

मॉर्निंग स्नॅक्स: 5 प्लम्स / 1 मोठे सफरचंद / 1 पीच

दुपारचे जेवण: एक तुकडा काकडी कोशिंबीर एक तुकडा गव्हाचा ब्रेड.

संध्याकाळचा स्नॅक्स: काकडी शेकचा पेला

रात्रीचे जेवण: आपल्या आवडीचे फळ काकडी आहार सॅलड कसा बनवायचा साहित्य: काकडी, 400 ग्रॅम, 1 कांदा, दही - 200 मिली, चवीनुसार मीठ. 400 ग्रॅम काकडीची साल आणि स्लाइस घाला चिरलेला कांदा घाला. 200 मिली मीठ घाला. एक चिमूटभर मीठ घाला.

काकडी शेक कसा करावा

साहित्य: 1 काकडी, 1 सफरचंद, मूठभर पालक, 1 छोटा तुकडा. एक काकडी सोलून घ्या आणि मध्यम तुकडे करा सफरचंद मध्यम तुकडे करा. 1 मूठभर पालक घ्या. थोडेसे आले घ्या. सर्व रसात मिसळा आणि रस काढा. डिसक्लेमर: वरील लेखात देण्यात आलेली माहिती ही सर्वसामान्य माहितीच्या आधारावर आहे. याबाबत अधिक माहितीसाठी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा. काय सांगता! LPG सिलिंडर असा बुक केल्यास मिळणार तब्बल 700 रुपयांचा कॅशबॅक



Web Title: weight loss diet plan why the cucumber diet increases practice in summer for rapid weight loss learn how effective this diet is