महिलांनो मासिक पाळी दरम्यान या 6 गोष्टी टाळा; जाणून घ्या अधिक

नाशिक : बहुतेक मुलींना पीरियड्स (मासिक पाळी) काय असते याची नीट माहिती नसते आणि नंतर आयुष्यात असे काही महत्त्वपूर्ण वळण येतात ज्यामध्ये तिला या सत्याचा सामना करावा लागतो आणि तिच्या शरीरातील बदलांचा सामना करावा लागतो. जेव्हा पीरियड्स सुरू होतात (मासिक धर्म म्हणजे काय) तेव्हा कोणत्याही मुलीच्या मनात हजारो प्रश्न उद्भवतात. पीरियड्समध्ये काय टाळावे या प्रमाणेच, माझे पीरियड्समध्ये वेदना जास्त होत असतील तर काय करावे, तसेच या काळात पीरियड वेदना का होते. बरेचदा मुली आपल्या आईला हे प्रश्न विचारतात. अशा प्रकारे, तिला योग्य माहिती देणे देखील आईची जबाबदारी आहे. बर्‍याच वेळा जेव्हा आई या प्रश्नांची उत्तरे देण्यास संकोच करते तेव्हा मुली गोंधळून जातात. अनेक असे प्रश्न आहेत जे किशोरवयीन स्त्रियांच्या मनात देखील उपस्थित करतात. तर त्या कोणत्या 6 गोष्टी आहेत. ज्या या काळात टाळल्या गेल्या पाहिजे. अशा गोष्टी जाणून घ्या ज्या सर्व स्त्रियांनी पीरियड्स दरम्यान लक्षात ठेवले पाहिजेत - 1. जर आपण वजन कमी करण्यासाठी फास्टींग किंवा डाएटींग करत असाल. परंतु आपण आपल्या पीरियड्स दरम्यान आहार योग्यरित्या न घेतल्यास कदाचित तुमचा त्रास वाढू शकतो. म्हणून लक्षात घ्या की आपण पीरियड्स दरम्यान पौष्टिक आहार घ्यावा. 2. पॅड (सॅनिटरी नॅपकिन) बदलण्यास कंटाळा करू नका. बहुतेकदा असे घडते की स्त्रिया बराच वेळ एकच पॅड वापरतात. परंतु यामुळे संसर्ग होऊ शकतो. तर ठराविक वेळानंतर आपला पॅड बदला. हे आपल्याला संक्रमणापासून वाचवेल. ३. या काळात तुम्हाला खूप चिडचिडेपणा जाणवू शकतो. अशा परिस्थितीत आपण साखर किंवा जंक फूडची भूक देखील जाणवू शकता. परंतु स्वत: ला समजावून सांगा आणि अनहेल्दी खाण्यापासून दूर रहा. 4. जर तुम्ही हेवी व्यायाम करत असाल तर या वेळी जड व्यायाम टाळा. कारण यामुळे आपल्या पाठदुखीचा त्रास होऊ शकतो. 5. आपण कौटुंबिक नियोजन करत असल्यास किंवा मुलं होऊ इच्छित नसल्यास, पीरियड्स दरम्यान जोडीदाराशी संबंध ठेवू नका. पीरियड्समध्ये असुरक्षित लैंगिक संबंध ठेवल्यास आपण अडचणीत येऊ शकता. 6. पीरियड्स दरम्यान हार्ड साबणाने आपले गुप्तांग स्वच्छ करू नका. ओल्या टिश्यूचा पेपर वापरू नका. असे केल्याने कोरडेपणा वाढू शकतो जे खाज सुटणे किंवा इतर संसर्गामुळे आपल्याला अस्वस्थ करते.



Web Title: Women should avoid these 6 things during menstruation marathi news