वजन कमी करण्यासाठी अनेक जण वेगवेगळे डाएट आणि व्यायामाचे प्रकार करून पाहतात. मात्र, वजन कमी करण्यासोबतच शरीर निरोगी ठेवणं आणि फिटनेस टिकवणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे १९ वर्षीय आद्या मेहणानी. आद्याने अवघ्या दीड वर्षांत तब्बल ४० किलो वजन कमी केलं आहे. तिचा हा प्रवास केवळ वजन कमी करण्यापुरता मर्यादित नसून, जीवनशैलीत केलेल्या छोट्या-छोट्या बदलांचाही आहे..आद्याने १ एप्रिल २०२४ रोजी तिच्या फिटनेस प्रवासाला सुरुवात केली. त्यावेळी तिचं वजन ११३ किलो होतं. शाळेच्या शेवटच्या काही वर्षांत मानसिक ताण, चिंता आणि नैराश्यामुळे तिचं वजन वाढलं होतं. तसेच मासिक पाळीशी संबंधित काही आरोग्य समस्यांचाही तिला सामना करावा लागत होता. त्यामुळे तिने स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देण्याचा निर्णय घेतला..खाण्याच्या सवयींमध्ये बदलसुरुवातीचे दोन ते तीन महिने आद्याने कोणताही ठरावीक डाएट प्लॅन फॉलो केला नाही. तिने फक्त खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलल्या. तळलेले पदार्थ, बाहेरचं खाणं आणि अतिरिक्त तेलकट पदार्थ खाणं कमी केलं. घरचं साधं जेवण घेण्यावर भर दिला. या बदलांमुळे सुरुवातीच्या काळात तिचं जवळपास ६ किलो वजन कमी झालं.व्यायामाला सुरुवातजून २०२४ मध्ये तिने जिममध्ये जाण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला कार्डिओ व्यायामावर तिचा अधिक भर होता. मात्र, नंतर तिला स्ट्रेंथ ट्रेनिंगचं महत्त्व समजलं. त्यामुळे तिने वजन उचलण्याचे व्यायाम आणि स्नायू मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित केलं..पुरेशी झोप आणि विश्रांतीफिटनेससाठी व्यायाम आणि आहारासोबतच झोपही महत्त्वाची आहे. आद्याने दररोज ७ ते ८ तास झोप घेण्याचा प्रयत्न केला. शरीराला व्यायामानंतर पुरेशी विश्रांती मिळावी, याकडेही तिने लक्ष दिलं.सातत्यआद्याच्या मते, वजन कमी करण्याच्या प्रवासात सातत्य सर्वात महत्त्वाचं आहे. नियमित व्यायाम, घरचं जेवण आणि चांगल्या सवयी यांचा तिने अंगीकार केला. जुलै २०२६ पर्यंत तिने जवळपास ४० किलो वजन कमी केलं आणि ते टिकवूनही ठेवलं..आहारतज्ज्ञ काय सांगतात?आहारतज्ज्ञ गरिमा गोयल यांच्या मते, वजन कमी करण्यासाठी शरीराच्या गरजेपेक्षा कमी कॅलरी घेणं म्हणजेच कॅलरी डेफिसिट आवश्यक आहे. मात्र, त्यासाठी उपाशी राहणं किंवा खूप कमी खाणं योग्य नाही. यामुळे थकवा, चिडचिड, सतत भूक लागणं आणि स्नायूंचं नुकसान होऊ शकतं..आहारात प्रथिनांचा समावेश केल्याने पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं. त्यासाठी अंडी, पनीर, दही, डाळी, सोयाबीन आणि मासे यांचा आहारात समावेश करता येतो. तसेच फळं, भाज्या, कडधान्यं आणि संपूर्ण धान्यांमधून फायबर मिळतं.वजन कमी करताना स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, चालणं आणि कार्डिओ व्यायाम यांची योग्य सांगड घालणं गरजेचं आहे. मात्र, व्यायामाच्या नावाखाली अतिप्रमाणात मेहनत घेणं आणि पुरेसं न खाणं टाळावं. वजन कमी करण्यासाठी योग्य आहार, व्यायाम, झोप आणि सातत्य या चार गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.