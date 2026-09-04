महिलांचे आरोग्य संतुलन

प्रश्न : माझं वय ३५ वर्षे आहे. माझी पाळी २१ दिवसांतच येते. अंगावरून भरपूर जातं आणि त्याच्यामुळे फार थकवा व कंबर दुखण्याचा त्रास होतो. काहीही काम करायचा उत्साह राहत नाही. घरच्या लोकांवरती खूप चिडचिडसुद्धा होते. बरीच औषधे घेतली, पण फारसा काही फरक जाणवत नाही. एवढ्या कमी वयात गर्भाशय काढून टाकण्याची इच्छा नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे. - विजय हंबिरे, कोल्हापूर.उत्तर : एवढ्या कमी वयामध्ये गर्भाशय न काढणेच इष्ट आहे. पण कमी वेळात पाळी येणे व जास्त प्रमाणात रक्तस्राव होणे ह्याच्याने शरीरात रक्त धातूची कमतरता होऊन वेगवेगळे त्रास होऊ शकतात. त्यामुळे त्याचा विचार करणं अत्यंत महत्त्वाचे राहील. रोज सकाळ संध्याकाळ कपभर दुधामध्ये स्त्री संतुलन कल्प घालून घेण्याने शरीरामध्ये ताकद टिकून राहायला तसेच रक्तवृद्धी करितासुद्धा मदत होऊ शकेल. याचबरोबरीने धात्री रसायन घेणे, संतुलन लोहित प्लस घेणेसुद्धा मदत करू शकेल. रोज फेमीसॅन तेलाचा पिचूसुद्धा नियमाने वापरावा. .संतुलन फेमिफिट सिरप घेणे व तांदळाच्या धूणाबरोबर पुष्यानुक चूर्ण घेणेसुद्धा मदत करू शकेल. पण हा त्रास दुर्लक्ष करता येण्यासारखा नाही. त्यामुळे लगेचच तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा व व्यवस्थित प्रकृतीप्रमाणे औषधोपचार सुरू करावेत व शरीरशुद्धी व उत्तरबस्ती करवून घेणेसुद्धा उत्तम राहील. दिवसातून एकदा डॉक्टर श्री बालाजी तांबे यांचं स्त्री संतुलन स्वास्थ्य संगीत ऐकणेसुद्धा मदत करू शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.