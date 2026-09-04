आरोग्य

महिलांचे आरोग्य संतुलन

२१ दिवसांनी येणारी पाळी, अतिरक्तस्राव व थकवा; गर्भाशय न काढता आयुर्वेदिक उपचार, रक्तवृद्धी व तज्ज्ञ सल्ल्याने आराम शक्य
Frequent periods and heavy bleeding need proper evaluation.

Frequent periods and heavy bleeding need proper evaluation.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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प्रश्न : माझं वय ३५ वर्षे आहे. माझी पाळी २१ दिवसांतच येते. अंगावरून भरपूर जातं आणि त्याच्यामुळे फार थकवा व कंबर दुखण्याचा त्रास होतो. काहीही काम करायचा उत्साह राहत नाही. घरच्या लोकांवरती खूप चिडचिडसुद्धा होते. बरीच औषधे घेतली, पण फारसा काही फरक जाणवत नाही. एवढ्या कमी वयात गर्भाशय काढून टाकण्याची इच्छा नाही. कृपया मार्गदर्शन करावे.

- विजय हंबिरे, कोल्हापूर

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