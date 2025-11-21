Yoga for Diabetes: शुगर नियंत्रणात ठेवायचीय? फक्त 30 मिनिटांचा योगा करू शकतो कमाल! रोज करा 'ही' 5 योगासनं

Best Yoga Asanas to Control Diabetes: सध्याच्या काळात आधुनिक जीवनशैली, असंतुलित सवयी आणि ताणतणावामुळे अनेक लोकांना गंभीर आजार होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. कॅन्सर, उच्च रक्तदाब, हायपरटेन्शन हे आजार प्रामुख्याने होताना दिसत आहेत. अशा परिस्थितीत डायबिटीज हा खूपच सामान्य आजार बनला आहे. एकदा डायबिटीज झाला की तो आयुष्यभर राहतो. तसेच, योगाच्या मदतीने अनेक आजारांवर नियंत्रण मिळवता येते हे तुम्हाला माहीतच असेल. डायबिटीज हाताळताना फक्त शारीरिक नव्हे, तर मानसिक आरोग्यही चांगलं असणं महत्त्वाचं आहे. मानसिक शांततेसाठी योगा आणि ध्यान हे प्रभावी उपाय मानले जातात..कैलाश इन्स्टिट्यूट ऑफ नेचुरोपॅथी, आयुर्वेद आणि योगाच्या तज्ज्ञ डॉ. शैफाली भारद्वाज यांच्या मते, टाइप-2 डायबिटीजमध्ये क्रोनिक ताण, अनियमित जीवनशैली आणि चुकीच्या सवयी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ताण वाढल्यास कोर्टिसोल आणि अॅड्रेनालिन हे ताण हॉर्मोन्स वाढतात, ज्याचा थेट परिणाम रक्तातील साखरेवर होतो. दीर्घकाळ ताण राहिल्यास शरीरात इंसुलिन प्रतिकारशक्ती निर्माण होऊन डायबिटीजची समस्या अधिक गंभीर बनते..Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा.डायबिटीजसाठी योगायोगा आणि ध्यान केल्याने मन शांत राहतं, ताण कमी होतो आणि तुमचे हार्मोन्स बी शरीराची सातही चक्र संतुलित राहतात. मन शांत झालं की तुमची नर्व्हस सिस्टीमही रिलॅक्स होते आणि ग्लूकोज मेटाबॉलिझमही नीट चालतो.एका संशोधनानुसार योगा करणाऱ्या लोकांची फास्टिंग शुगर, लिपिड प्रोफाइल आणि इंसुलिन सेंसिटिविटी अधिक चांगली राहते..डायबिटीजसाठी प्रभावी योगासनंअर्ध मत्स्येंद्रासन – या आसनामुळे पोटाभोवती सौम्य मालिश होते, ज्यामुळे पॅन्क्रियाजच्या कार्यक्षमतेत सुधारणा होते.धनुरासन – हे आसन पोटातील अवयव सक्रिय करते आणि इंसुलिन रेग्युलेशनला मदत होते.पश्चिमोत्तानासन – नर्वस सिस्टीम शांत राहण्यासाठी हे आसन उत्तम पर्याय आहे. तसंच तणावामुळे होणारे ग्लूकोज स्पाइक यामुळे कमी होतात.सूर्यनमस्कार – सगळ्या योगासनांमध्ये सर्वात उत्तम आणि संपूर्ण शरीरासाठी प्रभावी सूर्यनमस्कार मेटाबॉलिझम वाढवतात, रक्ताभिसरण सुधारतात आणि ऊर्जा वाढवतात.विपरीतकरणी आसन – या आसनामुळे शरीर आणि मन शांत होतं, थकवा कमी होतो आणि झोपेची गुणवत्ता वाढते..Yoga for Working Women: डिजिटल स्ट्रेसमुळे वाढलीये मान आखडणे, चिडचिड अन् झोपेची समस्या? ‘ही’ योगासनं ठरतील रामबाण उपाय!.प्राणायामाचं महत्त्वदीप ब्रिथिंग, अनुलोम-विलोम, भ्रामरी, कपालभारती असे प्राणायाम पैरासिंपथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय करतात. यामुळे रक्तदाब नियंत्रित राहतो, शरीराला पुरेसा ऑक्सिजन मिळतो आणि मन शांत होतं. ज्यामुळे डायबिटीज नियंत्रित राहायला मदत होते.तसंच मेडिटेशन केल्यामुळे ताण आणि चिंता कमी होते. मन शांत आणि स्थिर होऊन एकाग्रता वाढायला मदत होते. परिणामी हॉर्मोनल बॅलन्स सुधारतो. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.