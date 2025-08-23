Vitamin D deficiency: व्हिटॅमिन डीची कमतरता असल्यास त्वचेवर दिसतात 'ही' 4 लक्षणे,करू नका दुर्लक्ष

व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे त्वचा निस्तेज, कोरडी आणि निर्जीव दिसते. सुरकुत्या आणि बारीक रेषा अकाली दिसू लागतात. त्वचेवर वारंवार खाज सुटणे आणि जखमा लवकर न भरणे ही लक्षणे देखील दिसू शकतात. या समस्येवर उपाय म्हणून सकाळी सूर्यप्रकाशात वेळ घालवा आणि आहारात व्हिटॅमिन डी समृद्ध पदार्थांचा समावेश करा..Signs of Vitamin D deficiency on skin: आपल्या हाडांच्या आणि स्नायूंच्या बळकटीसाठी व्हिटॅमिन-डी खूप महत्वाचे मानले जाते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, त्वचेला चमकदार बनवण्यात व्हिटॅमिन-डी देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. जर शरीरात व्हिटॅमिन-डीची कमतरता असेल तर त्वचा निस्तेज आणि निर्जीव दिसतो. व्हिटॅमिन-डीची कमतरता दूर करण्यासाठी योग्य पोषण घेणे महत्वाचे आहे. तसेच सकाळी सुमारे 20 मिनिटे सूर्यप्रकाश घ्या. पण सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे शरीरात व्हिटॅमिन-डीची कमतरता आहे हे कसे ओळखायचे. जर शरीरात व्हिटॅमिन-डीची कमतरता असेल तर त्वचेवर काही लक्षणे दिसू शकतात. चला तर मग जाणून घेऊया शरीरात व्हिटॅमिन-डीची कमतरता ओळखण्यास मदत करू शकतात..त्वचा निस्तेज व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे त्वचा नेहमीच निस्तेज, कोरडी आणि निर्जीव दिसते. व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे शरीरातील नैसर्गिक ओलावा कमी होतो, ज्यामुळे चेहरा नेहमीच कोरडा आणि निर्जीव दिसतो. जर तुमची त्वचा खूप कोरडी आणि निस्तेज होत असेल, तर समजून घ्या की तुमच्या शरीरात देखील व्हिटॅमिन डीची कमतरता आहे. .सुरकुत्या आणि बारीक रेषा जर तुमच्या शरीरात व्हिटॅमिन डी ची कमतरता असेल तर त्वचेवर सुरकुत्या आणि बारिक रेषा दिसू लागतात. हे देखील एक लक्षण असू शकते. तसेच चेहरा नेहमी थकलेला दिसतो. .Metabolic Health: तुम्हीही 'या' चांगल्या सवयींमुळे झटक्यात कमी करू शकता पोटाचा वाढता घेर, मेटाबॉलिक डॉक्टरांनी शेअर केली पोस्ट.त्वचेवर वारंवार खाज सुटणेजर तुमच्या त्वचेवर कोणत्याही कारणाशिवाय वारंवार खाज येत असेल, तर हे शरीरात व्हिटॅमिन-डीच्या कमतरतेचे लक्षण देखील असू शकते. शरीरात व्हिटॅमिन-डीची कमतरता असल्यास त्वचेच्या संसर्गाचा धोका वाढतो, ज्यामुळे व्यक्तीला अनेकदा खाज सुटणे आणि जळजळ जाणवते. .जखमा लवकर न भरणेजर तुमच्या शरीराच्या कोणत्याही भागावर दुखापत झाली असेल किंवा मार लागला असेल, परंतु औषध घेतल्यानंतरही जखम लवकर बरी होत नसेल, तर हे शरीरात व्हिटॅमिन-डीच्या कमतरतेचे लक्षण असू शकते. इतर अनेक कारणे देखील यासाठी जबाबदार असू शकतात..व्हिटॅमिन डीची कमतरता कशी दूर करावी? व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करण्यासाठी, दररोज सकाळी 20 ते 30 मिनिटे उन्हात बसा आणि तुमच्या आहारात व्हिटॅमिन डी समृद्ध पोषक घटकांचा समावेश करा. व्हिटॅमिन डीची आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी, तुम्ही अंड्याचा पिवळा भाग, चरबीयुक्त मासे, दूध, चीज आणि मशरूम यासारख्या पदार्थांचे सेवन करू शकता. .व्हिटॅमिन डीच्या कमतरतेमुळे त्वचेवर कोणती लक्षणे दिसतात? उत्तर: त्वचेचा कोरडेपणा, खाज, पिगमेंटेशन आणि जखमांचे हळू बरे होणे ही प्रमुख लक्षणे आहेत..व्हिटॅमिन डीची कमतरता त्वचेच्या आरोग्यावर कशी परिणाम करते? उत्तर: व्हिटॅमिन डीची कमतरता त्वचेची दुरुस्ती प्रक्रिया मंद करते, ज्यामुळे त्वचा कोरडी आणि खराब होते..व्हिटॅमिन डीची कमतरता कशी ओळखावी? उत्तर: त्वचेच्या समस्यांव्यतिरिक्त, थकवा, हाडांचे दुखणे आणि स्नायू कमकुवतपणा यांसारखी लक्षणे दिसू शकतात..व्हिटॅमिन डीची कमतरता दूर करण्यासाठी काय करावे?उत्तर: सूर्यप्रकाश, व्हिटॅमिन डी समृद्ध आहार (मासे, अंडी) आणि सप्लिमेंट्स घेणे उपयुक्त ठरते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.