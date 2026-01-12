Ayurvedic Warning: दह्यासोबत 'हा' पदार्थ खाल्ल्यास पोटात तयार होतं विष, वेळीच व्हा सावध

Foods not to eat with curd: आयुर्वेदानुसार आहार योग्य असणे गरजेचे आहे. आहाराचा आपल्या शरीरावर परिणाम होतो. चुकीच्या पदार्थांचे सेवन केल्यास पचन संस्थेवर ताण येऊ शकतो. आयुर्वेद तज्ज्ञांनी दह्यासोबत कोणते पदार्थ खाणे टाळावे याबाबत माहिती दिली आहे. .केळी आणि पोहेअनेक लोक पोह्यासोबत फळे खातात. पण असे करणे आयुर्वेदानुसार चुकीचे आहे. हे पचायला जड असते. हे दोन्ही पदार्थ एकत्र खाल्यास पोटात गॅस किंवा अपचनाची समस्या वाढू शकते. .दही आणि राजमाराजमा पचायला जड असतो. यामुळे दह्यासोबत खाल्यास पचन संस्थेवर ताण येतो. यामुळे अँसिडिटी, पोटदुखी, गॅसची समस्या वाढू शकते. राजमा तयार करताना जीरं, हिंग यासारखे पाचक पदार्थ टाकावे आणि दही भातासोबत खावे. .सफरचंद आणि ओट्ससफरचंद पचायल हलके आणि ओट्स जड असते. हे दोन्ही पदार्थ एकत्र खाल्यास पोटावर ताण येतो. तसेच अपनाचा त्रास होऊ शकतो. यामुळे फळ नेहमी एकटेच खावे. .काकडी आणि खिचडीखिचडी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. पण कच्ची काकडी थंडी असते. यामुळे दोन्ही पदार्थ एकत्र खाल्यास पचन नीट होत नाही. आयुर्वेदानुसार हे दोन्ही पदार्थ एकत्र खाण्यास मनाई आहे. .मध आणि लिंबू पाणीसकाळी उठल्यावर अनेक लोक वजन कमी करण्यासाठी कोमट पाण्यात लिंबाचा रस आणि मध टाकून पितात. पण हे दोन्ही पदार्थ एकत्र सेवन करणे पचनासाठी धोकादायक ठरु शकते. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.