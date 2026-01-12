आरोग्य

Ayurvedic Warning: दह्यासोबत 'हा' पदार्थ खाल्ल्यास पोटात तयार होतं विष, वेळीच व्हा सावध

dahi ke saath kya na khaye: आयुर्वेदानुसार दह्यासोबत चुकीचे पदार्थ खाल्ल्यास पचनशक्ती कमकुवत होऊ शकते. यामुळे कोणत्या पदार्थांचे सेवन करणे टाळले पाहिजे हे जाणून घेऊया.
Puja Bonkile
Updated on

Foods not to eat with curd: आयुर्वेदानुसार आहार योग्य असणे गरजेचे आहे. आहाराचा आपल्या शरीरावर परिणाम होतो. चुकीच्या पदार्थांचे सेवन केल्यास पचन संस्थेवर ताण येऊ शकतो. आयुर्वेद तज्ज्ञांनी दह्यासोबत कोणते पदार्थ खाणे टाळावे याबाबत माहिती दिली आहे.

