Eggs Health Risks: अंडी खाणे आरोग्यदायी पण 'या' 5 पदार्थांसोबत चुकूनही खाऊ नका

अंडी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असले तरी काही पदार्थांसोबत त्याचे सेवन टाळावे. सोया दूध, चहा, साखर, केळी आणि मांस यांसोबत अंडी खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर विपरित परिणाम होऊ शकतो. या पदार्थांसोबत अंडी खाल्ल्याने प्रथिनांचे शोषण कमी होते आणि पचन समस्यांना कारणीभूत ठरू शकते..अंडी खाणे आरोग्यासाठी फायदेशीर असते. अंड्यामध्ये प्रथिने, जीवनसत्वे यासारखे अनेक पोषक घटक असतात. अंडी नियमितपणे खाल्यास वजन वाढणे, स्नायू मजबुत होणे, मेंदुचे कार्य सक्रिय राहणे, डोळ्यांचे निरोगी आरोग्य राखण्यास मदत होते. अंडी विविध प्रकारे सेवन करता येते. पण अंडी पुढील काही पदार्थांसोबत खाणे टाळावे. कारण त्याचा आरोग्यावर विपरित परिणाम होतो..पुढील पदार्थ अंड्यासोबत खाऊ नकासोया दूधसोया दूध हे दुग्धजन्य पदार्थांसाठी एक लोकप्रिय वनस्पती-आधारित पर्याय आहे. यामध्ये उच्च प्रथिन असतात. हे स्वतःच एक आरोग्यदायी पर्याय आहे. परंतु अंड्यांसोबत ते सेवन केल्याने प्रथिनांच्या शोषणात अडथळा येऊ शकतो. अंडी आधीच उच्च-गुणवत्तेची प्रथिने मोठ्या प्रमाणात प्रदान करतात आणि सोयासोबत ते एकत्र केल्याने पचनसंस्थेत प्रथिनांचा जास्त प्रमाणात वापर होऊ शकतो. यामुळे शोषणाची कार्यक्षमता कमी होऊ शकते, म्हणजेच शरीराला दोन्ही अन्नांमध्ये असलेल्या पोषक तत्वांचा पूर्णपणे फायदा होणार नाही. .चहाअनेक लोक नाश्त्यात चहासोबत अंडी खातात. काहींना असे वाटेल की ते पचनक्रियेला मदत करते किंवा कोणत्याही दुर्गंधीला लपवते, परंतु हे मिश्रण समस्याप्रधान असू शकते. चहामध्ये पॉलीफेनॉल असतात, जे प्रथिनांशी बांधले जाऊ शकतात आणि शरीराची ते शोषण्याची क्षमता कमी करू शकतात. जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासात असे आढळून आले आहे की अंडी सोबत चहा प्यायल्याने प्रथिनांचे शोषण सुमारे १७ टक्क्यांनी कमी होऊ शकते. पोषक तत्वांचे शोषण कमी होण्याव्यतिरिक्त, हे मिश्रण गॅस, पोटफुगी, बद्धकोष्ठता किंवा आम्लता यासारख्या पचन समस्यांना देखील कारणीभूत ठरू शकते..साखरसाखर हा आणखी एक पदार्थ आहे जो अंड्यांसह खाणे टाळावा. अंडी प्रथिने आणि अमीनो आम्लांचा समृद्ध स्रोत असली तरी, साखर जलद चयापचय होते आणि अंड्यांमधून मिळणाऱ्या अमीनो आम्लांसह एकत्रित केल्यावर ती विघटनकारी रासायनिक अभिक्रिया निर्माण करू शकते. हे मिश्रण रक्तातील साखरेची पातळी जलद वाढवू शकते, कालांतराने इन्सुलिन प्रतिरोधकता वाढवू शकते आणि संवेदनशील व्यक्तींमध्ये पचनाचा त्रास वाढवू शकते. मधुमेह किंवा चयापचय विकार असलेल्या लोकांनी विशेषतः सावधगिरी बाळगली पाहिजे. या प्रतिक्रियेमुळे शरीरात हानिकारक संयुगे तयार होऊ शकतात आणि रक्त गंभीर आजाराचा धोका वाढू शकतो..केळीअंडी आणि केळी हे दोन्हीही पौष्टिक पदार्थ आहेत. परंतु त्यांना एकत्र खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर मोठा भार पडू शकतो. दोन्ही अन्नपदार्थ जड असतात आणि पोटात विघटित होण्यास जास्त वेळ लागतो. त्यांना एकत्र खाल्ल्याने पोट फुगणे, पचन मंदावणे आणि जडपणा जाणवू शकतो. संतुलित आहार घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी, अंडी आणि केळी वेगवेगळ्या वेळी खाणे चांगले, जसे की नाश्त्यात अंडी आणि मध्यरात्रीच्या नाश्त्यात किंवा जेवणानंतर केळी घेणे. यामुळे शरीराला प्रत्येक अन्न अधिक कार्यक्षमतेने पचते आणि जास्तीत जास्त पौष्टिक लाभ मिळतो. याव्यतिरिक्त, जेवणादरम्यान पाणी पिणे आणि फायबरयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्याने पचनक्रियेला चालना मिळते आणि जड किंवा दाट पदार्थ खाल्ल्यास होणारा त्रास टाळता येतो..मांसअंडी मांसासोबत मोठ्या प्रमाणात खाणे टाळावे. अंडी आणि मांस दोन्ही प्रथिने आणि चरबीने समृद्ध असतात, ज्यामुळे हे मिश्रण जड आणि पचण्यास कठीण होते. अशा प्रकारे पचनसंस्थेवर जास्त भार टाकल्याने जेवणानंतर अस्वस्थता, थकवा आणि आळस येऊ शकतो. यामुळे चयापचय तात्पुरते मंदावू शकतो, ज्यामुळे दिवसभर उर्जेच्या पातळीवर परिणाम होऊ शकतो. पचनक्रिया सुरळीत होण्यासाठी, लाल मांस किंवा प्रक्रिया केलेले मांस यांसारख्या इतर प्रथिनेयुक्त पदार्थांसोबत अंडी मिसळण्यापेक्षा भाज्या, संपूर्ण धान्य किंवा फळे यांसारख्या हलक्या पदार्थांसोबत अंडी घालणे चांगले..