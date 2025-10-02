आरोग्य

Constipation Causes: हेल्दी वाटणारे 'हे' 5 पदार्थ बद्धकोष्ठतेला ठरू शकतात कारणीभूत

Hidden Causes of Constipation: आरोग्यदायी वाटणारे हे पदार्थ बनू शकतात बद्धकोष्ठतेचे कारण
Constipation Causes:

Constipation Causes:

Sakal

पुजा बोनकिले
Updated on

Healthy foods causing constipation in Marathi with remedies: निरोगी राहण्यासाठी आपल्या शरीराला पुरेसे पोषक तत्वे, ऊर्जा आणि इतर गोष्टी मिळण्यासाठी योग्य आहार घेणे आवश्यक आहे. परंतु आजकाल लोकांचा आहार बिघडत चालला आहे आणि अयोग्य पदार्थ इतके सामान्य झाले आहे की आपण जे अन्न सामान्यतः खातो ते देखील तितकेसे आरोग्यदायी नसते आणि त्याचे काही दुष्परिणाम देखील दिसून येतात. आजकाल, चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे, बद्धकोष्ठतासारख्या समस्या सामान्य झाल्या आहेत आणि बरेच लोक, त्यांना निरोगी गोष्टी समजून, त्यांच्या दैनंदिन आहारात असे पदार्थ खात आहेत, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता होत आहे.

Loading content, please wait...
lifestyle
food news
stomach
Food marathi news
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com