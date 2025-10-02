Constipation Causes: हेल्दी वाटणारे 'हे' 5 पदार्थ बद्धकोष्ठतेला ठरू शकतात कारणीभूत

Healthy foods causing constipation in Marathi with remedies: निरोगी राहण्यासाठी आपल्या शरीराला पुरेसे पोषक तत्वे, ऊर्जा आणि इतर गोष्टी मिळण्यासाठी योग्य आहार घेणे आवश्यक आहे. परंतु आजकाल लोकांचा आहार बिघडत चालला आहे आणि अयोग्य पदार्थ इतके सामान्य झाले आहे की आपण जे अन्न सामान्यतः खातो ते देखील तितकेसे आरोग्यदायी नसते आणि त्याचे काही दुष्परिणाम देखील दिसून येतात. आजकाल, चुकीच्या खाण्याच्या सवयींमुळे, बद्धकोष्ठतासारख्या समस्या सामान्य झाल्या आहेत आणि बरेच लोक, त्यांना निरोगी गोष्टी समजून, त्यांच्या दैनंदिन आहारात असे पदार्थ खात आहेत, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता होत आहे..पांढरा भातपांढरा भात हा आपल्या आहाराचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि तो कमी प्रमाणात खाणे ठीक आहे. तथापि, येथील लोक तो मोठ्या प्रमाणात खातात, जे पचनासाठी चांगले नाही. पांढऱ्या तांदळामध्ये फारसे फायबर नसते, ज्यामुळे बद्धकोष्ठता होऊ शकते. हे.Heart Attack Deaths India: भारतात दररोज 175 लोकांचा हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू , एनसीआरबीच्या अहवालात धक्कादायक माहिती .मैदाचे पदार्थआजकाल घरीही रिफाइंड पिठाचे पदार्थ खाणे सामान्य झाले आहे, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या पचनावर होतो. जे बिस्किटे, ब्रेड, कुकीज आणि इतर पदार्थांसारखे रिफाइंड पिठाचे पदार्थ जास्त प्रमाणात खातात त्यांना अनेकदा बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो..गाळलेले पीठ गव्हाच्या पिठाची चपाती हा भारतात मोठ्या प्रमाणात खाल्ला जाणारा पदार्थ आहे. गव्हाच्या पिठाला सामान्यतः आरोग्यदायी मानले जाते. परंतु गाळल्याने त्यातील प्रथिने आणि फायबरसारखे बहुतेक पोषक घटक निघून जातात. हे पीठ खाल्ल्याने बद्धकोष्ठता देखील होऊ शकते. .तळलेले पदार्थ घरी जेवलात किंवा बाहेर, जास्त तळलेले पदार्थ खाल्ल्याने तुमच्या पचनावर आणि आरोग्यावर थेट परिणाम होतो. तळलेले पदार्थ पोषक तत्वांचे प्रमाण कमी असते आणि चरबी आणि मीठ जास्त असते. जे तुमच्या आरोग्यासाठी हानिकारक असू शकते आणि बद्धकोष्ठता सारख्या समस्या निर्माण करू शकते..मसालेदार पदार्थजास्त मसालेदार पदार्थ खाल्ल्याने पचनालाही नुकसान होते. ज्यामुळे बद्धकोष्ठता ही एक सामान्य समस्या बनते..डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.