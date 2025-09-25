आरोग्य

Success Story: 'सेप्सिस'सारख्या दुर्मिळ आजारावर ५ वर्षांच्या इवानची विजयी मात

How a Child Overcame Sepsis at Age 5: पाच वर्षीय इवानने अशक्य वाटणाऱ्या दुर्मीळ आजारावर अवघ्या नऊ दिवसांत मात केली. 'ऑटिझम स्पेक्ट्रम' ग्रस्त इवानला ताप, खोकला, उलट्या आणि १४ तासांपासून लघवी न झाल्यामुळे सूर्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तपासणीत त्याला 'सेप्सिस' नावाचा गंभीर संसर्ग झाल्याचे निदान झाले. या संसर्गाचे रूपांतर पुढे 'कॅटेकोलामाइन-रिक्रॅक्टरी सेप्टिक शॉक' या जीवघेण्या अवस्थेत झाले. यातून जगण्याची शक्यता केवळ २० टक्के असते.

