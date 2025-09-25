Success Story: 'सेप्सिस'सारख्या दुर्मिळ आजारावर ५ वर्षांच्या इवानची विजयी मात

How a Child Overcame Sepsis at Age 5: पाच वर्षीय इवानने अशक्य वाटणाऱ्या दुर्मीळ आजारावर अवघ्या नऊ दिवसांत मात केली. 'ऑटिझम स्पेक्ट्रम' ग्रस्त इवानला ताप, खोकला, उलट्या आणि १४ तासांपासून लघवी न झाल्यामुळे सूर्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. तपासणीत त्याला 'सेप्सिस' नावाचा गंभीर संसर्ग झाल्याचे निदान झाले. या संसर्गाचे रूपांतर पुढे 'कॅटेकोलामाइन-रिक्रॅक्टरी सेप्टिक शॉक' या जीवघेण्या अवस्थेत झाले. यातून जगण्याची शक्यता केवळ २० टक्के असते..इवानला 'ऑटिझम' असल्याने गुंतागुंत आणखी वाढली. अशा मुलांना लहान वयात (विशेषतः तीन वर्षांखालील) संसर्ग होण्याचा ५० ते ८० टक्के अधिक धोका असतो. त्याच्यावर नवजात व बालरोग अतिदक्षता विभागतज्ज्ञांनी उपचार केले..Success Story: दोन वर्षांच्या लढाईनंतर मिळाली आठ तासांची शांत झोप; रक्ताच्या कर्करोगावर तरुणीची यशस्वी मात.इवानचा रक्तदाब खूप कमी झाला होता आणि अनेक अवयव निकामी होऊ लागले होते. त्याचे हृदयाचे कार्य टिकवण्यासाठी प्रभावी औषधे देण्यात आली, तर संसर्गाशी लढण्यासाठी शक्तिशाली प्रतिजैविके सुरू केली. टप्प्याटप्प्याने त्याची परिस्थिती सुधारत गेली, अशी माहिती डॉ. सचिन शाह आणि डॉ. अमिता कौल यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.