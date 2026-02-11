Slow Metabolism: आज नाही तर उद्या आजार पक्का! मेटॅबोलिज्म मंदावलं की शरीर देतं 'हे' 7 संकेत; कधीच दुर्लक्ष करू नका

Signs of Slow Metabolism: आजकाल वजन वाढणं, सतत थकवा जाणवणं किंवा दिवसभर सुस्ती वाटणं याकडे आपण “रूटीनचा भाग” म्हणून पाहतो. पण शरीर अशा वेळी गप्प बसत नाही. ते अगदी लहान लहान संकेत देत असतं. हे संकेत वेळेत ओळखले नाहीत, तर पुढे जाऊन डायबिटीज, हाय ब्लड प्रेशर, कोलेस्टेरॉल किंवा फॅटी लिव्हरसारखे आजार होण्याची शक्यता होऊ शकते. शरीराच्या आत चालणारी एक महत्त्वाची प्रक्रिया मंदावली की हे सगळं घडू लागतं. या प्रकियेला मेटाबॉलिज्म असं म्हणताता. त्यामुळेच या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष न करता त्यांचा अर्थ समजून घेणं अत्यंत गरजेचं आहे. .मेटाबॉलिज्म म्हणजे काय?मेटाबॉलिज्म म्हणजे आपण खाल्लेलं अन्न पचवून शरीराला ऊर्जा मिळवण्याची प्रक्रिया. ही प्रक्रिया मंद झाली, तर शरीर कॅलरी नीट जाळू शकत नाही. त्यामुळे चरबी साठू लागते आणि पुढे जाऊन बीपी, कोलेस्टेरॉल, शुगर किंवा फॅटी लिव्हरसारख्या आजारांचा धोका वाढतो. तज्ज्ञ सांगतात की मेटाबॉलिज्म स्लो असेल, तर शरीरात ऊर्जा कमी राहते, हार्मोन्सचा समतोल बिघडतो आणि शरीर नीट काम करू शकत नाही. अशावेळी शरीर काही ठरावीक लक्षणांमधून इशारा देत असतं..Healthy Lifestyle Tips: ५ मिनिटांची एक्स्ट्रा झोप, २ मिनिटांचं एक्स्ट्रा चालणं तुमचं आयुष्य एक वर्षाने वाढवतं! वाचा संशोधन काय सांगतं.1. वजन झपाट्याने वाढणेथोडंसं खाल्लं तरी वजन पटकन वाढत असेल, तर ते मंद मेटाबॉलिज्मचं लक्षण असू शकतं. शरीर कॅलरीज खर्च न करता साठवू लागतं, त्यामुळे वजन वाढीचा वेग जास्त होतो.2. बद्धकोष्ठता किंवा पचनाचा त्रासमेटाबॉलिज्म कमी असल्याचा थेट परिणाम पचनसंस्थेवर होतो. सतत बद्धकोष्ठता, अपचन, जेवणानंतर पोट जड वाटणे अशा तक्रारी जाणवू शकतात..3. जास्त थंडी वाजणेइतरांपेक्षा तुम्हाला जास्त थंडी वाटत असेल, तर हेही इशाराचं लक्षण आहे. मेटाबॉलिज्म शरीराचं तापमान संतुलित ठेवण्याचं काम करतो. तो मंदावला की शरीर पुरेशी उष्णता निर्माण करू शकत नाही.4. त्वचा कोरडी होणे आणि केस गळणेमंद मेटाबॉलिज्ममुळे त्वचा निस्तेज, कोरडी दिसू लागते. केस गळणे किंवा केस कमजोर होणेही याचं एक लक्षण आहे, कारण शरीराला आवश्यक पोषक घटक नीट मिळत नाहीत..HbA1c Test Explained: डायबिटीज पेशंट्सना दर 3-6 महिन्याला 'ही' टेस्ट करणं का असतं महत्त्वाचं? जाणून घ्या HbA1C म्हणजे काय.5. सतत झोप येणेपुरेशी झोप घेऊनही दिवसभर झोप येत राहणे, आळस वाटणे किंवा कामात लक्ष न लागणे हे शरीरात ऊर्जेची कमतरता दर्शवते. अन्नाचं ऊर्जेत रूपांतर नीट न झाल्यामुळे अशी अवस्था निर्माण होते.6. गोड खाण्याची तीव्र इच्छावारंवार गोड पदार्थ खावासा वाटणे हेही स्लो मेटाबॉलिज्मचं संकेत असू शकतं. शरीराला ऊर्जा कमी मिळाल्यावर ते जास्त कॅलरी असलेल्या पदार्थांची मागणी करू लागतं..7. कायम थकवा जाणवणेविश्रांती घेतल्यानंतरही सतत थकवा जाणवत असेल, तर याकडे दुर्लक्ष करू नका. कमी मेटाबॉलिज्ममुळे शरीराला पुरेशी ऊर्जा मिळत नाही, त्यामुळे चिडचिड, मूड स्विंग्स आणि एकाग्रतेचा अभावही जाणवू शकतो.हे संकेत वेळेत ओळखून जीवनशैलीत बदल केल्यास पुढील गंभीर आजारांचा धोका कमी करता येऊ शकतो. योग्य आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप याकडे लक्ष देणं अत्यंत गरजेचं आहे. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.