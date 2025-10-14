Kidney Health Tips: सतत मूत्रपिंडाचा त्रास होतोय? मग 'या' ७ सवयी आजच बदला, नाहीतर आरोग्यवर होईल गंभीर परिणाम

थोडक्यात:सतत मूत्रपिंडाचा त्रास होतो असल्यास पाणी कमी पिणं, प्रोसेस्ड अन्न खाणं आणि तणाव या सवयी तात्काळ बदलाव्यात.मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि झोपेच्या कमतरतेकडे दुर्लक्ष केल्यास किडनीवर गंभीर परिणाम होतो.दर ६ महिन्यांनी तपासणी, नैसर्गिक आहार आणि तणावमुक्त जीवनशैलीने किडनीच्या समस्या टाळता येतात.Habits That Harm Kidneys: मूत्रपिंड म्हणजे किडनी हे आपल्या शरीरातील अतिशय महत्वाचे अवयव आहेत. जे सतत शांतपणे काम करत असतात. हे शरीरातील अपायकारक पदार्थ फिल्टर करतात. पाण्याचे आणि क्षारांचे योग्य प्रमाण राखतात. .तसेच काही आवश्यक हार्मोन्स देखील तयार करतात यामुळे शरीराचे संतुलन टिकून राहते. पण मूत्रपिडाचे नुकसान हळूहळू होते आणि त्याची सुरुवातीला कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. त्यामुळे बऱ्याच वेळा किडनीमुळे मोठे नुकसान झाल्यानंतरच लोकांना त्रास जाणवतो..Diwali 2025: दिवाळीत मुलं घरकुल आणि किल्ला का बांधतात? जाणून घ्या याची कारण.जागितक आरोग्य संघतेनुसार, तब्बल ८५ कोटी लोकांना किडनीशी संबंधित समस्या आहेत. ज्यात दीर्घकाळ टिकणारा किडनी रोग आणि अचानक होणार किडनी फेल्यर याचा समावेश होतो. अनेक वेळ किडनीवर होणारा ताण आपल्या रोजच्या चुकीच्या सवयींमुळे वाढतो. पण योग्य काळजी घेऊन आणि योग्य वेळी तपासणी करून या समस्येला टाळता येते किंवा त्याचा विकास हळूहळू कमी करता येतो. तुम्हाला ही सतत मूत्रपिंडाचा त्रास होत असेल तर आजच बदल या ७ सवयी.आजच बदल या ७ सवयी बदलापाणी कमी पिणंआपल्या शहरात पाण्याची कमतरता झाली की किडनीवर जास्त ताण येतो. यामुळे मूत्र अधिक concentrate होतं आणि विषारी घटक नीट फिल्टर होत नाहीत. त्यामुळे किमान दररोज ८-१० ग्लास पाणी पिणं गरजेचं आहे. विशेषतः उन्हाळ्यात किंवा व्यायामानंतरप्रोसेस्ड अन्न खाणं टाळाचिप्स, नूडल्स, बिस्कीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स यामध्ये फक्त साखर आणि मीठच नाही, तर फास्टफूड, प्रिझव्हेटिव्ह्ज आणि केमिकल्स भरपूर प्रमाणात असतात. जे किडनीसाठी घातक ठरतात.गरज नसताना औषध घेणं टाळाडोकेदुखी, अंगदुखी, सर्दी या कारणांसाठी लोक सहजपणे इबुप्रोफेन, डायक्लोफेनॅक, किंवा अन्य OTC औषधं घेतात. परंतु याचा वारंवार वापर केल्यास किडनीतील रक्तप्रवाह कमी होतो, आणि दीर्घकाळात त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात..Bhau-Beej Recipes: भाऊबीजेचा आनंद करा डबल; तुमच्या भावंडांसाठी बनवा गाजर-अंजीर हलवा आणि पीज-टोमॅटो पुलाव, लगेच नोट करा रेसिपी.झोपेची कमतरतातुमचं शरीर आणि किडनी रात्री झोपेत रिपेअर होतं. जर तुम्ही दररोज कमी झोप घेत असाल (५-६ तासांपेक्षा कमी), तर हार्मोनल असंतुलन, रक्तदाब वाढ आणि स्नायूंचा थकवा या गोष्टी किडनीचं नुकसान करतात.तणावाचं नियंत्रण नसणंमानसिक तणाव केवळ मनावर नाही तर शरीरावरही परिणाम करतो. तणावामुळे रक्तदाब वाढतो, हृदयाचं कार्य बिघडतं आणि त्यामुळे किडनीवरील ताण वाढतो. दीर्घकालीन मानसिक ताण किडनीच्या आरोग्यावर खोल परिणाम करतो.धूम्रपानसिगारेट आणि मद्यपान यामुळे किडनीतील रक्तवाहिन्या आकुंचित होतात. ऑक्सिडेटिव्ह स्ट्रेस आणि विषारी द्रव्यांची भर किडनी फिल्टर करताना अधिक मेहनत घ्यावी लागते. हे दोन्ही सवयी किडनी फेल्युअरचा धोका वाढवतात.डायबिटीज व रक्तदाबाकडे दुर्लक्षउच्च रक्तदाब आणि मधुमेह हे किडनी विकारांची सर्वात सामान्य कारणं आहेत. पण अनेक वेळा लोक नियमित तपासणी करत नाहीत, औषधं वेळेवर घेत नाहीत आणि आहाराचं योग्य नियोजन करत नाहीत. त्यामुळे किडनी हळूहळू निकामी होऊ शकते..सुरुवातीची लक्षणं- सतत थकवा येणे- चेहरा किंवा पाय सूजणे- लघवीत बदल होणे (रंग, प्रमाण, जळजळ)- सतत ताप येणे- अंगावर खाजकाय करावं?- रोज ७-८ ग्लास पाणी पिण्याची सवय ठेवा- प्रोसेस्ड अन्न कमी करा- दर ६ महिन्यांनी शुगर आणि बीपी तपासणी करा- झोप आणि तणाव नियंत्रण ठेवा- डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय औषधं घेऊ नका.FAQsकिडनीच्या आजाराची सुरुवातीची लक्षणं कोणती आहेत? (What are the early symptoms of kidney disease?)सुरुवातीला थकवा, लघवीत बदल, सूज येणे, आणि अंगावर खाज येणे ही लक्षणं दिसू शकतात.दररोज किती पाणी पिणं किडनीसाठी योग्य आहे? (How much water should be consumed daily for healthy kidneys?)किमान ७-८ ग्लास पाणी दररोज पिणं किडनीसाठी आवश्यक आहे.कोणत्या सवयी किडनीसाठी सर्वात घातक आहेत? (Which habits are most harmful for the kidneys?)कमी पाणी पिणं, प्रोसेस्ड अन्न खाणं, गरज नसताना औषधं घेणं, आणि झोपेची कमतरता या सवयी.किडनी आजार टाळण्यासाठी तपासणी किती वेळाने करावी? (How often should one get tested to prevent kidney disease?)दर ६ महिन्यांनी ब्लड प्रेशर आणि शुगर तपासणी करणे फायदेशीर ठरते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.