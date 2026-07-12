Women Weight Loss Diet: महिलांच्या वेट लॉस डाएटमध्ये असायलाच हवेत 'हे' ७ सुपरफूड्स

पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये हार्मोनल बदलांमुळे, प्रेग्नन्सी आणि मेनोपॉजसारख्या गोष्टींमुळे वजन कमी करणं किंवा मेंटेन करणं कठीण जातं. त्यामुळे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना अनेक महिलांची एकच तक्रार असते; "कमी खात असूनही सतत भूक लागते, गोड किंवा तळलेलं खाण्याची इच्छा होते आणि संध्याकाळपर्यंत पूर्ण थकवा जाणवतो". अशा वेळी समस्या इच्छाशक्तीची नसते, तर आहारातील पोषणाची असते..डॉक्टर सांगतात यासाठी एकच उपाय असतो, तो म्हणजे यावर एक सोपा उपाय म्हणजे प्रोटीनयुक्त आहार. प्रोटीन पोट जास्त वेळ भरलेलं ठेवण्यास मदत करतं, वारंवार लागणारी भूक कमी करतं आणि वजन कमी करण्याचा प्रवास अधिक सोपा बनवू शकतं. यासाठी महागडे प्रोटीन पावडर किंवा कठीण डाएटची गरज नाही. आपल्या रोजच्या स्वयंपाकघरात सहज मिळणारे काही पदार्थही पुरेसे ठरू शकतात..१. अंडी (Eggs)अंडी हा प्रोटीनचा उत्तम स्रोत मानला जातो. सकाळच्या नाश्त्यात उकडलेली अंडी, भाज्यांचे ऑम्लेट किंवा स्क्रॅम्बल्ड एग्स खाल्ल्यास पोट बराच वेळ भरलेलं राहतं. त्यामुळे मधल्या वेळेत बिस्किटं किंवा गोड पदार्थ खाण्याची इच्छा कमी होते.२. पनीर (Paneer)पनीरमध्ये भरपूर प्रोटीन असतं आणि ते हळूहळू पचतं. त्यामुळे वारंवार भूक लागत नाही. वजन कमी करताना पनीर भाजून, सॅलडमध्ये किंवा हलक्या भाजीत वापरणं अधिक फायदेशीर ठरतं. मात्र डीप-फ्राय केलेलं पनीर टाळावं..३. ग्रीक योगर्ट किंवा घट्ट दही (Greek Yogurt / Thick Curd)घट्ट दही किंवा ग्रीक योगर्टमध्ये प्रोटीनसोबतच पचनासाठी उपयुक्त घटकही असतात. वजन कमी करण्याच्या काळात पोट फुगण्याची किंवा पचनाच्या समस्या जाणवत असतील, तर हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. दही साधं किंवा बिया व भाज्यांसोबत खाऊ शकता.४. डाळी आणि कडधान्ये (Dal & Lentils)डाळी आणि कडधान्यांमध्ये प्रोटीनबरोबरच फायबरही भरपूर असतं. त्यामुळे पोट जास्त वेळ भरलेलं राहतं आणि जास्त खाणं टाळता येतं. डाळ, भाजी आणि मर्यादित प्रमाणात भात किंवा पोळी असा संतुलित आहार वजन कमी करण्यासाठी फायदेशीर ठरतो..५. चिकन (Chicken)मांसाहार करणाऱ्या महिलांसाठी चिकन हा उत्तम हाय-प्रोटीन पर्याय आहे. ग्रिल्ड, उकडलेलं किंवा कमी तेलात शिजवलेलं चिकन खाल्ल्यास स्नायूंचं आरोग्य चांगलं राहतं आणि वजन कमी करताना शरीरातील ताकदही टिकून राहते.६. मासे (Fish)माशांमध्ये प्रोटीनसोबतच शरीरासाठी आवश्यक हेल्दी फॅट्सही असतात. हे हार्मोन्सचं संतुलन राखण्यास मदत करू शकतात. तसेच मासे खाल्ल्यानंतर पोट भरल्याची भावना जास्त वेळ टिकते आणि वारंवार भूक लागत नाही..७. भाजलेले चणे आणि शेंगदाणे (Roasted Chana & Peanuts)भूक लागल्यावर चिप्स किंवा बिस्किटांऐवजी मूठभर भाजलेले चणे किंवा शेंगदाणे खाणं अधिक चांगला पर्याय ठरू शकतो. यामध्ये प्रोटीन भरपूर असतं आणि ते पोट भरून ठेवण्यास मदत करतात. मात्र प्रमाणातच सेवन करणं महत्त्वाचं आहे..वजन कमी करण्यासाठी सातत्य महत्त्वाचंवजन कमी करण्यासाठी दररोज परफेक्ट डाएट करणं आवश्यक नसतं. त्याऐवजी रोजच्या आहारात प्रोटीनयुक्त पदार्थांचा समावेश केल्यास भूक नियंत्रणात राहते, शरीराला ऊर्जा मिळते आणि वजन कमी करणं अधिक सोपं होतं.दररोज हे सातही पदार्थ खाण्याची गरज नाही. आपल्या आवडीनुसार आणि जीवनशैलीनुसार त्यांचा आहारात समावेश करा. सोपा, संतुलित आणि प्रोटीनयुक्त आहार हा दीर्घकाळ वजन नियंत्रणात ठेवण्याचा प्रभावी मार्ग ठरू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.