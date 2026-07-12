आरोग्य

Women Weight Loss Diet: महिलांच्या वेट लॉस डाएटमध्ये असायलाच हवेत 'हे' ७ सुपरफूड्स

High-Protein Diet for Women Weight Loss: वजन कमी करण्यासाठी महिलांनी रोजच्या आहारात कोणते ७ हाय-प्रोटीन सुपरफूड्स समाविष्ट करावेत, जाणून घ्या.
7 High-Protein Superfoods Every Woman Should Add to Her Weight Loss Diet

7 High-Protein Superfoods Every Woman Should Add to Her Weight Loss Diet

sakal

Anushka Tapshalkar
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पुरुषांपेक्षा महिलांमध्ये हार्मोनल बदलांमुळे, प्रेग्नन्सी आणि मेनोपॉजसारख्या गोष्टींमुळे वजन कमी करणं किंवा मेंटेन करणं कठीण जातं. त्यामुळे वजन कमी करण्याचा प्रयत्न करताना अनेक महिलांची एकच तक्रार असते; "कमी खात असूनही सतत भूक लागते, गोड किंवा तळलेलं खाण्याची इच्छा होते आणि संध्याकाळपर्यंत पूर्ण थकवा जाणवतो". अशा वेळी समस्या इच्छाशक्तीची नसते, तर आहारातील पोषणाची असते.

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