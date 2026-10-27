वयाच्या पन्नाशीनंतर आईला हे पदार्थ खाण्याचा हट्ट कराच; हाडांपासून रोगप्रतिकारशक्तीपर्यंत मिळतील फायदे!

HEALTHY INDIAN FOODS FOR MOTHERS AFTER 50: आई आपल्या आरोग्याची, घरातील प्रत्येकाच्या खाण्यापिण्याची काळजी घेत असते; पण स्वतःच्या आहाराकडे अनेकदा दुर्लक्ष करते. वयाची ५० वर्षे ओलांडल्यानंतर मात्र शरीराला पुरेशी प्रथिने, जीवनसत्त्वे, खनिजे आणि फायबर मिळणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. या वयात हाडांचे आरोग्य, स्नायूंची ताकद, पचन आणि रोगप्रतिकारशक्ती टिकवून ठेवण्यासाठी संतुलित आहाराची गरज असते. यासाठी महागड्या सप्लिमेंट्सचीच आवश्यकता आहे असे नाही. आपल्या स्वयंपाकघरातील काही साध्या पदार्थांचाही आहारात समावेश करता येतो. जाणून घेऊया असे ७ पौष्टिक पदार्थ, जे आईच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात..शेवग्याची पाने (Moringa)शेवग्याची पाने पोषक घटकांनी समृद्ध असतात. त्यामध्ये व्हिटॅमिन सी आणि बीटा-कॅरोटीन यांसारखे घटक असतात. व्हिटॅमिन सी रोगप्रतिकारशक्तीच्या सामान्य कार्यासाठी आणि कोलेजनच्या निर्मितीसाठी मदत करते. बीटा-कॅरोटीनचे शरीरात व्हिटॅमिन ए मध्ये रूपांतर होऊ शकते. त्यामुळे डोळ्यांचे आणि रोगप्रतिकारशक्तीचे आरोग्य टिकवण्यास मदत होते. शेवग्याच्या पानांची भाजी किंवा वरणात त्यांचा समावेश करता येतो..Thyroid Diet Tips: थायरॉईडच्या रुग्णांनी खाण्यापूर्वी विचार करा! 'या' पदार्थांबाबत डॉक्टर काय सांगतात?.आवळा (Amla)आवळा हा व्हिटॅमिन सीचा चांगला स्रोत आहे. शरीरात कोलेजन तयार होण्यासाठी तसेच वनस्पतीजन्य पदार्थांमधील लोहाचे शोषण सुधारण्यासाठी व्हिटॅमिन सी उपयुक्त ठरते. आईच्या आहारात ताज्या आवळ्याचा, आवळ्याच्या चटणीचा किंवा कोशिंबिरीचा समावेश करता येतो.अक्रोड (Walnuts)अक्रोडमध्ये वनस्पतीजन्य ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड, फायबर आणि असंतृप्त चरबी असते. आहारातील संतृप्त चरबीच्या जागी अक्रोडासारख्या पदार्थांचा योग्य प्रमाणात वापर केल्यास निरोगी कोलेस्टेरॉलची पातळी राखण्यास मदत होऊ शकते. नाश्त्यात किंवा दह्यामध्ये अक्रोडाचे तुकडे घालून खाता येतात..तीळ (Sesame Seeds)तिळामध्ये कॅल्शियम, मॅग्नेशियम आणि तांबे यांसारखी खनिजे असतात. कॅल्शियम हाडे आणि दात मजबूत ठेवण्यास मदत करते, तर मॅग्नेशियम स्नायू आणि मज्जासंस्थेच्या सामान्य कार्यासाठी आवश्यक असते. चटणी, भाजी किंवा तिळाच्या लाडूंमधून तिळाचा आहारात समावेश करता येतो.दही (Curd)दह्यामध्ये प्रथिने, कॅल्शियम आणि व्हिटॅमिन बी१२ असते. प्रथिने स्नायूंचे आरोग्य टिकवण्यासाठी, कॅल्शियम हाडांसाठी आणि व्हिटॅमिन बी१२ मज्जासंस्था व लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी आवश्यक आहे. दुपारच्या जेवणासोबत साधे दही खाणे हा सोपा पर्याय आहे..काळे चणे (Kala Chana)काळ्या चण्यांमध्ये वनस्पतीजन्य प्रथिने, फायबर, लोह, फोलेट आणि गुंतागुंतीची कर्बोदके असतात. प्रथिने शरीराच्या ऊतींची देखभाल करण्यास मदत करतात, तर लोह रक्तातून ऑक्सिजन वाहून नेण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक असते. लिंबाचा रस, टोमॅटो आणि काकडी घालून काळ्या चण्यांची चटपटीत कोशिंबीर तयार करता येते..Vitamins Tips: कोणतं व्हिटॅमिन कधी घ्यावं? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि महत्त्वाच्या गोष्टी!.जवस (Flaxseeds)जवसामध्ये वनस्पतीजन्य ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड, फायबर आणि लिग्नॅन्स नावाचे नैसर्गिक वनस्पतीजन्य घटक असतात. फायबरमुळे पचनक्रिया सुरळीत राहण्यास मदत होते. जवस भाजून त्याची पूड तयार करा आणि ती दही, लापशी किंवा कणकेमध्ये मिसळा.टीप: वयाच्या पन्नाशीनंतर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम आणि पुरेशी झोप महत्त्वाची आहे. कोणताही आजार असल्यास आहारात बदल करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.