Cosmetic Surgery After Cancer: ७८ वर्षीय वृद्ध महिलेला नवे जीवदान; कर्करोगाची गाठ काढून यशस्वी प्लॅस्टिक सर्जरी

Inspiring Medical Stories: विठ्ठल सायन्ना जिल्हा सामान्य रुग्णालयात ७८ वर्षीय आजीवर आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया झाली आहे. मॅमोग्राफी स्क्रीनिंग तपासणीत तिच्या एका स्तनात कर्करोगाची गाठ असल्याचे दिसून आल्यानंतर पुढील तपासण्या करून डॉक्टरांनी या वयातही तिच्यावर यशस्वी शस्त्रक्रिया केली. आता या आजी पूर्ण वऱ्या झाल्या असून, तिला नुकतेच घरी सोडण्यात आले आहे..सध्या महिलांमधील स्तन कर्करोगाच्या समस्या वाढू लागल्या आहेत. याचे वेळीच निदान होऊन उपचार झाले, तर रुग्ण बरा होतो. ही बाब विचारात घेत सरकारकडून गाव-पाड्यात आरोग्य यंत्रणेकडून जनजागृती शिबिरे राबवून तपासण्या केल्या जात आहेत. अशा तपासणीत ७८ वींय संशयित महिला आढळून आल्याने तिच्यावर मॅमोग्राफी स्क्रीनिंग व्हॅनमध्ये तपासणी करण्यात आली. त्यामध्ये संशयित गाठ असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर तिला जिल्हा सामान्य रुग्णालयात आणून केलेल्या इमेजिंग तपासण्यामध्ये तिच्या डाव्या स्तनात डक्टल कार्सिनोमा इन सिटू असल्याचे निदान झाले, मात्र तिचे वय लक्षात घेता तिच्यावर उपचार अधिक दक्षतेने करण्याची गरज होती..मल्टिडिसिप्लिनरी टीमच्या चर्चेनंतर ब्रेस्ट कंडाव्हेंशन सर्जरी (लम्पेक्टॉमी) करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. कैलास पवार आणि अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. धीरज महांगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ब्रेस्ट ऑन्को प्लॅस्टिक सर्जन डॉ. रितिका भंडारी यांनी (ता. २८) शस्त्रक्रिया करून तिची गाठ काढली. या वेळी पेरिअरीओलर इनसिजन तंत्राचा वापर करून कर्करोगग्रस्त भाग सुरक्षितपणे काढण्यात आला. त्यांची प्रकृती व्यवस्थित झाल्यानंतर त्यांना घरी सोडण्यात आले..प्लॅस्टिक सर्जरीशस्त्रक्रियेने कर्करोगाची गाठ काढण्यात आली. शिवाय शस्त्रक्रिया केलेला भाग विद्रूप दिसू नये त्यांच्या मांसाने तो खड्डा भरण्यात आला. यासाठी भंडारी यांनी आजीवर प्लास्टिक सर्जरीदेखील केली..स्तन कर्करोगाचे निदान झाल्यावर त्वरित शस्त्रक्रिया केली. वयामुळे काहीशी जोखीम होती. शिवाय शस्त्रक्रियेनंतर स्तनाचे स्वरूप राखण्याची आवश्यकता होती.- डॉ. रितिका भंडारी, डॉक्टरजिल्हा रुग्णालयात कर्करोगासाठी अत्याधुनिक, सुरक्षित व सक्षम शस्त्रक्रिया सुविधा उपलब्ध आहे. त्याचा गरजू रुग्णांना चांगला उपयोग होत आहे.- डॉ. कैलास पवार, जिल्हा शल्य चिकित्सक, ठाणे