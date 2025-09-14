Hope for Couples Facing Male Infertility and Low Sperm Count: वीर्यामध्ये शुक्राणूंची संख्या नसलेल्या (अॅझोस्पर्मिया) पुरुषांच्या जोडीदाराची नैसर्गिक गर्भधारणा होऊ शकत नाही, अशा रुग्णांसाठी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात ‘स्टार’ (स्पर्म ट्रॅकिंग अँड रिकव्हरी) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. .ही प्रणाली अॅझोस्पर्मियाग्रस्त असलेल्या रुग्णांमधील सहज न सापडणारे शुक्राणू कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे शोधते व ते ‘इन विट्रो फर्टिलायझेशन’ (आयव्हीएफ) प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून देते. त्यामुळे पूर्वी अपत्यप्राप्ती अशक्य मानल्या जाणाऱ्या जोडप्यांना स्वतःचे बाळ होण्याची नवी आशा निर्माण झाली आहे. विशेष म्हणजे ही प्रणाली मराठी संशोधक डॉ. हेमंत सूर्यवंशी यांच्या नेतृत्वाखाली कोलंबिया येथे विकसित झाली असून, ती जगातील एकमेव असल्याचे त्यांनी सांगितले आहे..Prostate Cancer in Young Men: तरुणांमध्ये वाढतंय प्रोस्टेट कॅन्सरचं प्रमाण? ही असू शकतात कारणं; तज्ज्ञांनी सांगितले सोपे उपाय.सामान्यतः पुरुषाच्या एका वेळच्या वीर्यस्खलनात गर्भधारणेसाठी आवश्यक असलेले १० ते २० कोटी शुक्राणू असतात. मात्र अॅझोस्पर्मिया असलेल्या पुरुषांच्या वीर्यामध्ये शुक्राणूंचे प्रमाण जवळपास शुन्याच्या आसपास किंवा नगण्य असल्याने नैसर्गिक गर्भधारणा जवळपास अशक्य मानली जाते. अशा रुग्णांसाठी आतापर्यंतचे मुख्य पर्याय म्हणजे अंडकोशांची शस्त्रक्रिया (टेस्टिक्युलर सर्जरी) करून शुक्राणू काढणे किंवा दात्याचे शुक्राणू गर्भधारणेसाठी वापरणे व हा पर्याय असतो; परंतु ‘स्टार’ प्रणाली वापरून अशा असंख्य पित्यांना त्यांचे स्वतःचे (बायोलॉजीकल) मूल होणे शक्य झाले आहे.या तंत्रज्ञानात प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे विकसित अल्गोरिदम विशेष डिझाइन केलेली मायक्रोफ्लुइडिक चिप आणि हायस्पीड कॅमेऱ्याचा वापर केला जातो..हे संयंत्र शुक्राणू असलेल्या सूक्ष्म भागांवर लक्ष केंद्रित करते, त्यांना ओळखते आणि छोट्या थेंबांमध्ये वेगळे करून ‘आयव्हीएफ’ प्रक्रियेसाठी उपलब्ध करून देते. ही संपूर्ण प्रक्रिया रसायनमुक्त, सुरक्षित आणि नैसर्गिक पद्धतीने पार पडते, अशी माहिती मूळचे लातूरचे व सध्या कोलंबिया विद्यापीठाच्या पुनरुत्पादन शास्त्र विभागाचे सहाय्यक प्राध्यापक डॉ. हेमंत सूर्यवंशी यांनी ‘सकाळ’ला बोलताना दिली. त्यांचे कुटुंबीय सध्या पुण्यात वास्तव्यास आहेत..एक यशस्वी गर्भधारणाएका जोडप्याने १९ वर्षे गर्भधारणेसाठी प्रयत्न केले होते. पतीमध्ये अॅझोस्पर्मिया असल्याने एका जोडप्याकडून ‘आयव्हीएफ’च्या अनेक सायकल करूनही यश मिळाले नव्हते. मात्र ‘स्टार’ प्रणाली वापरल्यावर पाच शुक्राणू मिळाले. त्यापैकी एका शुक्राणूच्या साह्याने ती पाच महिन्यांची गर्भवती आहे, तर एका नमुन्यात एम्ब्रायोलॉजिस्टनी दोन दिवस तपासूनही एकही शुक्राणू सापडला नव्हता. मात्र, ‘स्टार’ने त्याच नमुन्यातून तब्बल ४४ शुक्राणू शोधून काढले.‘स्टार’ प्रणालीने अनेक रुग्णांमध्ये शुक्राणू शोधले असून, ते भविष्यातील ‘आयव्हीएफ’साठी क्रायोस्टोअर केले आहेत. तसेच काही रुग्णांसाठी भ्रूण (एम्ब्रिओ) तयार केली आहेत आणि ती सध्या जनुकीय तपासणीसाठी प्रतीक्षेत आहेत..Male Birth Control Pill: काय सांगता? आता पुरुषांसाठीही गर्भनिरोधक गोळी? पहिला मानवी चाचणी टप्पा यशस्वी.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून गर्भधारणेसाठी शुक्राणू शोधणारी ‘स्टार’ ही जगातील एकमेव क्रांतिकारी प्रणाली आहे. गर्भधारणेसाठी अगदी दोन ते चार शुक्राणू पुरेसे ठरतात. सध्या ही प्रणाली फक्त आमच्या प्रयोगशाळेत असून, ती लवकरच इतर देशात उपलब्ध करून दिली जाईल. येथे याचा खर्च खूप असल्याने भारतात येत्या सहा महिन्यांत दिल्ली किंवा मुंबई येथे उपलब्ध करण्याचा विचार आहे. सध्या भारतासह युरोप व इतर देशांतून जवळपास २०० जोडप्यांनी या तंत्राच्या साह्याने गर्भधारणा राहण्यासाठी नोंदणी केली आहे. - डॉ. हेमंत सूर्यवंशी, सहाय्यक प्राध्यापक, पुनरुत्पादन शास्त्र विभाग, कोलंबिया विद्यापीठ, अमेरिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.