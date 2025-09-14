आरोग्य

Male Infertility Cure: अपत्यप्राप्तीसाठी आशेचा ‘स्टार’ किरण; अ‍ॅझोस्पर्मिया रुग्णांसाठी मराठमोळ्या संशोधकाचे कोलंबियात नवीन संशोधन

Azoospermia Treatment Options for Men Struggling with Infertility: अ‍ॅझोस्पर्मियामुळे अपत्यप्राप्तीत अडचण असलेल्या दांपत्यांसाठी मराठी संशोधकाने कोलंबियात आशेचा नवा किरण दाखवला.
सकाळ वृत्तसेवा
Hope for Couples Facing Male Infertility and Low Sperm Count: वीर्यामध्ये शुक्राणूंची संख्या नसलेल्या (अ‍ॅझोस्पर्मिया) पुरुषांच्या जोडीदाराची नैसर्गिक गर्भधारणा होऊ शकत नाही, अशा रुग्णांसाठी अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठात ‘स्टार’ (स्पर्म ट्रॅकिंग अँड रिकव्हरी) प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.

