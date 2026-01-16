Aamir Khan Health: डोकेदुखीसाठी सुरु केलेल्या डाएटने आमिर खानचं वजन झालं कमी; विद्या बालनही फॉलो करायची सेम प्लॅन

Aamir Khan’s Migraine Diet Led to 18 Kg Weight Loss: बॉलिवूडमध्ये ‘मिस्टर परफेक्शनिस्ट’ म्हणून ओळखला जाणारा आमिर खान नेहमीच आपल्या वेगळ्या कामाच्या शैलीमुळे आणि वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत असो. आता पुन्हा एकदा तो चर्चेत आला आहे. मात्र यावेळी कारण कोणतीही चित्रपटातील भूमिका नसून त्याचा आरोग्याशी संबंधित मोठा बदल आहे. आगामी 'हॅपी पटेल: खतरनाक जासूस' या कॉमेडी चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान आमिर अधिक बऱ्यापैकी बारीक आणि ताजातवाना दिसत आहे. त्याने तब्बल १८ किलो वजन कमी केल्याचं उघड केलं आहे.दंगल आणि गजनीसारख्या चित्रपटांसाठी शरीरात मोठे बदल करणाऱ्या आमिर खानने यावेळी मात्र स्पष्ट केलंय की हा बदल चित्रपटासाठी नाही, तर त्याच्या वैयक्तिक आरोग्याच्या एका समस्येसाठी होता. .कसं आणि का फॉलो केलं विशिष्ट डाएट?१४ जानेवारीला झालेल्या बॉलीवुड हंगामा या चॅनेलच्या मुलाखतीत आमिर खानने सांगितलं की, वजन कमी होणं हे प्रत्यक्षात त्याच्या दीर्घकालीन आरोग्य समस्येचा सोपवलेला ‘बाय-प्रॉडक्ट’ होतं. “ते आपोआप झालं,” त्यांनी सांगितले. त्याने पुढे सांगितलं की, “मी हा आहार मायग्रेनसाठी घेतला होता. हा एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाएट माझ्यासाठी जादू सारखा चालला. यामुळे मी फक्त १८ किलो वजन कमी केलं नाही, तर माझ्या मायग्रेनमध्येही मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे.” आमिरला मायग्रेनसाठी स्टिरॉइड्स घ्यावे लागायचे, ज्यामुळे वजन आपोआप वाढायचं, मात्र जेव्हापासून त्याने एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाएट फॉलो करायला सुरुवात केली तेव्हापासून त्याला खूप चांगले परिणाम दिसून आले आहेत..Weight Loss Tasty Recipes: वजन कमी करायचंय पण चवही हवी आहे? मग 'या' हेल्दी रेसिपीज तुमच्यासाठीच!.अँटी-इन्फ्लेमेटरी डाएट म्हणजे काय?अँटी-इन्फ्लेमेटरी आहाराचा मुख्य हेतू शरीरातील दीर्घकालीन सूज (Inflammation) कमी करणं हा आहे. ही सूज मायग्रेन, सांधेदुखी, हृदयविकार आणि चयापचयाशी (Metabolism) संबंधित आजारांशी संबंधित असते.या आहारात प्रामुख्याने समावेश असतो:ताजी फळं आणि भाज्याधान्यं (Whole Grains)ड्राय फ्रुट्स(Dry Fruits), बिया (Seeds) आणि ऑलिव्ह तेलासारखे (Olive Oil) हेल्दी फॅट्स हलका, प्रथिनयुक्त आहारपुरेसं पाणी.मायग्रेनसाठी हा डाएट का परिणामकारक ठरतो?२०२५ मध्ये जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूरोलॉजी अँड मॅनेजमेंटमध्ये प्रकाशित झालेल्या एका संशोधनानुसार, ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड्सने समृद्ध आणि साखर कमी असलेल्या अँटी-इन्फ्लेमेटरी आहारामुळे मायग्रेनचे झटके सुमारे ४० टक्क्यांनी कमी होऊ शकतात. या संशोधनात असेही नमूद केले आहे की अशा आहारामुळे रक्तातील C-Reactive Protein (CRP) कमी होते, जे शरीरातील सूजेचे महत्त्वाचे निदर्शक मानले जाते..Weight Loss Secrets by Rujuta Diwekar: डाएट नव्हे, स्मार्ट मील प्लॅन! करीनाची न्यूट्रिशनिस्ट सांगते वजन कमी करण्याचं रहस्य.विद्या बालनही फॉलो करायची हा डाएटऑक्टोबर २०२४ मध्ये अभिनेत्री विद्या बालननेही एका मुलाखतीत सांगितलं होत की, एंटी-इन्फ्लेमेटरी डाएटमुळेच तिने वजन कमी केलं आणि ‘कायमच्या व्यायामाशिवाय’ देखील तिला हा बदल घडवता आला. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.