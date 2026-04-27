१३२ किलोवरून थेट ६५ किलोवर! फू बाई फू फेम आरती सोलंकीनं पाणी पुरी खाऊन बदलल्या 'या' सवयी

कधीकाळी १३२ किलो वजनामुळे स्वतःकडे आरशात पाहायलाही टाळणारी फू बाई फू फेम आरती सोलंकी आज तिच्या जबरदस्त फिटनेस ट्रान्सफॉर्मेशनमुळे चर्चेत आली आहे. तब्बल ६७ किलो वजन कमी करत तिने केवळ शरीरच नाही, तर संपूर्ण जीवनशैली बदलून टाकली. विशेष म्हणजे कोणताही कठोर क्रॅश डाएट किंवा महागडे फिटनेस प्लॅन न वापरता, काही साध्या पण सातत्याने पाळलेल्या सवयींमुळे तिने हा मोठा बदल घडवून आणला. संध्याकाळी ६ नंतर खाणं टाळण्यापासून ते नियमित चालण्यापर्यंत, आरतीने नेमकं काय केलं? जाणून घ्या तिच्या प्रेरणादायी वेट लॉस प्रवासामागचं रहस्य..एका मुलाखतीत बोलताना आरतीने तिच्या वजन कमी करण्याच्या प्रवासाबद्दल खुलासा केला. ती म्हणाली की, हे परिवर्तन एका-दोन महिन्यांत झाले नाही, तर त्यासाठी तिने जवळपास पाच वर्षे सातत्याने मेहनत घेतली. वजन कमी करण्यासाठी तिने सर्वात जास्त भर चालण्यावर दिला. नियमित चालणे हा तिच्या दिनक्रमाचा महत्त्वाचा भाग होता..आरतीने सांगितले की, ती संध्याकाळी ६ नंतर शक्यतो काहीही खात नाही. जर खूप भूक लागलीच तर हलकं काहीतरी खाते, पण तेही टाळण्याचा प्रयत्न करते. यासोबतच रात्री लवकर झोपण्याची सवयही तिच्या फिटनेस प्रवासात महत्त्वाची ठरली. ती दररोज रात्री साधारण ९ वाजेपर्यंत झोपते आणि हीच सवय वजन नियंत्रणात ठेवण्यासाठी उपयोगी पडल्याचे तिने नमूद केले..फिटनेसकडे वळल्यानंतर तिच्या मानसिकतेतही मोठा बदल झाला. आरती म्हणाली की, पूर्वी ती स्वतःकडे आत्मविश्वासाने पाहू शकत नव्हती. मात्र वजन कमी झाल्यानंतर तिच्यात आत्मविश्वास वाढला आणि स्वतःची काळजी घेण्याची सवय लागली. आता फिटनेस हा तिच्यासाठी फक्त वजन कमी करण्याचा विषय नसून शिस्तबद्ध आयुष्याचा भाग बनला आहे..आरती सोलंकीचा हा प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणा देणारा ठरत आहे. योग्य सवयी, सातत्य आणि संयम यांच्या जोरावर मोठा बदल घडवता येतो, हे तिने स्वतःच्या उदाहरणातून दाखवून दिले आहे.