एसीमध्ये जास्त वेळ बसल्याने खरंच सांधेदुखी वाढते का? ऑर्थोपेडिक तज्ज्ञांनी सांगितलं Body Stifness आणि वेदनांचं खरं कारण

उन्हाळ्याच्या कडक तापात एसीची थंड हवा जणू सुखावणारी वाटते. ऑफिस असो किंवा घर, एसीशिवाय दिवस कसा काढायचा असा प्रश्नच पडतो. बरेचजण मात्र इतर ऋतूतही एसीशिवाय राहू शकत नाहीत. आणि याच आरामदायी थंड वातावरणात दीर्घकाळ बसल्यावर मान आखडणं, पाठ दुखणं किंवा गुडघ्यांत कडकपणा जाणवण्याच्या तक्रारी वाढताना दिसतात. मग प्रश्न असा निर्माण होतो की खरंच एसीमुळे सांधेदुखी होते का, की यामागे आपल्या सवयी आणि शरीराची प्रतिक्रिया कारणीभूत आहेत? जाणून घ्या तज्ज्ञांचं याबद्दल काय मत आहे....वयोवृद्ध लोकांना एसीमध्ये जास्त त्रास का होतो?वय वाढल्यावर स्नायू आणि सांधे कमकुवत होतात. रक्ताभिसरण कमी होते आणि आधीपासून असलेल्या आजारांचा परिणाम जास्त जाणवतो. त्यामुळे थंड वातावरणात त्यांना कडकपणा आणि वेदना अधिक जाणवतात..थंड वातावरणाचा शरीरावर काय परिणाम होतो?थंडीत स्नायू तात्पुरते आकुंचन पावतात, हालचाल कमी होते आणि सांधे जड वाटू लागतात. ज्यांना आधीपासून ऑस्टिओआर्थरायटिस, मानेचा त्रास, फ्रोझन शोल्डर किंवा पाठदुखी आहे, त्यांना हा त्रास अधिक होतो..एसीचा हाडांवर थेट परिणाम होतो का?एसीमुळे हाडे कमजोर होत नाहीत किंवा ऑस्टिओपोरोसिस होत नाही, याचा कोणताही वैज्ञानिक पुरावा नाही. पण उन्हाळ्यात घरातच राहणे, सूर्यप्रकाश कमी मिळणे आणि हालचाल कमी होणे यामुळे व्हिटॅमिन D ची कमतरता होऊ शकते. त्यामुळे स्नायू दुखणे, थकवा आणि हाडांमध्ये वेदना जाणवू शकतात..ही लक्षणं दुर्लक्षित करू नका:मान आणि पाठ सतत कडक होणेगुडघ्यांत दुखणेस्नायूंमध्ये गोळे येणे (cramps)खांदे आखडणेहातांमध्ये मुंग्या येणेसकाळी उठल्यावर कडकपणाशरीरात सतत वेदना आणि थकवा .हे टाळण्यासाठी काय केलं पाहिजे?एसीचे तापमान 24 ते 26°C ठेवाथेट एसीच्या हवेत बसणे टाळादर 30-45 मिनिटांनी उठून हलकं चाला आणि स्ट्रेचिंग करापुरेसं पाणी प्यायोग्य आणि आरामदायक खुर्ची वापरादररोज चाला आणि थोडा व्यायाम करापुरेसा सूर्यप्रकाश घ्याखूप थंड वातावरणात हलके कपडे किंवा लेअरिंग कराथोडक्यात, एसीमुळे थेट सांधे खराब होत नाहीत, पण चुकीच्या सवयी आणि कमी हालचाल यामुळे शरीरात कडकपणा आणि वेदना वाढू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.