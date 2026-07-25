मोकळे व्हा : नातं जपतानाचा ‘स्वीकार’

डॉ. स्मिता प्रकाश जोशी, समुपदेशकप्रश्न ः माझ्या लग्नाला पाच वर्षे झाली आहेत. आमच्यात अधूनमधून किरकोळ वाद होतात. माझ्या पतीची एक सवय मला खूप त्रासदायक वाटते. मतभेद झाले की ते लगेच मोबाईल काढून माझे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग सुरू करतात. माझे बोलणे, रडणे, रागावणे याचे व्हिडिओ नंतर त्यांच्या आई-वडिलांना, नातेवाइकांना दाखवतात आणि ‘हे बघा, ती कशी वागते’ असे सांगतात. माझ्यासाठी हा खूप अपमानास्पद अनुभव असतो. आता वाद झाला की मला भीती वाटते, की पुन्हा माझे चित्रीकरण केले जाईल. हळूहळू मलाही तशीच सवय लागली. आता मीही वाद झाल्यावर व्हिडिओ काढते. आमच्या दोघांचा असाच गेम चालू राहतो व त्यामुळे घरात सतत तणाव निर्माण होतो. मी कसे वागावे?.उत्तर ः पती-पत्नीच्या नात्यात मतभेद ही असामान्य गोष्ट नाही. मात्र, त्या मतभेदांचे ‘पुरावे’ गोळा करणे, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, ते इतरांना दाखवणे हे नात्यातील विश्वास आणि भावनिक सुरक्षिततेला गंभीर धक्का देणारे वर्तन आहे. तुमच्या बाबतीत ही सवय आता दोघांमध्येही सुरू झाली आहे. एकजण व्हिडिओ काढतो, मग दुसरा प्रत्युत्तर म्हणून व्हिडिओ काढतो व हे सतत सुरू राहते. अशा वागण्यामुळे समस्या सुटण्याऐवजी अधिकच वाढते. समोरच्या व्यक्तीला सतत भीती, अपमान आणि असुरक्षितता वाटू शकते. कालांतराने दोघेही स्वतःच्या घरात मोकळेपणाने वागू शकत नाहीत. प्रत्येक शब्द आणि प्रत्येक कृती ‘रेकॉर्ड’ होईल, या भीतीत जगणे कोणत्याही निरोगी नात्यासाठी योग्य नाही. काही व्यक्ती प्रत्येक गोष्टीत स्वतःचे बरोबर आहे हे सिद्ध करण्यासाठी पुरावे गोळा करण्याचा प्रयत्न करतात; परंतु वैवाहिक नाते हे न्यायालय नसते. इथे प्रत्येक वाद जिंकण्यापेक्षा नाते टिकवणे अधिक महत्त्वाचे असते. जोडीदाराला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करून किंवा त्याच्यावर पलटवार करून संसार सुखाचा होत नाही..तुम्ही आणि तुमचे पती दोघांनीही ही सवय थांबवणे गरजेचे आहे. शांतपणे एकमेकांशी बोला. ठरवा, की वादाच्या वेळी मोबाईल काढून चित्रीकरण करायचे नाही, एकमेकांचे व्हिडिओ इतरांना दाखवायचे नाहीत आणि घरातली भांडणे घरातच मिटवायची आहेत. मतभेद संवादातून सोडवायचे असतात; कॅमेऱ्यात कैद करून किंवा प्रत्युत्तर म्हणून व्हिडिओ काढून नव्हे.नात्यात प्रत्येक क्षणाचा पुरावा नको, तर प्रत्येक क्षणी विश्वास हवा. तुमच्या दोघांमधील हा व्हिडिओ काढण्याचा गेम थांबला, तरच नात्यात शांतता आणि समजूत निर्माण होऊ शकते. गरज वाटल्यास समुपदेशकांची मदत घ्या..प्रश्न ः आमचे ‘अरेंज मॅरेज’ असून लग्नाला सहा वर्षे झाली आहेत. लग्न ठरताना आम्ही समाजमाध्यमांवर - ‘स्नॅपचॅट’वर एकमेकांचे फोटो पाहिले होते. त्या फोटोमध्ये माझी होणारी पत्नी सुंदर दिसत होती, पण लग्नानंतर प्रत्यक्ष सहवासात आल्यावर तिच्या चेहऱ्यावर दाढी-मिशांसारखे केस असल्याचे माझ्या लक्षात आले. नंतर समजले की ही तिची वैद्यकीय समस्या आहे. लग्नापूर्वी माझे एका मुलीवर प्रेम होते व ती खूप सुंदर होती. पत्नी स्वभावाने अत्यंत प्रेमळ, समंजस आणि कुटुंबाला जपणारी आहे. तिच्याबद्दल माझी तक्रार नाही. तरीही मनात सतत एक खंत राहते, की मला जशी दिसणारी पत्नी अपेक्षित होती तशी ती नाही. मी पत्नीशी या विषयावर बोलत नाही, कारण तिच्या भावना दुखावतील याची मला जाणीव आहे. पण मी माझे कर्तव्य पार पाडत असलो तरी मनापासून आनंदी आणि समाधानी वाटत नाही. या विचारांतून कसे बाहेर पडावे?.उत्तर ः सर्वप्रथम, तुमच्या मनातले विचार प्रामाणिकपणे व्यक्त केल्याबद्दल तुमचे कौतुक करावे लागेल. अनेक जण असे विचार मनात ठेवतात, मात्र व्यक्त करत नाहीत. तुमच्या प्रश्नात दोन गोष्टी स्पष्ट दिसतात. पहिली म्हणजे, तुमच्या मनात पत्नीच्या दिसण्याबद्दल एक ठराविक प्रतिमा (आयडियल इमेज) होती. दुसरी म्हणजे, आजही नकळत तुम्ही तिची तुलना तुमच्या भूतकाळातील व्यक्तीशी करत आहात. ही तुलना जितकी वाढेल, तितके वास्तव स्वीकारणे कठीण होईल.चेहऱ्यावर दाढी-मिशांसारखे केस येणे ही अनेक महिलांमध्ये दिसणारी वैद्यकीय समस्या असू शकते. ‘पॉलिसिस्टिक ओव्हरियन सिंड्रोम’ (पीसीओएस), हॉर्मोन्समधील बदल किंवा इतर वैद्यकीय कारणांमुळे अशी समस्या निर्माण होऊ शकते. ती व्यक्तीच्या चारित्र्याशी, स्त्रीत्वाशी किंवा तिच्या मूल्याशी जोडण्याची गोष्ट नाही. आज यावर वैद्यकीय आणि कॉस्मेटिक उपचारही उपलब्ध आहेत..तुम्ही लिहिले आहे की तुमची पत्नी स्वभावाने प्रेमळ, समंजस आणि कुटुंबाला जपणारी आहे. वैवाहिक जीवनात ही गुणवैशिष्ट्ये दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आनंदासाठी बाह्य सौंदर्यापेक्षा अधिक महत्त्वाची ठरतात. स्वतःला एक प्रश्न विचारा, तिचे रूप तुमच्या अपेक्षेप्रमाणे असते, परंतु स्वभाव समंजस नसता, तर तुम्ही अधिक आनंदी राहिला असता का? बहुतेक वेळा उत्तर ‘नाही’ असेच असते. सोशल मीडियाच्या ‘फिल्टर्स’मुळे निर्माण झालेल्या प्रतिमा अनेकदा वास्तवापेक्षा वेगळ्या असतात. म्हणूनच जोडीदाराची निवड केवळ बाह्य रूपावर नव्हे, तर त्याच्या व्यक्तिमत्त्वावर, मूल्यांवर आणि नाते जपण्याच्या क्षमतेवर आधारित असावी. पत्नीची तुलना भूतकाळातील व्यक्तीशी किंवा कल्पनेतील प्रतिमेशी करणे थांबवा. प्रत्येक तुलना तुम्हाला वर्तमानातील आनंदापासून दूर नेते. स्वीकार म्हणजे तडजोड नव्हे; स्वीकार म्हणजे समोरच्या व्यक्तीचे संपूर्ण व्यक्तिमत्त्व पाहण्याची दृष्टी विकसित करणे. बाह्य सौंदर्य काळानुसार बदलते; पण प्रेम, विश्वास, जिव्हाळा आणि समजूतदारपणा नात्याला आयुष्यभर सुंदर ठेवतात. मनातील नकारात्मक भावना काढून टाका. जे मिळालं नाही त्याची खंत बाळगण्यात आयुष्य वाया घालवू नका. जे मिळाले आहे त्याचा मनापासून स्वीकार करा. कारण समाधान हे परिपूर्ण जोडीदार मिळाल्याने नव्हे, तर मिळालेल्या जोडीदाराला मनापासून स्वीकारल्याने मिळते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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