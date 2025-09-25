आरोग्य

Nagpur Health: राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक नागपुरात; उपराजधानीत मेंदूज्वराचा हैदोस

Acute Encephalitis Syndrome: पूर्व विदर्भात अल्पावधीत २० मेंदूज्वर रुग्ण आढळल्याने नागपुरातील आरोग्य यंत्रणा हादरली आहे. राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक तातडीने घटनास्थळी दाखल झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : पूर्व विदर्भात हैदोस घालणाऱ्या चंडिपुरा मेंदूज्वराने दीड दशकापूर्वी उच्चाटन झाले. पण आता उपराजधानीत अल्पावधीत मेंदूज्वराचे (अ‍ॅक्युट एन्सेफॅलायटीस सिंड्रोम) २० रुग्ण आढळल्याने आरोग्य यंत्रणा हादरली आहे. तत्काळ राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक मंगळवारी (ता.२३) नागपुरात धडकले.

