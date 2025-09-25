Nagpur Health: राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक नागपुरात; उपराजधानीत मेंदूज्वराचा हैदोस

नागपूर : पूर्व विदर्भात हैदोस घालणाऱ्या चंडिपुरा मेंदूज्वराने दीड दशकापूर्वी उच्चाटन झाले. पण आता उपराजधानीत अल्पावधीत मेंदूज्वराचे (अॅक्युट एन्सेफॅलायटीस सिंड्रोम) २० रुग्ण आढळल्याने आरोग्य यंत्रणा हादरली आहे. तत्काळ राष्ट्रीय विषाणू प्रयोगशाळेचे पथक मंगळवारी (ता.२३) नागपुरात धडकले. .मेडिकल, एम्स तसेच खाजगी रुग्णालयात दाखल असलेले रुग्ण दगावले असून यातील बहुतांश रुग्ण मध्यप्रदेशातील आहेत. शहरात काही दिवसांत मेंदूज्वराच्या २० रुग्णांची नोंद झाली आहे. मात्र मृत्यूची लपवाछपवी होत असल्याचा संशय आहे..मनपाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता, त्यांच्याकडे अधिकृत रुग्णांची आकडेवारी उपलब्ध नाही, तर अतिरिक्त आरोग्य अधिकाऱ्यांनी साथरोग अधिकाऱ्याकडे अंगुलीनिर्देश केला. साथरोग अधिकाऱ्यांनी माहिती आपल्याकडे नसल्याचे स्पष्टच सांगितले..यामुळे प्रसारमाध्यमांपर्यंत ही माहिती पोचणार नाही, याची खबरदारी घेतली जात आहे. पथकाने रुग्णांच्या नातेवाईकांचे, काही डास तसेच डुकरांचे नमुने घेतले आहेत. रुग्ण आढळलेल्या मेडिकल तसेच खासगी रुग्णालयातील डॉक्टरांशी पथकाने चर्चा केल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..Nagpur Blast: स्फोटाचा आवाज दहा किमीवर ऐकू आला, खिडक्या फुटल्या, घरांना भेगा, नागरिकांमध्ये दहशत.आजाराने किती जणांचे मृत्यू?उपराजधानीत आढळलेल्या मेंदूज्वराने नेमके किती मृत्यू झाले. याची आकडेवारी महापालिकेने दिली नाही. शहरातील १ रुग्ण दगावला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. या रुग्णांची नोंद होताच सुरक्षेच्या दृष्टीने शहरातील सर्व शासकीय व खासगी रुग्णालयांना त्यांच्याकडे येणाऱ्या रुग्णांना मेंदूज्वराशी संबधित लक्षणे आढळल्यास महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला सूचना द्यावी, असे कळविण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.