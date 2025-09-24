आरोग्य

Advanced Skin Disease Treatments: त्वचारोगांवर नवे आधुनिक उपचार; जे. जे. रुग्णालयाची नवी सुविधा, माफक दरात रुग्णांना दिलासा

Advanced Skin Disease Treatments at J.J. Hospital: मुंबईतील जे. जे. रुग्णालयात त्वचारोगांसाठी नवी आधुनिक सुविधा सुरू; माफक दरामुळे रुग्णांना दिलासा.
Advanced Skin Disease Treatments at J.J. Hospital

Advanced Skin Disease Treatments at  J.J. Hospital

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

राज्य सरकार अंतर्गत येणाऱ्या जे. जे. रुग्णालयातील त्वचा विभागाचे नुकतेच नूतनीकरण झाले आहे. येत्या काही काळात त्वचारोगामुळे नवीन त्वचा बसवणे, लेझर हे अत्याधुनिक उपचार आता उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयातील महागडे उपचार परवडत नसलेल्यांना या विभागाचा मोठा आधार मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
skin
Health Department
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com