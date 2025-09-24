Advanced Skin Disease Treatments: त्वचारोगांवर नवे आधुनिक उपचार; जे. जे. रुग्णालयाची नवी सुविधा, माफक दरात रुग्णांना दिलासा

राज्य सरकार अंतर्गत येणाऱ्या जे. जे. रुग्णालयातील त्वचा विभागाचे नुकतेच नूतनीकरण झाले आहे. येत्या काही काळात त्वचारोगामुळे नवीन त्वचा बसवणे, लेझर हे अत्याधुनिक उपचार आता उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे खासगी रुग्णालयातील महागडे उपचार परवडत नसलेल्यांना या विभागाचा मोठा आधार मिळणार आहे..सर्वसामान्यांना दिलासालेझर उपचार, सौंदर्यविषयक शस्त्रक्रिया, चामखीळ काढणे, व्रण दुरुस्त करणे, शरीरावरील अनावश्यक केस काढणे अशा उपचारांसाठी खासगी रुग्णालयांत काही हजार ते लाखो रुपयांचा खर्च येतो. मात्र हेच उपचार जे. जे. रुग्णालयात शासकीय दरात उपलब्ध होणार आहेत. लेझर उपचार पद्धतींसाठी खासगी दवाखान्यांमध्ये एका वेळेसाठी किमान सात ते आठ हजार रुपये मोजावे लागतात. तर पिलिंग उपचारांसाठी चार ते पाच हजार रुपये खर्च येतो. त्यामुळे महागडे आणि दीर्घकाळ चालणारे उपचार सर्वसामान्य रुग्णांच्या आवाक्यात येणार आहे. .JJ Hospital Robotic Surgery Success: जेजेची रोबोटिक क्रांती: स्थूलता आणि मूत्रमार्गावरील दोन शस्त्रक्रिया यशस्वीरित्या पार पडल्या.नवी त्वचा बसवणे (स्किन ग्राफ्टिंग)येणाऱ्या काळात हा विभाग कात टाकणार असून, विटीलिगों म्हणजे त्वचेवर असणारे पांढऱ्या डागांसाठी स्किन ग्राफ्टिंग ही उपचार पद्धतीही सुरू होईल. शरीराच्या इतर भागातील त्वचा गरजेच्या ठिकाणी प्रत्यारोपित केली जाईल. पालिकेच्या मोठ्या आणि विशेष रुग्णालयांमध्ये या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. पण सरकारी रुग्णालयात पहिल्यांदाच अशा प्रकारची उपचार पद्धती असणारे जे. जे. पहिले रुग्णालय ठरेल..जुनाट आजारांवरही उपचारजुनाट त्वचारोग, गुप्तरोग, कुष्ठरोग, सोरायसिस, पेम्फिगस (मोठे फोड) यांसारख्या गंभीर आजारांवर आधुनिक उपचार सुरू होणार आहेत. यासोबतच लेझर तंत्रज्ञान, फोटो थेरपी आणि त्वचेच्या शस्त्रक्रिया यासाठी स्वतंत्र सुविधा उपलब्ध केल्या जाणार आहेत..त्वचा विभागाचे नूतनीकरण झाल्यापासून विभागात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढली आहे. रुग्णांना चांगली आणि अत्याधुनिक सुविधा मिळणे हे आमचे ध्येय आहे. भविष्यात रुग्णांचा कल आणखी वाढेल.- डॉ. अजय भंडारवार, अधिष्ठाता, जे. जे. रुग्णालयया विभागात त्वचा व गुप्तरोग संदर्भातील उपचार केले जायचे. आता नवी ओपीडी सुरू करण्यात आल्या आहेत. नजीकच्या काळात हा विभाग सर्व सोयीसुविधांनी सुसज्ज होईल.- डॉ. प्रल्हाद राठोड, त्वचारोग विभागप्रमुख.Tribal Healthcare Access for Cancer Patients: कॅन्सरला हरवण्यासाठी आदिवासी भागात आधुनिक उपचारांची सुरुवात!.नव्याने सुरू होणारे विभागसर्व प्रकारचे जुनाट त्वचारोगगंभीर त्वचारोगासाठी विशेष दवाखानाकोड, सोयरासीस, केसांवरील उपचार विभागऑटोइम्यून दवाखानालेझार उपचार पद्धतीपांढरे कोड, कुष्ठरोग, गुप्तरोगसौंदर्यविषयक समस्या.सुविधांचा विस्तारसध्या ३० पदवीधर विद्यार्थी आणि नऊ प्राध्यापक कार्यरत असून शिक्षण, संशोधन आणि उपचार या तिन्ही आघाड्यांवर येथे काम सुरू आहे. सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.