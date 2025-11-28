आरोग्य

14 वर्षांनंतर उज्ज्वला चव्हाण यांना मिळाली नवी सुरुवात; रोबोटिक शस्त्रक्रियेमुळे कॅन्सरवर यशस्वी मात

अखेर एचसीजी मानवता कॅन्सर सेंटर येथे त्यांच्यावर रोबोटिक इसोफॅजेक्टॉमी ही अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि यशस्वी उपचारांनंतर त्यांनी पुन्हा घन आहार सेवन करण्यास सुरुवात केली.
14 वर्षांनंतर उज्ज्वला चव्हाण यांना मिळाली नवी सुरुवात; रोबोटिक शस्त्रक्रियेमुळे कॅन्सरवर यशस्वी मात

Sakal

सकाळवृत्तसेवा
Updated on

मुंबईतील 37 वर्षीय उज्ज्वला चव्हाण यांनी अलीकडेच सर्वात पहिले सॉलिड फूड सेवन केले. इतरांसाठी रोजची बाब असली तरी, त्या यासाठी त्या तब्बल 14 वर्षांपासून प्रतीक्षा करत होत्या. लग्नानंतर लगेच तिचा घसा आणि अन्ननलिकेच्या भागातील जंक्शन अरुंद झाल्यामुळे (स्ट्रिक्चर) अन्ननलिकेत घन अन्न जाऊ शकत नव्हते आणि यावर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांना कॅन्सरचे निदान झाले .

अखेर एचसीजी मानवता कॅन्सर सेंटर येथे त्यांच्यावर रोबोटिक इसोफॅजेक्टॉमी ही अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि यशस्वी उपचारांनंतर त्यांनी पुन्हा घन आहार सेवन करण्यास सुरुवात केली.

Loading content, please wait...
Cancer
Cancer Patients
robotics
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com