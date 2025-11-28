14 वर्षांनंतर उज्ज्वला चव्हाण यांना मिळाली नवी सुरुवात; रोबोटिक शस्त्रक्रियेमुळे कॅन्सरवर यशस्वी मात

मुंबईतील 37 वर्षीय उज्ज्वला चव्हाण यांनी अलीकडेच सर्वात पहिले सॉलिड फूड सेवन केले. इतरांसाठी रोजची बाब असली तरी, त्या यासाठी त्या तब्बल 14 वर्षांपासून प्रतीक्षा करत होत्या. लग्नानंतर लगेच तिचा घसा आणि अन्ननलिकेच्या भागातील जंक्शन अरुंद झाल्यामुळे (स्ट्रिक्चर) अन्ननलिकेत घन अन्न जाऊ शकत नव्हते आणि यावर्षी सप्टेंबरमध्ये त्यांना कॅन्सरचे निदान झाले . अखेर एचसीजी मानवता कॅन्सर सेंटर येथे त्यांच्यावर रोबोटिक इसोफॅजेक्टॉमी ही अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया करण्यात आली आणि यशस्वी उपचारांनंतर त्यांनी पुन्हा घन आहार सेवन करण्यास सुरुवात केली..घसा आणि अन्ननलिकेच्या भागातील जंक्शन अरुंद असल्यामुळे (स्ट्रिक्चर) सॉलिड फूड गिळणे त्यांना अशक्य होत होते आणि यावर उपाय म्हणून अरुंद पॅसेज रुंद करण्याची वेदनादायी शस्त्रक्रिया (डिलेटेशन) वारंवार करावी लागत होती. परिणामी, जवळपास दीड दशका त्यांचा आहार द्रवरूप व मऊ आहारापर्यंत सीमित होता. अन्ननलिकेच्या खालच्या भागातील वाढ कॅन्सर असल्याचे निदान झाले तेव्हा त्यांची परिस्थिती आणखी गंभीर झाली. .इसोफॅजेक्टॉमी ही शस्त्रक्रिया अन्ननलिकेचा काही भाग किंवा संपूर्ण अन्ननलिका काढण्यासाठी केली जाते. त्यानंतर सर्जन्स पचनमार्गाची पुनर्रचना करण्यासाठी पोटाचा एक भाग वापरून घसा आणि पोट यांना जोडणारा नवा मार्ग तयार करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.