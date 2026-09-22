Lung Health: तुमचं वय वाढतंय अन् फुफ्फुसे वेगाने थकतात! वयानुसार 'लंग हेल्थ' कडे दुर्लक्ष नका करू; वाचा काय सांगतात तज्ज्ञ...

Aging and Lung Function: तुमचे वय नक्की किती आहे, हे तुम्हाला माहीत असेलच; पण तुमच्या शरीरातील फुफ्फुसे तुमच्या वयापेक्षा वेगाने कमकुवत होत आहेत, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? पांढरे केस किंवा चेहऱ्यावरील सुरकुत्यांप्रमाणे फुफ्फुसांच्या कार्यक्षमतेत होणारे बदल लगेच दिसून येत नाहीत, तर हळूहळू होतात. वयाच्या २० ते २५ वर्षांपर्यंत फुफ्फुसांची पूर्ण वाढ होऊन त्यांची कार्य क्षमता उत्तम असते. मात्र, त्यानंतर वयानुसार कार्यक्षमता घसरू लागते. हा दर प्रत्येकासाठी सारखा नसतो. श्वसनाचे आजार, प्रदूषण आणि दमा यांसारख्या घटकांमुळे फुफ्फुसांचे आरोग्य वेगाने ढासळू शकते..फुफ्फुसांची अतिरिक्त क्षमता हीच 'सुरक्षा ढाल'एखादा आजार नाही म्हणजे फुफ्फुसे ठणठणीत आहेत, असे मानणे चुकीचे ठरू शकते. कारण कोणतीही लक्षणे न दाखवताही फुफ्फुसांची ताकद कमी होऊ शकते.याबाबत बोलताना पुण्यातील आदित्य बिर्ला मेमोरिअल हॉस्पिटलचे पल्मोनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉ. स्वप्नील बारवकर म्हणाले, "फुफ्फुसांमध्ये असलेली अतिरिक्त क्षमता (रिझर्व्ह कॅपॅसिटी) वाढत्या वयानुसार येणाऱ्या कमकुवतपणाविरुद्ध संरक्षक म्हणून काम करते. समान वय असलेल्या दोन व्यक्तींच्या फुफ्फुसांची कार्य क्षमता वेगवेगळी असू शकते. हे त्यांच्या श्वसनाच्या आजारांचा इतिहास, पर्यावरणीय घटक आणि दम्यावर ठेवलेले नियंत्रण यावर अवलंबून असते."तंबाखूचा धूर, हवेतील प्रदूषण, आनुवंशिक जोखीम आणि वारंवार होणारे संसर्ग यामुळे ही अतिरिक्त क्षमता हळूहळू संपते. परिणामी, दैनंदिन कामे करतानाही त्रास होऊ लागतो..Lungs Health Tips: थोडं चाललं तरी धाप लागते? श्वास घेताना त्रास होतोय? जाणून घ्या तज्ज्ञांनी सांगितलेले ५ सोपे घरगुती उपाय!.हवेतील प्रदूषण आणि घरातील धूर घातकआपली फुफ्फुसे सतत बाहेरील हवेशी संपर्कात असतात. त्यामुळे खालील घटकांचा फुफ्फुसांवर वाईट परिणाम होतो-• बाह्य प्रदूषण: वाहनांचा धूर, बांधकामाची धूळ आणि हवेतील सूक्ष्म कण (PM 2.5).• घरातील प्रदूषण: घरामध्ये हवा खेळती नसणे, बुरशी, घरातील धूळ आणि स्वयंपाक करताना होणारा धूर.• कामाच्या ठिकाणचे वातावरण: रसायने, धूर आणि धूळ यांच्याशी येणारा सततचा संपर्क.• धूम्रपान: प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष (पॅसिव्ह) धूम्रपानामुळे पेशींचे नुकसान होऊन श्वसनमार्गात अडथळे निर्माण होतात..'वाढते वय' समजून या लक्षणांकडे दुर्लक्ष करू नका!सुरुवातीला फुफ्फुसांमधील लहान नलिकांमध्ये बदल होतात, ज्याची कोणतीही लक्षणे दिसत नाहीत. लोक हळूहळू जिन्याऐवजी लिफ्ट वापरू लागतात किंवा चालायचे टाळतात. पण, खालील लक्षणे दिसल्यास त्यांना फक्त 'वाढते वय' समजून दुर्लक्ष करू नका-• सतत खोकला येणे किंवा छातीत जडपणा वाटणे.• दैनंदिन कामे करताना किंवा चालताना दम लागणे.• व्यायाम करण्याची क्षमता अचानक कमी होणे.• वारंवार छातीत संसर्ग (Infection) होणे.अचानक श्वास घेण्यास त्रास होणे, छातीत तीव्र दुखणे किंवा चक्कर येणे अशी लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय तपासणी करून घ्या..Stop Sneezing Naturally सतत येणाऱ्या शिंकांनी हैराण आहात? नोझल स्प्रे किंवा इनहेलर नाही, ‘हे’ घरगुती उपाय ठरतील रामबाण उपाय .'स्पायरोमेट्री' चाचणी ठरेल उपयुक्त• फुफ्फुसांची क्षमता मोजण्यासाठी स्पायरोमेट्री (Spirometry) ही चाचणी अत्यंत महत्त्वाची ठरते. याद्वारे 'फोर्स्ड व्हायटल कपॅसिटी' (FVC) आणि 'फोर्स्ड एक्स्पिरेटरी व्हॉल्यूम' (FEV1) मोजले जाते. यामुळे दमा किंवा 'सीओपीडी' (COPD) सारख्या आजारांचे वेळेवर निदान करता येते. उपचारांनंतर फुफ्फुसांत सुधारणा झाली आहे की नाही, हेही यावरून समजते..फुफ्फुसांचे आरोग्य उत्तम ठेवण्यासाठी काय कराल?• प्रदूषणापासून बचाव: बाहेर पडताना मास्क वापरा आणि घरामध्ये हवा खेळती ठेवा.• धूम्रपान टाळा: तंबाखू आणि धूम्रपानाच्या धुरापासून दूर राहा.• सक्रिय राहा: रोज नियमित हलका शारीरिक व्यायाम करा.• आजारांचे नियंत्रण: दमा आणि ॲलर्जीवर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने योग्य नियंत्रण ठेवा.• लसीकरण: डॉक्टरांनी शिफारस केलेले फ्लू आणि निमोनियाचे लसीकरण वेळेवर करून घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.