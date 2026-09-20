आरोग्य

AI cough test for TB: खोकल्याच्या आवाजातून कळणार टीबीचा धोका? राजस्थानमध्ये AIच्या मदतीने नवा प्रयोग

TB Detection Using Cough Sounds:राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यात खोकल्याच्या आवाजाचे विश्लेषण आणि इतर डेटाच्या मदतीने टीबीचा धोका लवकर ओळखण्यासाठी AIचा वापर केला जात आहे.
AI Powered Cough Test for TB

AI Powered Cough Test for TB

sakal

Anushka Tapshalkar
Updated on

AI-Powered TB Screening in Rajasthan: क्षयरोगाच्या (टीबी) संशयित रुग्णांची लवकर ओळख, निदान आणि उपचार सुरू करण्यासाठी राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जात आहे. खोकल्याच्या आवाजातील सूक्ष्म संकेत ओळखण्याबरोबरच एखाद्या भागातील सामाजिक व लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्यांच्या आधारे क्षयरोगाचा अधिक धोका असलेल्या समूहांचीही ‘एआय’रच्या माध्यमातून ओळख पटवली जात आहे.

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