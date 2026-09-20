AI cough test for TB: खोकल्याच्या आवाजातून कळणार टीबीचा धोका? राजस्थानमध्ये AIच्या मदतीने नवा प्रयोग

AI-Powered TB Screening in Rajasthan: क्षयरोगाच्या (टीबी) संशयित रुग्णांची लवकर ओळख, निदान आणि उपचार सुरू करण्यासाठी राजस्थानच्या सीकर जिल्ह्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर केला जात आहे. खोकल्याच्या आवाजातील सूक्ष्म संकेत ओळखण्याबरोबरच एखाद्या भागातील सामाजिक व लोकसंख्याशास्त्रीय वैशिष्ट्यांच्या आधारे क्षयरोगाचा अधिक धोका असलेल्या समूहांचीही ‘एआय’रच्या माध्यमातून ओळख पटवली जात आहे. .राष्ट्रीय क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रमांतर्गत (एनटीईपी) राजस्थान सरकारने मार्चमध्ये नवी दिल्लीस्थित संस्था ‘वधवानी एआय’च्या सहकार्याने तीन ‘एआय’ साधने कार्यान्वित केली. त्यात ‘कफ अगेन्स्ट टीबी’ (कॅट), ‘व्हल्नरेबिलिटी मॅपिंग फॉर टीबी’ (व्हीएमटीबी) आणि ‘प्रेडिक्शन ऑफ ॲडव्हर्स टीबी आउटकम्स’ (पॅटो) यांचा समावेश आहे. सीकरमधील आयुष्मान आरोग्य मंदिरातील अधिकारी हेमंत बदबदवाल यांनी सांगितले की, ‘कॅट’ व्यक्तीच्या खोकल्याच्या आवाजाचे विश्लेषण करून त्याला संभाव्य क्षयरुग्ण किंवा क्षयरोगाची शक्यता नसलेली व्यक्ती, अशी वर्गवारी करते. त्यानंतर संशयित रुग्णांची छातीची क्ष-किरण तपासणी किंवा अन्य आवश्यक चाचण्या केल्या जातात. .राज्य क्षयरोग अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोनी यांच्या मते, संशयित रुग्णांची लवकर तपासणी करणे हा या प्रणालीचा महत्त्वाचा फायदा आहे. दुर्गम ग्रामीण भागात ‘व्हीएमटीबी’ हे ‘एआय’ साधन उपयुक्त ठरत आहे. जुन्या रुग्णांसह मधुमेह, उच्च रक्तदाब, कर्करोग असलेले रुग्ण आणि गर्भवती महिला अशा संवेदनशील गटांची माहिती पारंपरिक पद्धतीने तयार करताना काही उच्च-जोखीम रुग्ण वगळले जाण्याची शक्यता असते..व्हीएमटीबीच्या मदतीने उच्च-जोखीम असलेली गावे निश्चित करून तेथे अधिक नियमित आरोग्य शिबिरे घेता येत आहेत. ‘वधवानी एआय’चे मुख्य कार्यक्रम अधिकारी नीरज अग्रवाल यांनी सांगितले की, या प्रणालीमध्ये राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण, लोकसंख्याशास्त्रीय व आरोग्य सर्वेक्षण तसेच युरोपियन स्पेस एजन्सीच्या माहितीसह भौगोलिक व लोकसंख्याविषयक माहितीचा वापर केला जातो. रात्रीची प्रकाशमानता, जमिनीचा वापर, प्रदूषण आणि गावाचा सापेक्ष संपत्ती निर्देशांक यांसारख्या घटकांच्या आधारे क्षयरोगाचा धोका असलेल्या भागांना प्राधान्य दिले जाते. ‘पॅटो’ हे साधन क्षयरुग्णांमध्ये उपचार अर्धवट सोडण्याचा किंवा उपचारादरम्यान मृत्यूचा धोका ओळखते. त्यामुळे अशा रुग्णांचा अधिक बारकाईने पाठपुरावा, समुपदेशन, पोषणाची मदत आणि उपचारांच्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवता येते..मानवी पडताळणी आवश्यकमात्र, ‘एआय’ची तांत्रिक क्षमता पुरेशी नसून मानवी देखरेख आणि नियमित पडताळणी आवश्यक असल्याचे अशोक विद्यापीठाचे डॉ. अनुराग अग्रवाल यांनी सांगितले. ‘एआय’ने निदान केलेल्या रुग्णांवर वेळेत उपचार सुरू करण्यासाठी सक्षम संदर्भ व आरोग्यसेवा व्यवस्था असणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.