AI Disease Surveillance: रोगांच्या प्रादुर्भावावर 'एआय' द्वारे लक्ष; तत्काळ उपाय करणे होणार सोपे

AI Disease Surveillance System: देशातील रोगनियंत्रण पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असून, आजारांचे निदान करण्याच्या आणि शोध घेण्याच्या पारंपरिक पद्धतीला आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रिअल-टाइम डेटा अॅनॅलिटिक्स आणि डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मच्या यांची जोड देऊन आरोग्य व्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येणार आहे. .यामुळे आजाराच्या प्रादुर्भावाची शक्यता आधीच वर्तवणे आणि त्यावर योग्यवेळी उपाययोजना करणे सोपे होणार आहे. या बदलामुळे संभाव्य साथरोगांचा प्रादुर्भाव वाढण्या आधीच ते ओळखणे, त्यांच्या नियंत्रणासाठीची निर्णयप्रक्रिया जलद होणे, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये जलद प्रतिसाद देणे आणि त्यावर अत्यंत गतीने नियंत्रण मिळवणे अधिक सोपे होणार आहे..राष्ट्रीय रोगनियंत्रण केंद्राच्या (एनसीडीसी) अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'एकात्मिक आरोग्य माहिती व्यासपीठ' (आयएचआयपी) अंतर्गत एआय-आधारित निरीक्षण प्रणालींचे परिणाम चांगले दिसून आल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे..अशी काम करते यंत्रणा मीडिया स्कॅनिंग अँड व्हेरिफिकेशन सेलच्या (एमएसव्हीसी) माध्यमातून 'एआय' आधारित प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. ही प्रणाली दररोज देशातील १३ भाषांतील लाखो ऑनलाइन वार्ताकने वाचून त्यातून आरोग्याशी निगडित माहिती, आजारांचे प्रकार, ठिकाण आणि प्रमाण यांसारख्या गोष्टींचे तपशील स्वयंचलितपणे वेगळे करून नोंदवून ठेवत आहे..२०२२ पासून या प्रणालीने ३० कोटींहून अधिक वार्ताकने वाचून ९५ हजारपेक्षा जास्त आरोग्य-संबंधित घटना ओळखल्या आहेत. मानवी क्षमतेवर आधारलेल्या जुन्या प्रणालींच्या तुलनेत हे १५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कार्यक्षम ठरते आहे.