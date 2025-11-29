आरोग्य

AI Disease Surveillance: रोगांच्या प्रादुर्भावावर 'एआय' द्वारे लक्ष; तत्काळ उपाय करणे होणार सोपे

AI-Powered Disease Surveillance: कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे रोगांचा प्रादुर्भाव ओळखणे आणि तत्काळ उपाय करणे अधिक जलद व प्रभावी होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
AI Disease Surveillance System: देशातील रोगनियंत्रण पद्धतीमध्ये आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असून, आजारांचे निदान करण्याच्या आणि शोध घेण्याच्या पारंपरिक पद्धतीला आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), रिअल-टाइम डेटा अॅनॅलिटिक्स आणि डिजिटल इंटेलिजन्स प्लॅटफॉर्मच्या यांची जोड देऊन आरोग्य व्यवस्थेत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश करण्यात येणार आहे.

