AI Revolution in Fetal Medicine: फीटल मेडिसिनमध्ये एआयची क्रांतिकारी कमाल; आता गर्भातील बाळावरही उपचार शक्य

AI-Powered Fetal Scans: 'फीटल मेडिसिन' ही गर्भातील बाळाच्या वाढीदरम्यान उद्भवणाऱ्या विविध समस्यांचे निदान व उपचार करणारी शाखा म्हणून उदयास येत आहे. आता त्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) मदतीने गर्भाशयातील बाळामधील समस्यांचे निदान करता यावे, यासाठी चेन्नईतील 'मेडिस्कॅन सिस्टीम'च्या माध्यमातून एक संशोधन सुरू आहे. मशिन लर्निंग अल्गोरिदमच्या मदतीने प्रतिमांचा अभ्यास करणे व हे सोनोग्राफी मशिनमध्ये अंतर्भूत करण्यावर हा अभ्यास सुरू आहे. असे झाल्यास गर्भातील बाळांच्या समस्या ओळखता येणे शक्य होईल, अशी माहिती चेन्नई येथील 'फीटल मेडिसिन' तज्ज्ञ डॉ. एस. सुदर्शन यांनी दिली. .केईएम रुग्णालयातर्फे 'फीटल मेडिसिन' (गर्भातील बाळाचे वैद्यकीय उपचार शाखा) विषयावर राष्ट्रीय परिषदेचे आयोजन केले होते. त्यावेळी डॉ. सुदर्शन हे बोलत होते. या परिषदेमध्ये पाँडिचेरी येथील फीटल मेडिसिनतज्ज्ञ डॉ. मणिकंदन कृष्णन, चेन्नईतील मेडिस्कॅन सिस्टिम्सचे संचालक प्रा. डॉ. सुरेश शेषाद्री व पुण्यातील केईएम रुग्णालयाच्या फीटल मेडिसिन विभागाचे प्रमुख डॉ. श्रीपाद कऱ्हाडे यांसह तज्ज्ञांनी सादरीकरण करत मार्गदर्शन केले. यामध्ये प्रसूतिपूर्व निदान, गर्भावस्थेदरम्यान उपचार याबाबत एक विशेष उदयोन्मुख शाखेच्या रूपात 'फीटल मेडिसिन'चे वाढते महत्त्व यावर विविध तज्ज्ञांनी मार्गदर्शन केले..AI To Detect Infectious Diseases: रोगांच्या प्रादुर्भावावर 'एआय' द्वारे लक्ष; तत्काळ उपाय करणे होणार सोपे.डॉ. एस. सुदर्शन म्हणाले, "अनेक जोडपे गर्भधारणेच्या पुढील टप्प्यात येतात. चांगले परिणाम मिळण्यासाठी गर्भधारणेपूर्वीच सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे. यात जनुकीय समुपदेशनाचा देखील समावेश आहे."."फीटल मेडिसिन' हा विशेष व प्रगत विभाग आहे. यात गर्भातील बाळाच्या आरोग्याची तपासणी, त्यातील संभाव्य आजार, विकृती किंवा जोखीम ओळखणे आणि त्यावर योग्य उपचार, व्यवस्थापन केले जाते. या शाखेचा उद्देश हा बाळाच्या आजारांचा प्रतिबंध, समस्यांचे निदान, उपचार आणि जोडप्यांना असलेल्या अनेक शंकांचे निरसन करत पाठबळ देणे हे आहे," असे मत डॉ. मणिकंदन कृष्णन यांनी व्यक्त केले..Diabetes Breakthrough Discovery: आता रक्तातूनच समजणार डायबिटीजचा धोका; आयआयटी मुंबईतील संशोधकांचा शोध .केईएम रुग्णालयाचे वैद्यकीय संचालक डॉ. झक्सेस कोयाजी म्हणाले, "प्रसूतीपूर्व सेवांमध्ये 'फीटल मेडिसिन'मुळे परिवर्तन घडत आहे. लवकर व अचूक निदानामुळे प्रसूतिपूर्व कालावधीतील आरोग्यावर चांगले परिणाम दिसून येतात. प्रत्येक गर्भवतीला उच्च दर्जाची आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत." कार्यक्रमाचे आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. विवेक जोशी, सचिव डॉ. श्रीपाद कऱ्हाडे आणि डॉ. श्वेता गुगले यांनी केले.