Spine Surgery: जन्माची वाट न पाहता आईच्या गर्भातच बाळावर यशस्वी शस्त्रक्रिया; AIIMSच्या डॉक्टरांनी रचला इतिहास

New Delhi: तुमचा सहजासहजी विश्वास बसणार नाही अशी अत्यंत अवघड आणि आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) डॉक्टरांनी यशस्वी करून दाखवली आहे. बाळाच्या जन्माआधीच आईच्या गर्भातच मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात डॉक्टरांना यश आले आहे..बाळाचा जन्म होण्याआधीच त्याच्या मणक्यातील गंभीर दोषावर शस्त्रक्रिया करता येऊ शकते, हे एम्सच्या डॉक्टरांनी दाखवून दिले. आईच्या गर्भात असलेल्या बाळावर मणक्याच्या दोषाची शस्त्रक्रिया भारतात पहिल्यांदाच करण्यात आली. गर्भधारणेच्या २५व्या आठवड्यात १२ नोव्हेंबर रोजी ही शस्त्रक्रिया झाली. सुमारे सहा तास चाललेल्या या प्रक्रियेत ३० हून अधिक डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .Ajit Pawar Memorial : दहा हजार पणत्यांच्या प्रकाशात उजळल्या अजितदादांच्या आठवणी; बारामतीकर भावूक.बाळाच्या मणक्यातील दोषाला वैद्यकीय भाषेत ‘लंबोसॅक्रल मायलोमेनिंगोसील’ (Lumbosacral Myelomeningocele) म्हणतात. हा ‘स्पायना बिफिडा’ या जन्मजात विकाराचा गंभीर प्रकार आहे. गर्भाच्या सुरुवातीच्या विकासादरम्यान मेंदू आणि पाठीचा कणा तयार करणारी मज्जानलिका पूर्णपणे बंद होत नाही. त्यामुळे मणक्यात उघडी जागा राहते. या जागेतून पाठीचा कणा आणि त्याच्या सभोवतालचे आवरण बाहेर येते. त्यामुळे मज्जातंतूंना इजा होण्याचा धोका असतो. या दोषामुळे जन्मानंतर बाळाच्या पायांच्या हालचालींवर, मूत्राशय आणि आतड्यांच्या नियंत्रणावर परिणाम होऊ शकतो. काही बाळांमध्ये मेंदूमध्ये द्रव साचण्याची समस्याही उद्भवू शकते..Amit Shah: राहुल यांच्याकडून देशाची बदनामी ;अमित शहा यांची जोरदार टीका.सहा तास चालली शस्त्रक्रियाएम्सच्या न्यूरोसायन्स केंद्रात ही शस्त्रक्रिया करण्यात आली. यासाठी उच्च क्षमतेच्या सूक्ष्मदर्शक उपकरणांसह सतत अल्ट्रासाऊंडची मदत घेण्यात आली. या शस्त्रक्रियेचे नियोजन पाच आठवड्यांहून अधिक काळ सुरू होते. गर्भाची तपासणी, आवश्यक प्रतिमा, पालकांचे समुपदेशन, भूल देण्याची तयारी आणि शस्त्रक्रियेचा सराव अशा अनेक टप्प्यांतून ही प्रक्रिया पूर्ण झाली..न्यूरोसर्जरीचे नेतृत्व डॉ. दीपक गुप्ता यांनी केले. मातृ-गर्भवैद्यक आणि प्रसूतीविषयक पथकाचे नेतृत्व डॉ. नीना मल्होत्रा आणि डॉ. के. अपर्णा शर्मा यांनी केले. स्त्रीरोग, न्यूरोसर्जरी, भूलतज्ज्ञ, प्लास्टिक सर्जरी, रेडिओलॉजी आणि नवजात बालकांच्या उपचार विभागातील ३० हून अधिक डॉक्टर व कर्मचारी सहभागी झाले होते..सामान्यतः बाळाच्या मणक्यातील दोषाची दुरुस्ती जन्मानंतर केली जाते. मात्र, गर्भशस्त्रक्रियेत बाळ आईच्या गर्भात असतानाच दोष दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. यासाठी आधी सोनोग्राफी आणि आवश्यकतेनुसार गर्भाची एमआरआय तपासणी केली जाते. त्यानंतर विशेष भूल देऊन आईच्या पोटावर आणि गर्भाशयावर शस्त्रक्रियेसाठी छेद घेतला जातो. बाळाला गर्भाशयातून बाहेर न काढता त्याच्या मणक्यातील उघडी जागा बंद केली जाते. शस्त्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गर्भाशय आणि पोटावरील छेद बंद केला जातो. या प्रक्रियेमुळे उघड्या मज्जातंतूंना गर्भावस्थेत पुढील काळात होणारी इजा कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो..गर्भातच शस्त्रक्रिया करण्याचे फायदे असले, तरी त्यात आई आणि बाळ या दोघांच्याही आरोग्याचा विचार करावा लागतो. गर्भाशयावर शस्त्रक्रिया केल्यामुळे मुदतपूर्व प्रसूती, गर्भजलाची पिशवी अकाली फुटणे, रक्तस्राव, संसर्ग आणि गर्भाशयावरील जखमेच्या ठिकाणी गुंतागुंत होण्याचा धोका असतो.एम्सच्या माहितीनुसार, शस्त्रक्रियेनंतर आई आणि बाळाची प्रकृती स्थिर होती. मात्र, उर्वरित गर्भावस्था, प्रसूती आणि जन्मानंतरही दोघांवर वैद्यकीय पथकाचे लक्ष राहणार आहे. या शस्त्रक्रियेचा खर्च केंद्र सरकारच्या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाच्या अंतर्गत मोफत करण्यात आला.