आरोग्य

Spine Surgery: जन्माची वाट न पाहता आईच्या गर्भातच बाळावर यशस्वी शस्त्रक्रिया; AIIMSच्या डॉक्टरांनी रचला इतिहास

AIIMS Fetal Surgery doctors repaired a serious spinal defect before birth: गर्भधारणेच्या २५व्या आठवड्यात सहा तास चाललेल्या शस्त्रक्रियेत ३० हून अधिक डॉक्टर सहभागी झाले होते. सहभागी; आई आणि बाळाची प्रकृती सध्या स्थिर.
AIIMS Fetal Surgery doctors repaired a serious spinal defect before birth

AIIMS Fetal Surgery doctors repaired a serious spinal defect before birth

esakal

Ashok Jawale
Updated on

New Delhi: तुमचा सहजासहजी विश्वास बसणार नाही अशी अत्यंत अवघड आणि आव्हानात्मक शस्त्रक्रिया दिल्लीतील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) डॉक्टरांनी यशस्वी करून दाखवली आहे. बाळाच्या जन्माआधीच आईच्या गर्भातच मणक्याची शस्त्रक्रिया करण्यात डॉक्टरांना यश आले आहे.

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