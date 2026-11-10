Air Pollution Alert: AQI गंभीर असताना चुकूनही करू नका 'या' ५ चुका; आरोग्याला होऊ शकतो गंभीर धोका!

सध्या देशातील अनेक शहरांमध्ये वायू प्रदूषणाचा प्रश्न पुन्हा गंभीर होताना दिसत आहे. वाहनांचा धूर, बांधकामांमधून उडणारी धूळ, औद्योगिक उत्सर्जन आणि इतर प्रदूषणकारी घटकांमुळे हवेची गुणवत्ता खालावत आहे. त्यातच दिवाळीच्या निमित्ताने फोडलेल्या फटाक्यांमुळे हवेतील प्रदूषणाची पातळी वाढली आहे. त्यामुळे नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास, डोळ्यांची जळजळ, घशात खवखव आणि सतत खोकला अशा समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. विशेषतः AQI (Air Quality Index) म्हणजेच हवा गुणवत्ता निर्देशांक 'Severe' (गंभीर) श्रेणीत पोहोचल्यास आरोग्याचा धोका अधिक वाढतो..अशा वेळी केवळ घरात राहणे पुरेसे नसून दैनंदिन सवयींमध्येही काही बदल करणे गरजेचे आहे. अनेकदा नकळत आपण अशा काही चुका करतो, ज्यामुळे प्रदूषित हवेचा शरीरावर अधिक परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे AQI धोकादायक पातळीवर असताना खालील ५ गोष्टी कटाक्षाने टाळा..१. प्रदूषण जास्त असताना घराबाहेर व्यायाम करू नकाहवेतील प्रदूषणाची पातळी जास्त असताना सकाळी किंवा संध्याकाळी बाहेर जाऊन धावणे, सायकलिंग करणे किंवा जास्त शारीरिक हालचाली असलेले व्यायाम करणे टाळा. व्यायाम करताना आपल्या श्वासाची गती वाढते. त्यामुळे शरीरात अधिक प्रमाणात प्रदूषित हवा जाऊ शकते. अशा वेळी घरातच हलका व्यायाम करण्याला प्राधान्य द्या..२. साधा कापडी मास्क पुरेसा आहे असे समजू नकाप्रदूषणापासून संरक्षणासाठी अनेकजण कापडी किंवा साधा सर्जिकल मास्क वापरतात. मात्र, हे मास्क PM2.5 सारख्या अतिसूक्ष्म प्रदूषित कणांपासून पुरेसे संरक्षण देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे अत्यावश्यक कामासाठी बाहेर पडायचे असल्यास नाक आणि तोंड व्यवस्थित झाकणारा, चेहऱ्यावर घट्ट बसणारा N95 मास्क वापरा.३. प्रदूषण जास्त असताना घराच्या खिडक्या उघड्या ठेवू नकाबाहेरील हवेची गुणवत्ता खराब असताना घराच्या खिडक्या उघड्या ठेवल्यास प्रदूषित हवा घरात प्रवेश करू शकते. त्यामुळे घरातील हवेची गुणवत्ता देखील खराब होऊ शकते. AQI जास्त असताना खिडक्या आणि दरवाजे बंद ठेवा. हवेतील प्रदूषणाची पातळी तुलनेने कमी झाल्यावर घरात हवा खेळती ठेवा..४. सततचा खोकला किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास दुर्लक्ष करू नकाप्रदूषणामुळे सतत खोकला येणे, छातीत जडपणा जाणवणे, घरघर होणे किंवा श्वास घेण्यास त्रास होणे अशा समस्या उद्भवू शकतात. अनेकजण या लक्षणांकडे हंगामी सर्दी किंवा खोकला समजून दुर्लक्ष करतात. मात्र, ही लक्षणे गंभीर असू शकतात. त्यामुळे असा त्रास जाणवल्यास वेळ न घालवता डॉक्टरांचा सल्ला घ्या..५. एअर प्युरिफायरमुळे पूर्ण संरक्षण मिळते असे समजू नकाघरातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी HEPA फिल्टर असलेले एअर प्युरिफायर उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे घरातील हवेतील धूलिकण आणि PM2.5 सारखे सूक्ष्म कण कमी होण्यास मदत होते. मात्र, एअर प्युरिफायरमुळे बाहेरच्या प्रदूषित हवेपासून संरक्षण मिळत नाही. त्यामुळे प्युरिफायर सुरू आहे म्हणून विनाकारण घराबाहेर पडणे किंवा प्रदूषित हवेत जास्त वेळ घालवणे टाळा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.