Air Pollution & Mental Health: प्रदूषणामुळे डिप्रेशन-एंग्जायटीचा वाढतोय धोका! हवेतील PM2.5 चा मेंटल हेल्थशी थेट संबंध; तज्ज्ञांचा इशारा

Air Pollution Raises Depression & Anxiety Risk: हवेतील PM2.5 चा दीर्घकाळ संपर्क डिप्रेशन आणि एंग्जायटीचा धोका वाढवतो, असा तज्ज्ञांचा इशारा एका नव्या अभ्यासातून समोर आला आहे.
Air Pollution and Mental Health

Increasing Air Pollution in Causing Rise in Depression and Anxiety

Anushka Tapshalkar
Updated on

हवेचं प्रदूषण आता फक्त श्वसनसंस्थेपुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही, तर त्याचा थेट परिणाम आपल्या मनावरही होत असल्याचं एका नव्या अभ्यासातून समोर आलं आहे. हवेत असणारे अतिशय सूक्ष्म कण, म्हणजेच PM2.5, दीर्घकाळ श्वासातून शरीरात गेल्यास डिप्रेशन आणि एंग्जायटीसारख्या मानसिक समस्या वाढू शकतात.

IIT दिल्लीच्या संशोधकांनी AIIMS दिल्ली, NIMHANS आणि सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेजच्या तज्ज्ञांसोबत मिळून हा अभ्यास केला आहे. हा रिसर्च आंतरराष्ट्रीय जर्नल iScience मध्ये प्रकाशित झाला असून, देशातील 12 राज्यांमधील सुमारे 35 हजार प्रौढांच्या डेटाचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यामध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, आसामसह अनेक राज्यांचा समावेश होता.

