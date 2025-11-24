Air Pollution Causing Pneumonia: वाढत्या प्रदूषणामुळे लहानग्यांचा अडखळतोय श्वास; १०० पैकी १५ बालमृत्यू न्यूमोनियामुळे! डॉक्टरांचा सतर्कतेचा इशारा

Rising Pneumonia Child Deaths in India: रस्त्यावरचे प्रदूषण, इमारतींचे बांधकाम यामुळे लहान मुलांमध्ये न्यूमोनियाचे प्रमाण वाढत आहे. एक वर्षाच्या आतील १०० लहान मुलांच्या मृत्यूमध्ये १५ मृत्यू न्यूमोनियामुळे होतात, अशी माहिती दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे (एम्स) बालरोग विभागाचे माजी प्रमुख व ज्येष्ठ बालरोग फुप्फुस विकारतज्ज्ञ डॉ. एस. के. काबरा यांनी दिली. .अॅकॅडमी ऑफ पेडिएट्रिक्स, नागपूर शाखेतर्फे "नॅशनल रेस्पिरेटरी चॅप्टर "ची ३७ वी वार्षिक राष्ट्रीय परिषद "पेडपल्मोकॉन-२०२५ "चे आयोजन नागपुरात करण्यात आले आहे. यापरिषदेत प्रमुख वक्ता म्हणून डॉ. काबरा बोलत होते. यावेळी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. वसंत खळतकर, बालरोग संस्थेचे संरक्षक डॉ. उदय बोधनकर,.Tea Side Effects on Young Children: लहान मुलांना 'चहा' देणं का आहे धोकादायक? डॉक्टरांनी सांगितले शरीरावर होणारे गंभीर परिणाम.डॉ. संजीव जोशी, डॉ. विनोद गांधी, डॉ. संजय पाखमोडे, डॉ. शिल्पा हजारे, डॉ. संदीप मोगरे, डॉ. संजय देशमुख, डॉ. मिलिंद मंडलीक, डॉ. मुस्तफा अली, डॉ. संजय मराठे, डॉ. अनिल राऊत, डॉ. मोहिब हक, डॉ. अविनाश गावंडे, डॉ. कैलाश वैद्य, डॉ. अंजू कडू, डॉ. पंकज अग्रवाल, डॉ. ऋषी लोडाया, डॉ. प्रणोती जाधव, डॉ. सुचीत बागडे, डॉ. नीरव पटेल उपस्थित होते..कफ सिरपचे दुष्परिणामखोकला दाबण्यात आल्यामुळे कफ बाहेर पडत नाही. आतमध्ये साचून राहतो, ज्यामुळे लहान मुलांमध्ये न्यूमोनियासारखे गंभीर आजार होऊ शकतात. लहान मुलांमध्ये सर्दी-खोकल्यावर कफ सिरपचे फायद्यापेक्षा दुष्परिणामच जास्त दिसून येतात. त्यामुळे चार वर्षांखालील मुलांना कफ सिरप देणे तत्काळ थांबवा, दूषित कफ सिरपमुळे बालकांच्या आरोग्याची जोखीम असते, असे डॉ. काबरा म्हणाले..Child Pneumonia: लहान मुलांना न्यूमोनियाचा धोका जास्त, UNICEFची आकडेवारी आली समोर .अॅलर्जीमुळे सतत सर्दी खोकला असतो. नाकाच्या मागे आणि घशाच्या वरच्या बाजूला असलेली ग्रंथी "अॅडेनॉइड्स" ला आलेली सूज हे कारण आहे. दुसरे म्हणजे, "अॅलर्जिक रायनायटिस" हे नाकाच्या आतील त्वचेला आलेली सूज कारण ठरते. यामुळे सतत शिंका येणे, नाकातून पाणी येणे, नाक खाजणे आणि डोळे चोळणे आदी लक्षणे दिसतात.- डॉ. शिल्पा हजारे, बालरोगतज्ज्ञ, नागपूर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.