आरोग्य

Air Pollution Causing Pneumonia: वाढत्या प्रदूषणामुळे लहानग्यांचा अडखळतोय श्वास; १०० पैकी १५ बालमृत्यू न्यूमोनियामुळे! डॉक्टरांचा सतर्कतेचा इशारा

Rising Pollution Puts Children at Risk: वाढत्या प्रदूषणामुळे लहानग्यांमध्ये न्यूमोनियाचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून १०० पैकी १५ मृत्यू या आजारामुळे होत असल्याचा तज्ज्ञांचा इशारा.
Air Pollution Health Risks

Air Pollution Causing Pneumonia in Children Resulting Higher Death Rates

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

Rising Pneumonia Child Deaths in India: रस्त्यावरचे प्रदूषण, इमारतींचे बांधकाम यामुळे लहान मुलांमध्ये न्यूमोनियाचे प्रमाण वाढत आहे. एक वर्षाच्या आतील १०० लहान मुलांच्या मृत्यूमध्ये १५ मृत्यू न्यूमोनियामुळे होतात, अशी माहिती दिल्ली येथील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेचे (एम्स) बालरोग विभागाचे माजी प्रमुख व ज्येष्ठ बालरोग फुप्फुस विकारतज्ज्ञ डॉ. एस. के. काबरा यांनी दिली.

