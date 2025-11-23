आरोग्य

Winter Health: आले थंडीचे दिवस, हृदय सांभाळा; वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आवाहन, दोघांचा तीव्र झटक्याने मृत्यू

Sudden Heart Attack Deaths Shock Akhada Balapur: आखाडा बाळापूरमध्ये कडाक्याच्या थंडीमुळे हृदयविकाराचे दोन मृत्यू नोंद. थंडी, हृदयविकार, आरोग्यधोका वाढला आहे. थंड वातावरणात हृदयविकाराचा धोका कसा वाढतो आणि कोणती खबरदारी घ्यावी, याबाबत तज्ज्ञांनी सूचना दिल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
आखाडा बाळापूर : सध्या कडाक्याची थंडी सुरू झाली आहे. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी अनेकांनी उबदार कपडे खरेदी केले. तर, शेकोटीचाही आनंदही नागरिक घेत आहेत. परंतु, या हुडहुडीच्या दिवसांत हृदयालाही जपावे लागणार आहे. आखाडा बाळापूरमध्ये ४० वर्षे वय असलेल्या दोघांचे नुकतेच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे.

