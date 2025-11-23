Winter Health: आले थंडीचे दिवस, हृदय सांभाळा; वैद्यकीय तज्ज्ञांचे आवाहन, दोघांचा तीव्र झटक्याने मृत्यू

आखाडा बाळापूर : सध्या कडाक्याची थंडी सुरू झाली आहे. थंडीपासून बचाव करण्यासाठी अनेकांनी उबदार कपडे खरेदी केले. तर, शेकोटीचाही आनंदही नागरिक घेत आहेत. परंतु, या हुडहुडीच्या दिवसांत हृदयालाही जपावे लागणार आहे. आखाडा बाळापूरमध्ये ४० वर्षे वय असलेल्या दोघांचे नुकतेच हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले आहे. त्यामुळे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे..आखाडा बाळापूर परिसरामध्ये सध्या थंडीची लाट आलेली आहे. दरवर्षी टप्प्या टप्प्याने थंडी वाढत जाते. मात्र, यंदा सुरवातीलाच कडाक्याची थंडी पडत आहे. त्यामुळे अशा थंडीत हृदयालाही जपावे लागणार असल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी म्हटले आहे. थंडीच्या दिवसांत हृदयविकाराचा झटका येण्याचे प्रमाण अधिक असते..शरीरात रक्त गोठल्याने त्याचा दाब हृदयावर येतो. त्यामुळे चक्कर येणे, छाती दुखणे असा त्रास होऊन त्याचे रूपांतर हृदयविकाराचा झटका येण्यापर्यंत होऊ शकते. परिणामी रुग्णालयात भरती व्हावे लागते व वेळेवर उपचार न मिळाल्यास मृत्यू होण्याचे प्रमाणही जास्त असते, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले आहे..आखाडा बाळापूरमध्ये नुकत्याच अशा दोन घटना घडल्या. आखाडा बाळापूर पोलिस ठाणे हद्दीतील कवडा येथील गणेश दत्तराव तोरकड (वय ३३) अचानक छातीत दुखत असल्याने चक्कर येऊन पडले. त्यांना बाळापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात नेले असता हृदयविकाराचा झटका आल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याने सांगितले. दुसऱ्या घटनेमध्ये बाळापूर येथे वॉचमनचे काम करणारे दत्ता निवृत्ती पाईकराव (वय ४०) कामावर असताना अचानक चक्कर येऊन पडले..Pune Navale Bridge Accident : आणखी किती बळी घेणार, राष्ट्रीय महामार्ग प्रशासन गाढ झोपेत; अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा .त्यांना नातेवाइकांनी ताबडतोब बाळापूर येथील ग्रामीण रुग्णालयामध्ये दाखल केले. तेव्हा त्यांनाही हृदयविकाराचा तीव्र झटका आल्याने त्यातच त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. दोन्ही घटनांमध्ये हृदयविकाराच्या झटक्याने मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. याबाबत आखाडा बाळापूर पोलिस स्थानकामध्ये दोघांच्या मृत्यूची अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..काय करावे?बदलत्या जीवनशैलीमुळे तसेच कामाचा ताण, वेळेवर न जेवणे यामुळे कमी वयामध्ये लोकांना रक्तदाब, मधुमेह यासारखे आजार होत आहेत.थंडीच्या दिवसांत अशा लोकांनी आरोग्याची अधिक काळजी घेणे आवश्यक.तणावरहित जीवनशैली असावी, जेवण वेळेवर करावे, सकाळी मॉर्निंग वॉक, योगा करावा. छातीत दुखत असल्यास व चक्कर आल्यासारखे वाटत असल्यास ताबडतोब डॉक्टरांना दाखवावे. छातीच्या दुखण्याकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नये.- डॉ. सय्यद आसेफ मुखेडकर, हृदयरोग तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.