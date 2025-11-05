Alcohol Effects on Brain: दारूचा एक घोटही ठरतो मेंदूसाठी मोठा फटका! न्यूरोलॉजिस्ट्सने दिला गंभीर इशारा

Alcohol Effects on Brain: दैनंदिन धावपळीच्या जीवनातून थोडा वेळ काढण्यासाठी किंवा मित्रमैत्रिणींसोबत विकेंडला पेग घेण्यासाठी अनेकांना आवडते. महिन्यातून एकदा किंवा दोनदा तरी तुमचाही असा प्लॅन होतच असेल. एका संशोधनानुसार, ८४% प्रौढ व्यक्ती आयुष्यात कधीतरी दारूचे सेवन करतात.पण डॉक्टरांच्या म्हणण्यानुसार, अगदी थोडीशी दारू देखील आपल्या मेंदूवर दीर्घकालीन परिणाम करू शकते. आणि जर तुम्ही वारंवार आणि जास्त प्रमाणात दारूचे सेवन करत असाल, तर त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर होऊ शकतात. यासंदर्भात डॉक्टरांनी महत्त्वपूर्ण आणि सविस्तर माहिती दिली आहे ती जाणून घेऊया..दारूचा मेंदू आणि मज्जासंस्थेवरील परिणाम खूप वेळापासून आलेला थकवा, ताण हे दूर करण्यासाठी अनेकजण मद्यपानाचा आधार घेतात. महिन्यातून एकदा तरी आपल्या मित्रांसोबत बरेचजण दारू पिण्याचा आनंद घेतात. पण दारू मेंदू, मज्जासंस्था आणि नसा यांच्यावर परिणाम करते असे न्यूरोलॉजिस्ट्स सांगतात. कमी प्रमाणात जरी दारू घेतली तरी मेंदूची गती कमी होते, हलकी झोप येते आणि आरामही वाटतो. पण, वारंवार आणि जास्त प्रमाणात दारू घेतल्यास मेंदूतील पेशींचं नुकसान होतं आणि त्यांच्यातील संवाद व्यवस्थित होत नाही. त्यामुळे मेंदूवर काही परिणाम होतात. त्यांचे अल्पकालीन परिणाम आणि दीर्घकालीन परिणाम असे विभाजन केले जाते. .Diabetes Causes Dementia: साखर फक्त शरीरालाच नाही, मेंदूलाही करते ‘डॅमेज’! तज्ज्ञांनी दिला डिमेंशियाच्या धोक्याचा इशारा.दारूचे मेंदूवर होणारे अल्पकालीन परिणामन्यूरोलॉजिस्ट्सच्या मते, दारूचे अल्पकालीन परिणाम म्हणजेच काही काळासाठी होणारे परिणाम दिसून येतात. हे परिणाम जास्त प्रमाणात दारू पिल्यामुळे होतात आणि अचानकपणे दिसू लागतात. - त्यापैकी एक म्हणजे वर्निके’स एन्सेफालोपथी. हा आजार व्हिटॅमिन B1 (थायामिन) च्या कमतरतेमुळे होतो. यामुळे गोंधळ उडणे, डोळ्यांच्या विचित्र हालचाली आणि शरीरातील समन्वय बिघडणे अशी लक्षणे दिसतात..जर यावर वेळेवर उपचार केले नाहीत, तर ते कॉर्साकोफ सायकोसिसमध्ये बदलू शकते.कॉर्साकोफ सायकोसिसची लक्षणे:स्मृतीभ्रंश (Memory loss)व्यक्तिमत्त्वातील बदल (Personality changes)सततचा गोंधळ (Persistent confusion)इतर गुंतागुंतींमध्ये दारूमुळे होणारे झटके (फिट्स) आणि डिलिरियम ट्रेमेन्स यांचा समावेश होतो, ज्यामध्ये रुग्णाला तीव्र गोंधळ, भास आणि अस्वस्थता जाणवते..दारूचे मेंदूवर होणारे दीर्घकालीन परिणामदीर्घकाळ दारू पिण्यामुळे मेंदू, नसा आणि स्नायूंवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.- जसे की अल्कोहोलिक न्युरोपथी. यामुळे हातापायातील नसांचे नुकसान होते. ज्यामुळे जळजळ, मुंग्या येणे, कमकुवतपणा जाणवणे हे परिणाम होतात. तर काहींना चालताना किंवा वस्तू पकडताना अडचण येते.- दारूमुळे स्नायूंचेही नुकसान करते, ज्याला अल्कोहोलिक मायोपथी म्हणतात. यात स्नायू कमकुवत होऊन ताकद कमी होते. काही प्रकरणांत सेरिबेलर डीजेनेरेशनमुळे तोल जाणे, थरथरणे आणि वारंवार पडणे अशी लक्षणे दिसतात..Dry Eye Risk in Youth: डिजिटल युगात डोळ्यांवर येणाऱ्या ताणामुळे तरुणाईंला 'ड्राय आय'चा धोका! शरीरात हे बदल दिसताच करा पुढील उपाय.- याव्यतिरिक्त दीर्घकाळ दारू घेणाऱ्यांना स्ट्रोक आणि डिमेंशियाचा धोका वाढतो, ज्यामुळे स्मरणशक्ती व विचारशक्तीवर परिणाम होतो.- दुर्मिळ प्रकरणांमध्ये मार्शियाफावा-बिगनामी डिसीजसारखा विकार होऊन मेंदूतील ऊतींचे नुकसान होते. डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.